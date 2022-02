রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে (Russia-Ukraine Conflict) ভারতের অবস্থান কী হবে তা নিয়ে চলছে আলোচনা ৷

2. Bengali Student in Ukraine : ইউক্রেনে কেমন আছেন ? ভিডিয়ো পাঠালেন দুর্গাপুরের নেহা, শিউরে উঠল পরিবার

অনেক ডাক্তারি পড়ুয়ার মতো নেহাও আটকে ইউক্রেনে ৷ তাঁর আবাসন থেকে তোলা শিহরণ জাগানো ভিডিয়ো পাঠালেন পরিবারের কাছে ৷

3. Russia-Ukraine Crisis : ইউক্রেনের চেরনোবিল পরমাণু কেন্দ্রের দখল নিল রাশিয়া, রেডিয়েশন লিকের শঙ্কা !

তীব্র লড়াইয়ে রাশিয়া ইউক্রেনের চেরনোবিল পরমাণু কেন্দ্রের দখল নিল (Russian forces seize control of Chernobyl nuclear power plant) ৷ সেখান থেকে রেডিয়েশন লিক হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ইউক্রেন ৷

5. Airlift for Stranded Indians in Ukraine : ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের এয়ারলিফ্ট করে ফেরানো হবে দেশে

ইউক্রেনে আটকে পড়া নাগরিকদের উদ্ধার করতে তৎপর হল বিদেশমন্ত্রক (IAF ready to airlift stranded Indians from Ukraine) ৷

6. Indian Students Trapped in Ukraine : ইউক্রেন-রাশিয়া সীমান্তে বেসমেন্টে লুকিয়ে 400 ভারতীয় পড়ুয়া

রাশিয়ার সীমান্তবর্তী শহরটি গতকালই আত্মসমর্পণ করেছেন ৷ কোনওরকমে নিজেদের প্রাণ হাতে মুহূর্ত গুণছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা ৷ মোদি সরকার পারবে তাদের বের করে আনতে (Indian Students in Ukraine) ?

7. Bengal Civic Polls 2022 : কালিয়াগঞ্জে তৃণমূলের প্রচারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং সবুজসাথি

রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পকে হাতিয়ার করেই পৌরসভা ভোটের বৈতরণী পার করতে মরিয়া শাসকদল ৷ আর তাই প্রচারের শেষদিনে (Last Day Election Campaign of Bengal Civic Polls 2022) কালিয়াগঞ্জ পৌরসভায় অভিনব প্রচার তৃণমূলের ৷

8. Anish Khan Death Case : ফের আনিশের বাড়িতে তদন্তকারীরা, কবরস্থানে বসছে সিসিটিভি

আনিশ খানের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় (Anish Khan Death Case) ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে দুই পুলিশ কর্মীকে ৷ ছুটিতে পাঠানো হয়েছে আমতা থানার ওসিকেও ৷

9. Russia-Ukraine Crisis : রাশিয়ার আক্রমণের প্রথম দিনে মৃত 137 ইউক্রেনবাসী, জখম 300

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি (Volodymyr Zelenskyy) জানালেন, রাশিয়ার আক্রমণের প্রথম দিনে মৃত্যু হয়েছে 137 জন ইউক্রেনবাসীর (Russian Invasion of Ukraine) ৷

10. Russia-Ukraine Crisis : "কেউ বেরবেন না, কিয়েভে ঢুকেছে শত্রুদের অন্তর্ঘাতবাহিনী !" ভিডিয়ো বার্তা ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের

উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে কিয়েভে ঢুকে পড়েছে শত্রু সেনাবাহিনী, জানালেন প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি (Russia enteres Kyiv) ৷