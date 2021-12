1.KMC Election 2021 : প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে তৃণমূলকে স্বস্তি দিলেন রতন মালাকার

প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিলেন রতন মালাকার ৷ এবার স্বস্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস ৷

2.WB BJP MPs to demand CAA in PM Meet: রাজ্যে দ্রুত সিএএ বাস্তবায়নের দাবিতে মোদির শরণে বঙ্গ বিজেপি সাংসদরা

পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকত্ব আইন কার্যকরের (CAA implementation) দাবি এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (BJP MPs to demand CAA in PM Meet) সামনে তুলে ধরবে বঙ্গ বিজেপি (West Bengal BJP MPs) ৷ দিল্লিতে একথা জানালেন সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar)৷

3.Sukanta Writes Letter to Shah: নোদাখালি কাণ্ডে এনআইএ তদন্তের দাবিতে অমিত শাহকে চিঠি সুকান্তর

নোদাখালির বিস্ফোরণ নিয়ে এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar Writes Letter to Amit Shah) ৷ যেখানে গোটা ঘটনায় এনআইএ তদন্ত দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি (BJP Wants NIA Investigation on Nodakhali Blast) ৷ সেই সঙ্গে গোটা ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের বিরুদ্ধে গোটা ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন সুকান্ত ৷

4.Kolkata Drug Arrest : 10 কোটির মাদক-সহ গ্রেফতার 2

ভিনরাজ্যের এক বাসিন্দা-সহ দু’জনকে গ্রেফতার (Kolkata Drug Arrest) করল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (Kolkata Police Special Task Force) ৷ ধৃতদের কাছ থেকে 10 কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করা হয়েছে (kolkata drug recover) ৷

5.IND vs NZ Mumbai Test : ওয়াংখেড়েতে টসে জিতে ব্যাটিং ভারতের, একাদশে সিরাজ-জয়ন্ত

রাহানের পরিবর্তে একাদশে ঢুকলেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৷ ইশান্ত এবং জাদেজার পরিবর্তে সুযোগ পেলেন মহম্মদ সিরাজ এবং জয়ন্ত (Mohammed Siraj and Jayant Jadav replaced Ishant Sharma and Ravindra Jadeja) ৷ কানপুরে যার স্পিনের ভেলকিতে পঞ্চমদিন জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল দল, সেই জাদেজার দলে না থাকা নিঃসন্দেহে দুশ্চিন্তা বাড়াল ভারতীয় শিবিরে ৷

6.cyclone Jawad : জাওয়াদের জেরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, মোকাবিলায় গাইড লাইন রাজ্য সরকারের

শুক্রবারই অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে (Cyclone Jawad expected to hit coastal areas of Andhra Pradesh and Odisha on Friday) ৷ এর প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গেও ৷ আবহবিদরা জানিয়েছেন, আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের জন্যই থমকে গিয়েছে শীতের গতি ৷

7.Ronaldo scores 800th career goal : রোনাল্ডোর মাইলস্টোনে প্রিমিয়র লিগে জয়ে ফিরল ম্যান ইউ

পরের ম্যাচ থেকেই অন্তর্বর্তীকালীন ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন রাফ ব়্যাংনিক (Ralf Rangnick will manage Manchester United from next match) ৷ তার আগে এই জয়ে আপাতত সাত নম্বরে রোনাল্ডোরা ৷

8.Murder in Singur : সিঙ্গুর খুনে মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা, গ্রেফতার 1

গতকাল ভোরবেলা আচমকা সিঙ্গুরের নান্দায় এক কাঠ ব্যবসায়ীর বাড়িতে খুন হন 4 জন ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় স্বামী-স্ত্রীর ৷ বাকি দু'জনকে কলকাতায় আনা হলেও বাঁচানো যায়নি ৷ এই ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে (Police arrests Dipak Patel on murder in Singur) ৷

9.Ruckus in Parliament: বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভব্য আচরণের অভিযোগ তুলে সংসদের বাইরে বিক্ষোভ বিজেপি সাংসদদের

বাদলের শাস্তি (Opposition MPs Suspended) কেন শীতে, তা নিয়ে সংসদে বিক্ষোভ করে চলেছেন বিরোধীরা (Ruckus in Parliament)। তার মধ্যেই এবার পাল্টা বিক্ষোভে নামলেন বিজেপি সাংসদরা ।

10.Corona in India : দেশে কোভিড সংক্রমণ 9 হাজারের ঘরে, বিদেশ ফেরত একাধিক যাত্রীর করোনা

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনা সংক্রমণ 9 হাজারের ঘরে রয়েছে (India reports 9,216 new Corona cases in the last 24 hours on 3 December) ৷ কিন্তু এবার নতুন আতঙ্ক ওমিক্রন ৷