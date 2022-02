ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার জেরে মাঝ আকাশ থেকেই ফিরে আসতে হল ভারতের উদ্ধারকারী বিমানকে (Air India flight coming back due to NOTAM in Ukraine) ৷

2. Ukraine-Russia Conflict : ইউক্রেনকে অধিকার নয়, নিরস্ত্রীকরণের জন্য আক্রমণ, ঘোষণা পুতিনের

জল্পনা চলছিলই, রাজনৈতিক অস্থিরতাও বাড়ছিল ৷ তার অবসান ঘটিয়ে পুতিন জানিয়ে দিলেন ইউক্রেনের সেনা অভিযানের কথা (Ukraine-Russia Crisis) ৷

3. Khushi Kapoor On Sridevi Death Anniversary : চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে মা শ্রীদেবীকে স্মরণ করে আবেগি ছবি পোস্ট করলেন খুশি কাপুর

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে পুরোনো ছবি পোস্ট করে মা শ্রীদেবীকে স্মরণ করলেন অভিনেত্রীর ছোট মেয়ে খুশি কাপুর (Khushi Kapoor remembers her mother Sridevi on her Fourth Death Anniversary) ৷

4. Corona Update in India : গত 24 ঘণ্টায় কিছুটা দৈনিক সংক্রমণ কমে 14 হাজারে

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে দৈনিক সংক্রমণ 15 হাজারের নিচে নামল (Corona Update in India) ৷

5. West Bengal Weather Update : বাড়ছে পারদ, শীত বিদায়ের মধ্যে গরমের ওয়ার্ম আপ

ঋতু বদলের পালা শুরু হয়েছে ৷ তার ইঙ্গিত মিলছে পারদের ওঠানামায় (West Bengal Weather Update) ৷

6. Anish Khan Death Case : আনিশকাণ্ডে নয়া মোড়, এবার সিবিআই তদন্তের দাবি ধৃত হোমগার্ডের স্ত্রীর

আনিশ খানের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় (Anish Khan Death Case) এখনও পর্যন্ত দুই পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ গোটা ঘটনায় পুলিশের দিকেই তির আনিশের পরিবারের ৷

7. Bengal Civic Polls 2022 : তৃণমূল নেতারাই আনিশ খুনে জড়িত, দাবি বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যের

আনিশ খুনের তদন্ত রাজ্য পুলিশ, প্রশাসন বা সিটকে দিয়ে সম্ভব নয়, জানালেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য ৷

8. Bengal Civic Polls 2022 : "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার মুসলিম সম্প্রদায়কে বুক পেতে ঠেকিয়েছেন", নির্বাচনী প্রচারে পার্থ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিট গঠন করেছেন ৷ 15 দিনের মধ্যেই দোষীরা শাস্তি পাবে, আনিস খান হত্যাকাণ্ড নিয়ে অশ্বাস দিলেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় ।

9. Anish Khan Death Case : উন্নাও-হাথরস কাণ্ডে সিবিআই-এর ব্যর্থতা তুলে ধরে আনিশ মৃত্যু তদন্তে সিটেই আস্থা মুখ্যমন্ত্রীর

সিবিআই তদন্তের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আজ নবান্নে তিনি বলেন, তাপসী মালিক থেকে উন্নাও-হাথরাস মামলার তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে দিলেও সুরাহা মেলেনি ।

10. Centre to SC : মালিয়া-নীরবদের 18 হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্ককে ফেরানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র

তুষার মেহতা (Solicitor General Tushar Mehta at supreme court) জানান, অর্থ তছরূপ প্রতিরোধ আইনের আওতায় 67 হাজার কোটি টাকার অভিযোগ রয়েছে ৷