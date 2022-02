1. Russia-Ukraine Crisis : দেশ ছাড়ার মার্কিন প্রস্তাব খারিজ জেলেনস্কির, বদলে স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ের ভিডিয়ো বার্তা

দেশবাসীর উদ্দেশে ভিডিয়ো বার্তা জারি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির (Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy) ৷

2. India abstains on UNSC Resolution : রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব, দূরে রইলেন মোদি

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ চলছে ৷ পরিস্থিতি সামলাতে শনিবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ নিন্দাপ্রস্তাব আনে (India abstains on UNSC Resolution) ৷

3. Bengalis in Ukraine : সারারাত হেঁটে রোমানিয়া সীমান্ত, হাসিমুখে সেলফি নেহাদের

হাঁটতে হাঁটতে ঠিক পৌঁছে যাব ৷ বাড়ি ফিরতে মরিয়া ইউক্রেনে থাকা ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা সেই রাস্তাই বেছে নিলেন (Durgapur Students in Ukraine) ৷

4. Trainee Aircraft Crash : তেলেঙ্গানার নালডোন্ডায় ভেঙে পড়ল প্রশিক্ষণ বিমান, মৃত 2

তেলেঙ্গানার নালডোন্ডায় ভেঙে পড়ল প্রশিক্ষণ বিমান ৷ মৃত্যু হয়েছে দুই পাইলটের (Trainee Aircraft Crash in Telangana) ৷

5. Bengali Student in Ukraine : ইউক্রেনে ছেলে, বর্ধমানে বাড়িতে ভিডিয়ো কলে ফেরার বার্তা

ইউক্রেনে রয়েছেন বর্ধমানের রোহিত ৷ বন্ধুর গাড়িতে কোনও ভাবে হাঙ্গেরি বা কাছাকাছি কোনও সীমান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন ৷ দেশে ফিরতে হবে যে (Bengali Student in Ukraine) ৷

6. Russia-Ukraine Crisis : ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পাল্টা, পুতিনের সম্পত্তি জব্দের তোড়জোড়

আমেরিকা ও কানাডাও পুতিন-সহ রুশ নেতৃবৃন্দের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে (USA and Canada impose sanctions against Putin and other Leaders) ৷

7. Indians in Ukraine : ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের সীমান্তে না যাওয়ার পরামর্শ দূতাবাসের

ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের দূতাবাসের সঙ্গে আগাম আলোচনা ছাড়া সীমান্তের দিকে যেতে নিষেধ করল দূতাবাস (News advisory issued by GOI for Indians in Ukraine) ৷

8. Kolkata Drug Smuggling : কলকাতার সিঁথিতে সাড়ে 6 কোটি টাকার মাদক উদ্ধার, গ্রেফতার 1

শহর কলকাতার মধ্যে মাদক পাচারের কথা ছিল ৷ তার আগেই পুলিশের জালে এক ব্যক্তি (Kolkata Drug Smuggling) ৷

9. Hrithik Roshan on Saba Azad : প্রথমবার তাঁর 'জল্পনা'-র প্রেমিকা সাবার জন্য় মুখ খুললেন হৃতিক রোশন

সাবার নতুন কাজের আগে সোশ্য়াল মিডিয়ায় তাঁকে উৎসাহিত করতে দেখা গেল হৃতিক রোশনকে ৷ প্রথমবার নিজের জল্পনার প্রেমিকার জন্য় মুখ খুললেন তিনি (Hrithik Roshan turns cheerleader for rumoured girlfriend Saba Azad ahead of her gig) ৷

10. Corona Update in India : করোনার দৈনিক সংক্রমণ আপাতত 11 হাজারে

কমছে করোনা সংক্রমণ ৷ এবার 12 হাজারের নিচে নামল আক্রান্তের সংখ্যা (Corona Update in India) ৷