দক্ষিণ 24 পরগনার নোদাখালিতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে 3 জনের মৃত্যু

2. Opposition MPs protest at Gandhi Statue : সাসপেন্ড সাংসদদের ফেরানোর দাবিতে ধর্না, অধিবেশনের শুরুতেই হট্টগোল

রাজ্যসভার 12 জন সাংসদকে সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ দিনের কার্যকলাপের শাস্তিস্বরূপ শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে সাসপেন্ড করা হয় ৷

3.Roopa Ganguly facebook Post : পৌর নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে মতানৈক্য, বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক পোস্ট রূপার

মঙ্গলবার পৌর নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে জরুরি বৈঠক ছেড়ে আচমকা বেরিয়ে যান বিজেপি নেত্রী তথা সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ৷

4. Twitter New Rule : ব্যক্তিগত ছবি-ভিডিয়ো শেয়ারে নিষেধাজ্ঞা, নেটওয়ার্ক পলিসিতে বদল আনল টুইটার

নয়া পলিসি অনুযায়ী অনুমতিসাপেক্ষ ছাড়া কোনও ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিয়ো শেয়ার হলে সংশ্লিষ্ট ব্য়ক্তি সেটা টুইটার কর্তৃপক্ষের কাছে সরানোর আবেদন করতে পারবেন ৷ যদিও পাবলিক ফিগার যারা রয়েছেন তারা এই আওতায় আসবেন না বলে জানিয়েছে টুইটার (Public figures won't come within Twitter new policy)

5. Sovan Baisakhi : সিঁদুর খেলাটা ছেলেখেলা ছিল না, বৈশাখীর মেয়ে আমারও সন্তান : শোভন

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Baisakhi Banerjee news) মেয়ে তাঁরও সন্তান ৷ দাবি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের (Sovan Chatterjee)৷ আগামী দিনে তিনি বৈশাখীর সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷

6. West Bengal Weather Update : নাছোড় বৃষ্টির প্রত্যাবর্তন ! সপ্তাহান্তে ব্যাপক দুর্যোগের পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

শীতের নরম রোদ নয়, নাছোড় বৃষ্টির প্রত্যাবর্তন হচ্ছে বাংলায় ৷

7. Cricketers Retained Ahead Of IPL 2022 : রাসেল-সহ চার ক্রিকেটারকে ধরে রাখল নাইটরা, আট দলের রিটেইন ক্রিকেটারদের তালিকা একনজরে

রাজ্য , দেশ , বিদেশ , খেলাধূলা ও বিনোদন জগতের বাছাই করা সেরা দশটি খবর দেখে নিন একনজরে ।

8. Mamata Banerjee's Mumbai visit : আজ শরদ পাওয়ারের বাড়িতে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা

আজ সারাদিন একের পর এক কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

9. Pulwama Encounter: পুলওয়ামায় এনকাউন্টারে মৃত 2 জইশ কম্যান্ডার

জম্মু ও কাশ্মীরের (Jammu and Kashmir news) পুলওয়ামায় এনকাউন্টারে (Pulwama encounter) 2 জন জইশ-ই-মহম্মদ কম্যান্ডারের মৃত্যু হল ৷

10. KMC Election 2021: কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পৌরনির্বাচনের দাবিতে রাজ্যপালের দ্বারস্থ বিজেপি

কলকাতা পৌরনিগম নির্বাচন (KMC Election 2021) কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে করানোর দাবি নিয়ে এবার রাজ্যপালের দ্বারস্থ হল রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ৷