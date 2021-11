নদিয়ার দুর্ঘটনায় শোকাহত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah on Nadia accident) ও রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷ তাঁরা মৃত ও আহতদের পরিবারকে সমবেদনা (Amit Shah and Jagdeep Dhankhar pay condolence) জানান ৷

2. Nadia Accident Death : কুয়াশা না গতি ? হাঁসখালির পথ দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

শনিবার গভীর রাতে নদিয়ার হাঁসখালিতে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ (Nadia road accident) ৷ দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধন্দ ৷

3. KMC Election 2021 : তিরিশে মনোনয়ন পেশ, রবিতে আংশিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা বিজেপির

কলকাতা পৌর নির্বাচনের (KMC Election 2021) জন্য আগামী 30 নভেম্বর প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করাই লক্ষ্য বিজেপির (BJP Candidate List) ৷

4. Nadia Accident Death : হাঁসখালির দুর্ঘটনায় মৃত্যু একই পরিবারের 10 সদস্যের

গতকাল মধ্যরাতে নদিয়ার হাঁসখালির ভয়ানক দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 18 জনের (several dead in a horrific accident in Nadia) ৷

5. Tripura Municipal Election Result 2021: বিরোধী ভোট ভাগাভাগিতেই ত্রিপুরা পৌর নির্বাচনে পোয়াবারো বিজেপির

ত্রিপুরা পৌর নির্বাচনে (Tripura Municipal Election Result 2021) নিরঙ্কুশ জয় বিজেপির ।

6. Gautam Gambhir gets third death threat: দিল্লি পুলিশে গুপ্তচর আইসিস কাশ্মীরের ! তৃতীয়বার খুনের হুমকি পেলেন গম্ভীর

দিল্লি পুলিশে গুপ্তচর রয়েছে তাদের ৷ এমনই দাবি করে আইসিস কাশ্মীরের ৷ বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীরকে (Gautam Gambhir gets third death threat) খুনের হুমকি দিয়ে তারা তৃতীয় ইমেল পাঠিয়েছে ৷

7. Salman Khan fans burst crackers in theatre: অন্তিমের শোতে হলের ভেতরে বাজি ফাটালেন ভক্তরা, সতর্ক করলেন সলমন

অন্তিম: দ্য ফাইনাল ট্রুথ (Antim: The Final Truth) দেখতে দেখতে চরম উৎসাহে সিনেমা হলের ভেতরেই বাজি ফাটালেন সলমন খানের ভক্তরা (Salman Khan fans burst crackers in theatre) ৷

8. 83rd Mann Ki Baat : স্টার্ট-আপসের যুগে ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী

এটা স্টার্ট-আপস-এর যুগ (era of start-ups) ৷ জানালেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) তাঁর 83তম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে (83 rd Mann Ki Baat) ৷

9. Illegal Foreign Liquor Seize : ট্রাক বোঝাই বেআইনি মদ পাচার রুখল কোতোয়ালি থানার পুলিশ

জাতীয় সড়কে তল্লাশি চালিয়ে মদ বোঝাই ট্রাক বাজেয়াপ্ত করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ ৷ আনুমানিক 14 লাখ টাকার মদ অসম থেকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷

10. Derek on Women's Reservation Bill : সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশের দাবিতে সোচ্চার হবে তৃণমূল, টুইট ডেরেকের

কাল থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন (Parliament Winter Session, 2021) ৷