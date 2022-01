1. High Court On Bengal Civic poll 2022 : করোনার বাড়বাড়ন্তে পৌরভোট স্থগিতের পরামর্শ, 48 ঘণ্টার মধ্যে কমিশনকে সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে চার পৌরনিগমের নির্বাচন আপাতত 4-6 সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা যায় কি না, সেই বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে 48 ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ।

2. Guwahati Bikaner Express Derail : উদ্ধারকাজ শেষ, কেন দুর্ঘটনা ঘটল জানতে এসেছি, দোমোহনি পৌঁছে বললেন রেলমন্ত্রী

শুক্রবার সকালে ময়নাগুড়ির দোমোহনিতে পৌঁছন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এখানেই আপ গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত (Guwahati-Bikaner Express Derailed) হয় ৷

3. Suicide at Kolkata Metro : সাতসকালে কলকাতা মেট্রোয় আত্মহত্যা, প্রায় ঘণ্টাখানেক পরিষেবা ব্যাহত

ফের কলকাতা মেট্রোয় আত্মহত্যা (Suicide at Kolkata Metro) ৷ এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশনের ডাউন লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন (Suicide at Esplanade Metro Station) এক ব্যক্তি ৷ এই ঘটনায় প্রায় ঘণ্টাখানেক মেট্রোর পরিষেবা বন্ধ ছিল ৷

4. People taking holy dip at Gangasagar: মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে চলছে পুণ্যস্নান, নজরদারি হাইকোর্টের প্রতিনিধিদের

কনকনে ঠান্ডায় গঙ্গাসাগরে (Gangasagar Mela 2022) শুরু হয়েছে পূণ্যস্নান ৷ করোনার আবহেও ভিড় জমিয়েছেন কয়েক লাখ পুণ্যার্থী (People taking holy dip at Gangasagar)।

5. Guwahati Bikaner Express Derail : দোমোহনির রেল দুর্ঘটনায় মৃত অন্তত 9, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ শুরু

দোমোহনিতে উদ্ধারকাজ শেষে এবার শুরু হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বগিগুলিকে সেখান থেকে সরানোর প্রক্রিয়া (Restoration Work Starts in Domohani) ৷

6. Guwahati Bikaner Express Derail : দোমোহনির রেল দুর্ঘটনার কারণ কি ট্রেনের গতি ? উঠছে প্রশ্ন

আপ গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার (Guwahati Bikaner Express derailment) নেপথ্য কারণ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷

7. BJP candidates in UP Assembly Polls 2022 : উত্তরপ্রদেশের 172 আসনে প্রার্থিতালিকা চূড়ান্ত বিজেপির; লড়ছেন যোগী, উপমুখ্যমন্ত্রীরা

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) 172 জনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছে বিজেপি (BJP finalises nominees for 172 seats in UP polls) ৷

8. Aparupa Criticise Kalyan : কল্যাণকে ‘ঘরশত্রু বিভীষণ’ বলে তোপ অপরূপার, চিফ হুইপ পদে ইস্তফা দাবি

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে দলের অন্দরে কোণঠাসা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কুণাল ঘোষের পর এবার কল্যাণের সমালোচনায় আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার (Aparupa Criticise Kalyan) ৷

9. Alta Phoring Kheyali Mondal: বাস্তবেও জিমন্যাস্ট আলতা ফড়িং নস্কর

বাস্তবেও জিমন্যাস্ট বাংলা ধারাবাহিক আলতা ফড়িং-এর (Bengali serial Alta Phoring) মুখ্য চরিত্রে থাকা খেয়ালি মণ্ডল (actress Kheyali Mondal)।

10. Koneenica Banerjee in Hindi film: বাপ্পার পরিচালনায় হিন্দি ছবিতে কনীনিকা, আছেন বলি তারকারাও

বাপ্পার পরিচালনায় হিন্দি ছবিতে কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (Koneenica Banerjee in Hindi film) ৷ 'গিরগিট' (Hindi film Girgit) নামে এই ছবিতে আছেন বলি তারকারাও ৷