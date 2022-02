শুরু হয়েছে বিজেপির ডাকা বাংলা বনধ ৷ গতকালের পৌরভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগে সোমবার 12 ঘণ্টার বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি (BJP Calls Bengal Strike) ৷

2. Russia-Ukraine Crisis : পুতিনের পরমাণু মন্তব্যের মাঝেই ইউক্রেনের জন্য অস্ত্র কিনছে ইউরোপিয় ইউনিয়ন

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের আজ পঞ্চম দিন (Fifth day of Russia and Ukraine conflict)

3. Corona Update in India : 10 হাজারের নিচে নামল দৈনিক করোনা সংক্রমণ

গত 24 ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে দেশে প্রাণ হারিয়েছেন (Died of Corona) 119 জন ৷

4. Ukraine-Russia Crisis : অপারেশন গঙ্গায় সোম সকালেই দেশে ফিরলেন 249 জন

রোমানিয়ার বুখারেস্ট থেকে 249 জন ভারতীয় পড়ুয়াদের নিয়ে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেয় বিমানটি (Ukraine-Russia Crisis ) ৷ বেশ কয়েকদিনের চরম টেনশনের পর আজ সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে নেমে যেন হাঁফ ছাড়েন বাঁচেন পড়ুয়ারা ৷

5. BJP Calls Bengal Strike : বিজেপির ডাকা বনধের প্রভাব নেই শিল্পশহর দুর্গাপুরে

পৌরভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগে সোমবার বিজেপির ডাকা বাংলা বনধের (BJP Calls Bengal Strike) প্রভাব পড়ল না দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে ৷

6. West Bengal Weather Update : বইমেলার উদ্বোধনে বাধা হবে না বৃষ্টি, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

নতুন লেখকদের আত্মপ্রকাশ, প্রতিষ্ঠিত লেখকের নতুন বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাঠক মহলে । আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর শুভ সূচনা করবেন ৷ বইপক্ষেও কি কাঁটা হতে পারে বৃষ্টি (West Bengal Weather Update) ?

7. Firhad Hakim on Bengal strike : "বাংলা এগিয়ে যাচ্ছে, বিজেপির ডাকা বনধ হবে না", মন্তব্য ফিরহাদের

বাংলাকে বদনাম করতে চক্রান্ত করে বনধ ডেকেছে বিজেপি (BJP Calls Bengal Strike) ৷ সোমবার বিজেপির ডাকা 12 ঘণ্টার বনধ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ফিরহাদ হাকিমের ৷

8. Government Notice on Bengal Strike: সরকারি নির্দেশিকা, বনধের দিন অফিস না-গেলে কাটা যাবে বেতন

সরকারি কোনও কর্মী বনধকে সমর্থন করে ছুটি নেন সেক্ষেত্রে তাঁর চাকরি জীবন থেকে একদিন কমে যাবে বলে জানিয়ে দিয়েছে নবান্ন।

9. IND vs SL Third T20I : শ্রেয়সের চওড়া ব্যাটে শ্রীলঙ্কাকেও হোয়াইটওয়াশ করল টিম ইন্ডিয়া

গত ম্যাচে 74 রানের পর নাইটদের নয়া সেনাপতি শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাট থেকে এদিন এল ঝকঝকে 73 রান (Shreyas Iyer hits unbeaten 73 runs) ৷

10. Iman Chakraborty Basanta utsav : ইমনের বসন্ত উৎসবে চাঁদের হাট, গান-নাচ-আবৃত্তিতে জমজমাট অনুষ্ঠান

প্রতিবছরের মতো এ বছরও লিলুয়ায় বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী ।