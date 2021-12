1. Amit Shah on Nagaland Firing : নাগাল্যান্ড গুলি-কাণ্ডের তদন্তে সিট গঠন, লোকসভায় জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নাগাল্যান্ড গুলি-কাণ্ডের তদন্তে সিট গঠন, লোকসভায় জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (union home minister amit shah says sit formed to investigate nagaland firing) ৷

2. TMC Cancel Nagaland Visit : বিমানবন্দরে আটকানোর আশঙ্কায় শেষ মুহূর্তে বাতিল তৃণমূলের নাগাল্যান্ড সফর

রবিবার জঙ্গি দমন অভিযান চলাকালীন সেনার গুলিতে বেশ কয়েকজন সাধারণ নাগাল্যান্ডবাসীর মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনা নিয়ে উত্তাল সারা দেশ ৷

3. IND vs NZ Mumbai Test : মুম্বই টেস্টে রেকর্ডের ছড়াছড়ি, সব ফরম্যাটে 50 ম্যাচ জয় কোহলির

মুম্বই টেস্টে একাধিক রেকর্ড ৷ যেখানে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে সব ফরম্যাটের 50টি ম্যাচ জিতলেন বিরাট ৷ সেই সঙ্গে একাধিক রেকর্ড গড়লেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷

4. KMC Election 2021: কলকাতা পুরভোটের নীল নকশা তৈরিতে বিজেপির জরুরি বৈঠক

দক্ষিণ এবং উত্তর কলকাতার প্রার্থীরা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। মূলত ঘর গোছাতেই এই বৈঠক বিজেপির। মূল লক্ষ্য ১৯ ডিসেম্বর পুরভোটের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা (BJP to make the blue print for upcoming KMC election on Monday meeting)।

5. India Russia Bilateral Partnership : ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক বরাবরই দৃঢ় ও শক্তিশালী, দাবি জয়শঙ্করের

আজ শুরু হচ্ছে ভারত-রাশিয়া 2+2 (India Russia 2 Plus 2 Dialogue) বৈঠক ৷ তার পর দুই দেশের বার্ষিক সম্মেলন রয়েছে ৷

6. Municipal Election : মে মাসের মধ্যে পৌরভোট সম্পন্ন হবে, হাইকোর্টে হলফনামা কমিশনের

আজ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে হলফনামা দিয়ে এই বক্তব্য জানানো হয়েছে (Municipal Election)।

7. Hooghly Murder : হুগলিতে বাবা-মা সহ মেয়েকে কুপিয়ে খুন, আটক আত্মীয়

একই পরিবারের তিনজনকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ৷ হুগলির চণ্ডীতলা এলাকার ঘটনা (Hooghly Murder) ৷ নিহতরা হলেন স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় ঘোষ, তাঁর স্ত্রী মিতালি ঘোষ এবং তাঁদের মেয়ে শিল্পা ঘোষ ৷

8. Jawad Effect in Kolkata : জাওয়াদে জব্দ কলকাতা, জমা জল সরাতে তৎপর পৌরনিগম

নিম্নচাপে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও জাওয়াদের (Jawad Effect in Kolkata) প্রভাবে টানা দুই দিনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা ৷

9. Colonel Prithipal Singh gill passes away: সেঞ্চুরি করে চলে গেলেন তিন বাহিনীর সৈনিক কর্নেল গিল

চলে গেলেন তিন বাহিনীতে কাজ করা (served in all three defence services) কর্নেল পৃথীপাল সিং গিল (Colonel Prithipal Singh Gill passes away) ৷

10. Youth jumps off bridge in Jalpaiguri : প্রেমিকার সঙ্গে মনোমালিন্য, পরিবারের সবাইকে ভিডিয়ো কল করে নদীতে ঝাঁপ যুবকের

পরিবারের সবাইকে ভিডিয়ো কনফারেন্সে কল করে তিস্তা সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিলেন এক যুবক (youth jumps off bridge into tista river) । ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়িতে ।