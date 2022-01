1. Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ 2 লক্ষ 71 হাজার, সামান্য কমল সংক্রমণের হার

দৈনিক সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী হলেও আজ পজিটিভিটি রেট 16.66 শতাংশ থেকে কমে 16.28 শতাংশ (Corona Update in India) ৷ আজ 16 জানুয়ারি ৷ 2021-এর এই দিনে দেশে টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় (Covid Vaccination One year) ৷ গত এক বছরে আজ সকাল পর্যন্ত 156 কোটিরও বেশি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে ৷



2. Republic Day Parade : সাধারণতন্ত্র দিবসে ব্রাত্য বাংলা-নেতাজি

এবারও সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ থেকে বাদ পড়ল বাংলার ট্যাবলো (No Bengal Tableau in Republic Day parade 2022) ৷ লিখিত ভাবে এখনও কিছু না জানালেও কেন্দ্রের তরফে মৌখিক ভাবে জানানো হয়েছে রাজ্যকে ৷



3. Alwar rape case : আলওয়ার ধর্ষণে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের

আলওয়ারে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনায় এবার স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন (NCM takes cognizance on Alwar rape case) ৷ এই ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা ? আর না করে হলে কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ? এসব নিয়ে 24 জানুয়ারির মধ্যে মুখ্যসচিবের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশন (National Commission for Minorities seeks report on Alwar rape Case) ৷

4. Couple Burnt in Chandrakona : পৌষ পার্বণের পিঠে পুলি তৈরি করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

পৌষ শেষে পরব চলছে ৷ তাই পিঠে পুলি রান্না করছিলেন স্ত্রী ৷ হঠাৎ তাঁর গায়ে আগুন লাগে ৷ তাঁকে বাঁচাতে যান স্বামী ৷ দু'জনেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন (Chandrakona Husband and wife burnt while cooking) ৷



5. UP Election 2022 : উন্নাও ধর্ষিতার মা প্রার্থী, প্রিয়াঙ্কাকে তোপ সেঙ্গার-কন্যার

উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) উন্নাওয়ে ধর্ষিতার মা আশা সিংকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস ৷ তারপরই প্রিয়াঙ্কা গান্ধির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন উন্নাও ধর্ষণে সাজাপ্রাপ্ত কুলদীপ সেঙ্গারের কন্যা ঐশ্বর্য (Kuldeep Singh Sengar daughter) ৷



6. Haridwar Hate Speech : হরিদ্বারে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য মামলায় গ্রেফতার যতি নরসিংহানন্দ গিরি

হরিদ্বার ধর্ম সংসদে মুসলিম এবং মহিলাদের নিশানা করে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য (Haridwar Dharma Sansad Hate Speech Case) করেছিলেন দসনা মন্দিরের পুরোহিত যতি নরসিংহানন্দ গিরি ৷ হরিদ্বার হেট স্পিচ মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপের পর শেষমেশ তাঁকে গ্রেফতার করল উত্তরাখণ্ড পুলিশ ৷



7. Municipal Elections 2022 : আসানসোলে বিজেপির ইস্তাহারে জিতেন্দ্রর অসমাপ্ত স্বপ্নের প্রতিফলন

সকালে তৃণমূল আর রাতে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত হল । বিজেপি নেতা তথা আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি জানান, 2022-এর আসানসোল পৌরনির্বাচন জিতে বিজেপি পৌরবোর্ড গঠন করলে প্রতিটি ওয়ার্ডে ফি বছর 3 হাজার মিটার করে নতুন ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করা হবে । 1 হাজার মিটার নতুন নর্দমা তৈরি হবে । বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে ।

8. Novak Djokovic Visa Case : শুনানি শেষ, আজই হয়তো জকোভিচের ভিসা মামলার রায়

শুনানি শেষ হয়েছে নোভাকের ভিসা মামলার (Novak Djokovic Visa Case Hearing) ৷ অস্ট্রেলিয়ার ফেডেরাল আদালতের প্রধান বিচারপতির 3 সদস্যের বেঞ্চ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আজই রায় দিতে পারেন ৷ তবে তা সম্ভব না হলে আগামিকাল ফের শুনানি হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে (Novak Djokovic Australian Visa Case) ৷



9. West Bengal Weather Update : মেঘ কেটে ঠান্ডা ফিরছে রবি সকাল থেকে

বৃষ্টি কেটে রাজ্যে আসছে ঠান্ডার আমেজ ৷ রাতের দিকে তাপমাত্রা কমতে পারে, জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

10. Lata Mangeshkar Health Update : এখনই মিলছে না ছুটি, হাসপাতালেই আরও কিছুদিন থাকতে হবে লতাকে

চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালেই আরও কিছুদিন থাকতে হবে লতা মঙ্গেশকরকে ৷ এমনটাই জানালেন চিকিৎসক প্রতীত সামদানি (Lata Mangeshkar will remain in ICU For Some more days) ৷