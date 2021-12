1. Army on Nagaland Civilian Deaths: নাগাল্যান্ডে গ্রামবাসীদের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ সেনাবাহিনীর, উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের আশ্বাস

নাগাল্যান্ডে (Nagaland incident) জঙ্গি দমন অভিযানে গ্রামবাসীদের মৃত্যুতে (Nagaland Civilian Deaths) গভীর ভাবে দুঃখ প্রকাশ সেনাবাহিনীর (Army on Nagaland Civilian Deaths)৷ গোটা ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের (Highest Level investigation on Nagaland) আশ্বাস দিয়েছে তারা ৷

2. Villagers, Jawan Killed in Nagaland : নাগাল্যান্ডে জঙ্গি দমন অভিযানে প্রাণ গেল বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীর, মৃত জওয়ানও

জঙ্গি দমন অভিযানের (Nagaland Security Operations) সময় ভুল পরিচয়ের কারণে নাগাল্যান্ডে (Nagaland incident) প্রাণ গেল বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীর (Villagers, Jawan Killed in Nagaland) ৷ মৃত্যু হয়েছে এক জওয়ানেরও ৷

3. Amit Shah at 57th Raising Day of BSF : দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি ড্রোন-প্রতিরোধী প্রযুক্তি হাতে পাবে বিএসএফ, আশ্বাস শাহের

দেশের সীমান্ত এলাকাগুলিতে ড্রোন হামলার প্রবণতা বেড়েছে ৷ তাই সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে ড্রোন-প্রতিরোধী প্রযুক্তি গড়ে তুলছে ভারত ৷ রবিবার একথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah on Developing Indigenous Anti-drone Technology) ৷ তাঁর আশ্বাস, দ্রুত এই প্রযুক্তি নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷ রবিবার জয়সলমীরে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (Border Security Force) 57 তম প্রতিষ্ঠা দিবসের (57th Raising Day) অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একথা বলেন অমিত শাহ ৷

4. First omicron case in Delhi : এবার রাজধানীতে ওমিক্রন হানা, এক আক্রান্তের হদিশ

দিল্লির লোক নায়েক জয়প্রকাশ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন 17 জন করোনা আক্রান্ত ৷ তাঁদের মধ্যে 1 জন ওমিক্রনে আক্রান্ত (First omicron case detected in Delhi) ৷

5. Cargo Trawler sinks in Muriganga: জলোচ্ছ্বাস ও ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে মুড়িগঙ্গায় ডুবল ট্রলার

মুড়িগঙ্গায় ডুবল পণ্যবাহী ট্রলার (Cargo Trawler sinks in Muriganga) ৷ অমাবস্যার ভরা কোটাল (High Tide) এবং নিম্নচাপের জেরে নদীতে জলোচ্ছ্বাস থাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে, ট্রলারটিতে কেউ ছিল না ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর ট্রলারটি কচুবেড়িয়ার ঘাটে নোঙর করে রাখা ছিল ৷ জলের স্রোত এবং হাওয়ার দাপটে ট্রলারটি উল্টে যায় ৷ ফলে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি ৷ অন্যদিকে, কাকদ্বীপের হারু পয়েন্ট কোস্টাল থানার কাছে মুড়িগঙ্গায় উল্টে গেল বালিকাটার ড্রেজার ৷ মুড়িগঙ্গার নাব্যতাকমে যাওয়ায়, সেখানে নদীর চড়ের পলি তোলার জন্য ড্রেজার কাজ করছিল ৷ আজ নদীর স্রোত বেড়ে যাওয়ায় এবং ঝোড়ো হাওয়ার জেরে ড্রেজারটি উল্টে যায় ৷ এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি ৷

6. Vicky-katrina wedding : সেজে উঠেছে জয়পুরের দুর্গ, ভিক্যাটের জমকালো বিয়েতে অতিথি তালিকায় চমক

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী অধ্যায়ে পা রাখতে চলেছেন বলিউড অভিনেতা ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কইফ ৷ তবে এই নতুন অধ্যায়ে স্থান নেই পুরানোদের ৷ ভিকি-ক্যাটরিনা দুজনই সন্তর্পণে প্রাক্তনদের আমন্ত্রিতদের তালিকা থেকে বাদ রেখেছেন ৷

7. IND vs NZ Mumbai Test : দ্বিতীয় ইনিংসে 276/7 ডিক্লেয়ার ভারতের, 540 রানের টার্গেট কিউয়িদের

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মুম্বই টেস্ট জয়ের হাতছানি ভারতের (IND vs NZ Mumbai Test) ৷ দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতীয় ব্যাটারদের দাপট ৷ সেই সঙ্গে নিউজিল্যান্ডকে চতুর্থ ইনিংসে 540 রানের টার্গেট দিল ভারত (India Takes Lead Against New Zealand) ৷

8. Corona in India : দুই রাজ্যে তথ্য সংশোধন, এক লাফে দেশে মৃতের সংখ্যা বাড়ল 2796

আগের দিনের থেকে সামান্য বেড়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৷ তবে চোখ কপালে তুলে দিয়েছে মৃতের সংখ্যা ৷

9. Anjan Dutt on separate Gorkhaland : 'শৈশবের দার্জিলিংটা' কতটা বাঙালির ? দেখাবেন অঞ্জন, আপত্তি গোর্খাল্যান্ডে

'শৈশবের দার্জিলিংটা'কে কিছুতেই আলাদা রাজ্য হতে দিতে চান না অঞ্জন দত্ত (Anjan Dutt on separate Gorkhaland) ৷ শিলিগুড়িতে (Siliguri news) গিয়ে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের (Gorkhaland news) দাবি নিয়ে নিজের আপত্তির কথা খোলাখুলি জানালেন তিনি ৷

10. Jawad Weather Forecast : সাধারণ নিম্নচাপ হয়ে বিকেলের পর রাজ্যে জাওয়াদ, সকাল থেকে বৃষ্টি কলকাতায়

ঘূর্ণিঝড় থেকে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হল জাওয়াদ (Jawad Weather Forecast) ৷ আর নিম্নচাপের জেরে লাগাতার বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে (Continuous Rain in Coastal Bengal) ৷ আজ বিকেলের পর দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস (Heavy Rain Forecast in South Bengal) দিয়ে আবহাওয়া দফতর ৷