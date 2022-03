1. Russia-Ukraine Conflict : যুদ্ধবিরতিতে ইউক্রেন গুলি চালিয়েছে, বন্দি করেছে বিদেশিদের, অভিযোগ রাশিয়ার

গতকাল যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে সাধারণ নাগরিক, বিদেশিদের ইউক্রেন থেকে বের করার সুযোগের কথা জানায় ক্রেমলিন ৷ কিন্তু তার মধ্যেই রাশিয়া গুলিগোলা চালিয়েছে, অভিযোগ করে ইউক্রেন (Russia Ukraine Conflict) ৷ পাল্টা অভিযোগ করেছে রাশিয়া ৷



2. Indian sailors stuck at Mykolaiv port : ইউক্রেনের মাইকোলেভ বন্দরে আটকে 21 ভারতীয় নাবিক

ইউক্রেনের (Ukraine crisis) মাইকোলেভ বন্দরে আটকে রয়েছেন 21 জন ভারতীয় নাবিক ৷ তবে তাঁরা সুরক্ষিত আছেন বলে জানা গিয়েছে (Indian sailors stuck at Mykolaiv port)৷



3. Return from Ukraine : দিল্লিতে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের দেখা পাননি, নিজের উদ্যোগে বাড়ি ফিরলেন হাওড়ার সায়ন

ইউক্রেন থেকে রোমানিয়া সীমান্ত ৷ সেখান থেকে ভারতীয় দূতাবাসের বিমানে দিল্লি বিমানবন্দর ৷ তারপর নিজের পয়সায় হাওড়ায় বাড়ি ফিরলেন পড়ুয়া সায়ন পান (Student Returns from Ukraine) ৷



4. Disaster Management Department: নিজস্ব বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ খুলতে চলেছে কলকাতা পৌরনিগম

কলকাতা পৌরনিগমে তৈরি হবে আলাদা বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ (Disaster Management Department)। বিপর্যয় মোকাবিলা দলে থাকবেন প্রশিক্ষিত কর্মী ৷ বাজেট বক্তব্যে একথা জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷



5. Road Accident At Bansihari: বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে গাছে ধাক্কা বাসের, মৃত 1

বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে একটি বাস রাস্তার ধারে থাকা গাছে ধাক্কা মারে ৷ দুর্ঘটনায় 1 জনের মৃত্যু হয় (Road Accident At Bansihari) ৷ আহত 30-40 জন ৷ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷



6. Python Crossing Road : 12 ফুটেরও বেশি লম্বা শরীর নিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে ও কে ...

রাস্তা পারাপার করছে 12 ফুটেরও বেশি লম্বা অজগর (Python Crossing Road) ৷ কর্নাটকের উত্তর কানাড়া জেলার কারাওয়াড় শহরে ধরা পড়ল সেই ছবি (More than 12 feet long Python found near Karawar) ৷

7. Ind vs Pak WC : রবিবাসরীয় কাপ যুদ্ধে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান, অর্ধশতরান স্মৃতির

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন মিতালি রাজ ৷ 23 বছরের লম্বা ক্রিকেট কেরিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের গৌরব নিয়েই শেষ করতে চান ৷ সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে মনের কথা জানিয়েছিলেন 39 বছরের এই ব্যাটার ৷



8. HBD Janhvi Kapoor : 25শে পা শ্রীদেবী কন্যার, আজও মায়ের চিরুনি ব্য়বহার করেন জাহ্নবী

রবিবার নিজের 25তম জন্মদিন উদযাপন করছেন বনি কাপুর এবং শ্রীদেবীর কন্যা জাহ্নবী কাপুর ৷



9. Mayapur ISKCON : পঞ্চাশ হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

পঞ্চাশ হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে মায়াপুর ইসকন মন্দিরের 50তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল নদিয়ার মায়াপুর ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে (Foundation Day Celebration At Mayapur) । 2 মার্চ-5 মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে পালন করা হয় মন্দিরের গোল্ডেন জুবলির অনুষ্ঠান ।

10. Surjya Kanta Mishra on left alliance: জোটের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে না, মন্তব্য সূর্যকান্তের

জোটের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে না ৷ সিপিএমের কলকাতা জেলা সম্মেলনের (Surjya Kanta Mishra at CPIM Kolkata Committee meeting) শেষ দিনে এ কথা বললেন সূর্যকান্ত মিশ্র ৷