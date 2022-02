শুরু হয়েছে রাজ্যের কুড়িটি জেলার 108টি পৌরসভায় নির্বাচন ৷ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির তরফে সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলা হয়েছে আগেই ৷ দাবি করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৷

2. Bengal Civic Polls 2022 : বারাসতে ইভিএম ভাঙচুর, অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে

ভোটের শুরুতেই বারসত পৌরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের 259 নম্বর বুথের মধ্যে ঢুকে ইভিএম মেশিন ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল ওই ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী শ্যামলী দাশগুপ্তর বিরুদ্ধে ।

3. Bengal Civic Polls 2022 : ইংরেজবাজারের একাধিক বুথে ভোটলুঠের অভিযোগ

ইংরেজবাজার পৌরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের 183, 184 ও 186নং বুথে ছাপ্পাভোটের অভিযোগ (Rigging in Ward No 8 of English Bazar Municipality) ৷

4. Bengal Civic Polls 2022 : ভোটের আগের রাতে তমলুকে আটক বিজেপি নেতা

পূর্ব মেদিনীপুরে পৌরনির্বাচনের আগের রাতে আটক বিজেপি নেতা (BJP leader detained in Tamluk) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে ৷

5. UP Assembly Elections 2022 : আজ পঞ্চম দফা, উত্তরপ্রদেশে চলছে 61 কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ

উত্তরপ্রদেশের 61টি বিধানসভা কেন্দ্রে (UP fifth phase polling) চলছে পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ ৷

6. Bengal Civic Polls 2022 : ভোট শুরুর আগেই বাদুড়িয়ায় তৃণমূল প্রার্থীর বাড়ির সামনে বোমাবাজি

ভোট শুরুর আগেই তৃণমূল প্রার্থীর বাড়ির সামনে বোমাবাজিতে (Bombing at Baduria before election) উত্তেজনা ছড়াল উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ায় (Bengal civic polls 2022) ৷

7. Bengal Civic Polls 2022 : সোনামুখীতে নির্দল প্রার্থীকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগ

বাঁকুড়ার সোনামুখী পৌরসভার 15নং ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে বুথে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ (Independent candidate allegedly threatened with firearms in Sonamukhi) ৷

8. Bengal Civic Polls 2022 : দুবরাজপুরে বিজেপি কর্মীকে মারধর

বীরভূমের দুবরাজপুর পৌরসভার (Dubrajpur Municipality Election) 2 নম্বর ওয়ার্ডের এক বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল প্রার্থীর স্বামীর বিরুদ্ধে ৷

9.Bengal Civic Polls 2022 : সাতসকালে ভোট দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কোচবিহার সদরনাগরী হিন্দি স্কুলের 4/246 নং বুথে ভোট দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কোচবিহার পৌরসভার 8নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (Rabindranath Ghosh TMC Candidate Ward No 8 of Coochbehar Casts His Vote) ৷

10. Corona Update in India : তৃতীয় ঢেউয়ে করোনার দৈনিক সংক্রমণ 10 হাজারে

তৃতীয় ঢেউ এলেও তা দ্বিতীয় ঢেউয়ের মতো মারাত্মক প্রভাব ফেলেনি ৷ নিম্নমুখী করোনা সংক্রমণ (Corona Update in India) ৷