1.Mamata Banerjee to Visit Mumbai : মুম্বইয়ে আদিত্য-পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক, সিদ্ধি বিনায়কেও যাবেন মমতা

শিল্প সম্মেলনে যোগদান করতে বাণিজ্যনগরীর উদ্দেশে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjees Visit to Mumbai) ৷ যাওয়ার আগে জানিয়ে গেলেন, এবারের সফরে তিনি যাবেন সিদ্ধি বিনায়ক দর্শনে ৷ বৈঠক করবেন এনসিপির শরদ পাওয়ার ও শিবসেনার আদিত্য ঠাকরের সঙ্গে ৷

2.Opposition Walk Out Rajya Sabha: 12 সাংসদকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত বহাল, রাজ্যসভায় ওয়াক-আউট বিরোধীদের

12 জন সাংসদকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডু (Venkaiah Naidu Rejects Revocation of Twelve MPs Suspension) ৷ বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের আবেদন খারিজ করে দিলেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে বাদল অধিবেশনে বিরোধী সাংসদদের আচরণের জন্য সিনিয়র নেতাদের ক্ষমা না চাওয়া নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেন বেঙ্কাইয়া নাইডু ৷ প্রতিবাদে অধিবেশন ওয়াক-আউট করেন বিরোধীরা (Opposition Walk Out Rajya Sabha) ৷

3.Mukul Sangma Takes on Congress : 45 দিনের মধ্যে মেঘালয়ে জুড়ে উড়বে তৃণমূলের পতাকা, কংগ্রেসকে হুঁশিয়ারি মুকুলের

মেঘালয়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা (Meghayala Former Chief Minister Mukul Sangma)-সহ 12 জন কংগ্রেস বিধায়ক সম্প্রতি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন ৷ তাঁরা যোগ দেওয়ার পর তৃণমূলই সেখানকার প্রধান বিরোধী দল ৷ এর ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের ওই রাজ্যে আরও কোণঠাসা কংগ্রেস ৷

4.Mamata Banerjee to visit Mumbai : তিনদিনের সফরে আজ মায়ানগরীতে মমতা

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে আজ মুম্বইয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ৷ আগামী 1 ডিসেম্বর শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি ৷ তবে কি পশ্চিমবঙ্গে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটাতেই মুখ্যমন্ত্রীর বাণিজ্যনগরী সফর ?

5.Opposition Walks Out of Loksabha : বেলা 2টো পর্যন্ত মুলতবি লোকসভার অধিবেশন

রাজ্যসভার 12 সাংসদকে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উত্তাল লোকসভার অধিবেশেন (Opposition Protests Against Twelve MPs Suspension) ৷ সরকারের বাহুবলী নীতি বলে কেন্দ্রকে নিশানা করলেন লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী ৷ প্রতিবাদে লোকসভার অধিবেশন থেকে ওয়াক-আউট করে যান বিরোধী সাংসদরা (Opposition Walks Out of Loksabha) ৷

6.Udayan Guha on BSF : গ্রামে গ্রামে ঘুরছে কেন বিএসএফ, 2024-এর প্রস্তুতি, ফের বিতর্ক উস্কে দিলেন উদয়ন

সরাসরি কোনও দলের নাম না করলেও, 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের গেরুয়া শিবির সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (Border Security Force) ব্যবহার করতে চলেছে বলে ফের বিতর্ক উস্কে দিলেন তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ ।

7.Schools Reopen in Bengal : এবার প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির পঠনপাঠন চালুর প্রস্তুতি শুরু রাজ্যে

প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির পঠনপাঠন চালুর নির্দেশিকা এসে গিয়েছে ইতিমধ্যেই (School Reopening in Bengal) ৷ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস চালুর পর এবার শুরু হতে চলেছে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির পঠনপাঠন ৷ আপাতত তার প্রস্তুতিতেই ব্যস্ততা তুঙ্গে ৷

8.Lionel Messi wins Ballon dOr : তোমার ঘরেও একটা ব্যালন ডি'অর থাকা উচিৎ, লেওয়ানকে বললেন মেসি

পুরস্কার গ্রহণের মঞ্চ থেকে এদিন মেসি (Lionel Messi) জানান, রবার্টের সঙ্গে ব্যালন ডি'অর জয়ের এই লড়াই আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের (Messi says it was honour to compete with Lewandowski) ৷" পোল্যান্ড তারকাকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে আর্জেন্টাইন মহাতারকা আরও বলেন, "তুমিও ব্যালন ডি'অর জয়ের যোগ্য ৷ এটা মানতে কারও অসুবিধা নেই যে গতবছর ব্যালন ডি'অর তোমারই ছিল ৷"

9.83 Trailer release : 83-র ট্রেলার প্রকাশ রণবীরের, উচ্ছ্বসিত নেট নাগরিকরা

কবীর খানের ফিল্ম 83-র ট্রেলার (83 Trailer release) প্রকাশ করলেন রণবীর সিং (Ranveer Singh shares 83 Trailer) ৷ ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরবের ইতিহাস (India's World Cup win in 1983) তুলে ধরবে এই ছবি ৷

10.Tathagata Roy on BJP: ‘‘নিচুতলার কর্মীরা তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে’’, বিস্ফোরক টুইট তথাগত'র

বিজেপির নিচুতলার বহু কর্মী তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে ৷ আজ এক বিজেপি সমর্থকের বক্তব্যকে তুলে ধরে এমনই অভিযোগ করলেন তথাগত রায় (Tathagata Roys Tweet on Cause of BJPs Failure) ৷ সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রশান্ত কিশোরের সংস্থার তরফে বেতন দিয়ে এমনই অনেককে বিজেপিতে ঢোকানো হয়েছে (BJPs Failure in Assembly Election) ৷