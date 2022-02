হাঁটতে হাঁটতে ঠিক পৌঁছে যাব ৷ বাড়ি ফিরতে মরিয়া ইউক্রেনে থাকা ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা সেই রাস্তাই বেছে নিলেন (Durgapur Students in Ukraine) ৷

2. India abstains on UNSC Resolution : রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব, দূরে রইলেন মোদি

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ চলছে ৷ পরিস্থিতি সামলাতে শনিবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ নিন্দাপ্রস্তাব আনে (India abstains on UNSC Resolution) ৷

3. Russia-Ukraine Crisis : ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পাল্টা, পুতিনের সম্পত্তি জব্দের তোড়জোড়

আমেরিকা ও কানাডাও পুতিন-সহ রুশ নেতৃবৃন্দের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে (USA and Canada impose sanctions against Putin and other Leaders) ৷

4. Indians in Ukraine : ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের সীমান্তে না যাওয়ার পরামর্শ দূতাবাসের

ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের দূতাবাসের সঙ্গে আগাম আলোচনা ছাড়া সীমান্তের দিকে যেতে নিষেধ করল দূতাবাস (News advisory issued by GOI for Indians in Ukraine) ৷

6. Russia-Ukraine Conflict : ‘যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই’, পুতিনকে আলোচনায় বসার আর্জি ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের

ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভোলোদেমির জেলেনস্কি রুশ প্রেসিডেন্টকে সরাসরি আলোচনায় বসার আহ্বান জানালেন । উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে কিয়েভে ঢুকে পড়েছে শত্রু সেনাবাহিনী, ইতিমধ্যে মধ্য কিয়েভে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া ৷

7. West Bengal Weather Update : আজও বৃষ্টির পূর্বাভাস, জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস

শীত কেটেছে বৃষ্টি ৷ বসন্তের শুরুতেও সঙ্গী মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি (West Bengal Weather Update) ৷

8. Corona Update in India : করোনার দৈনিক সংক্রমণ আপাতত 11 হাজারে

কমছে করোনা সংক্রমণ ৷ এবার 12 হাজারের নিচে নামল আক্রান্তের সংখ্যা (Corona Update in India) ৷

9. Bengal Election 2022 : বনগাঁয় কংগ্রেস প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, থানায় বিক্ষোভ

বনগাঁ পৌরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে (Congress Candidate in Ward No 3 of Bangaon Municipality Attacked by TMC) ৷

10. Road Accident in Ausgram : ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট, আউশগ্রামে মৃত্যু কলেজ ছাত্রীর

এই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক কলেজ ছাত্রীর (Road Accident in Ausgram) ৷ আহত হয়েছেন আরও এক ছাত্র ৷