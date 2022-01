জলপাইগুড়ির দোমোহানির ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আসানসোলের রেলকর্মীর (Asansol man dies in Domohani express accident) ৷

2. West Bengal Weather Update : মাঘের শুরুতেই কলকাতায় মেঘলা আকাশ, দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা (likely to be rain in different parts of south bengal), আগামী সাতদিন রাজ্যে থাকবে কুয়াশার দাপট ।

3. Corona Update in India : 24 ঘণ্টায় করোনা সংক্রামিত 2 লক্ষ 68 হাজার, সংক্রমণের হার 16.66 শতাংশ

করোনা সংক্রমণের হার বেড়ে 16.66 শতাংশ হয়েছে (Corona Update in India) ৷ ওমিক্রন সংক্রমণ ছাড়িয়েছে 6 হাজার ৷

4. Kalyan Banerjee Controversy : শ্রীরামপুর নতুন সাংসদ চায়, কল্যাণের বিরুদ্ধে টুইট অভিষেকের ভাইয়ের

আক্রমণ শানানো অব্যাহত কল্যাণ বিরোধী শিবিরের (Trinamool Congress Inner Strife) ৷ গতকাল রাতে সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুতো ভাই আকাশ ৷

5. Municipal Corporation Election : পিছিয়ে যাচ্ছে চার পৌরনিগমের ভোট, খবর কমিশন সূত্রে

রাজ্যের বকেয়া পৌরভোট কতদিন পিছোচ্ছে সেই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি ৷ তবে কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে দু সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে যেতে পারে চার পৌরনিগমের নির্বাচন (four civic body polls may postpone for 2 weeks) ৷

6. COVAXIN is universal vaccine : কোভ্যাকসিন এখন বিশ্বজনীন টিকা, জানাল ভারত বায়োটেক

এখন 15-18 বছর বয়সিদের কোভিড-19 ভ্যাকসিন কোভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে ৷ এই ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী সংস্থা জানাল, তাদের উৎপাদিত কোভ্যাকসিন কিশোর-কিশোরী থেকে প্রবীণ, বিশ্বের সব প্রান্তের মানুষ নিতে পারবেন (COVAXIN is universal vaccine) ৷

7. DGCA Seeks Report : দুবাই বিমানবন্দরে মুখোমুখি ভারতগামী দুই বিমান, রিপোর্ট তলব ডিজিসিএ'র

গত 9 জানুয়ারি দুবাই বিমানবন্দরে প্রায় সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয় ভারতগামী দুই বিমানের মধ্যে ৷ এই ঘটনাতেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থার থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল ভারতের বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থা (DGCA Seeks Report from its UAE Counterpart) ৷

8. Mahua Moitra attacks P Chidambaram: গোয়া কংগ্রেস সময় চেয়েছিল, চিদম্বরম জানেন না; আক্রমণ মহুয়ার

গোয়ায় নির্বাচনী লড়াইটা ঠিক কার কার ? ইতিমধ্যে আপ, তৃণমূল কংগ্রেস ঝাঁপিয়ে পড়েছে ৷ কিন্তু তাদের একেবারেই পাত্তা দিচ্ছে না গোয়া কংগ্রেস, জানালেন পি চিদম্বরম ৷

9. COVID Vaccine Death in Kalna : ভ্যাকসিন নেওয়ার পর থেকেই অসুস্থ, কালনায় ছাত্রের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা

কোভিডের ভ্যাকসিন নেওয়ার পরই অসুস্থ হয় দশম শ্রেণির ছাত্র ৷ তারপরই মৃত্যু হয়েছে তার (Student death controversy in Kalna) ৷ ঘটনায় শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷

10. North Korea Tests Missiles : ফের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ উত্তর কোরিয়ার, এবার ট্রেন থেকে

মার্কিন হুঁশিয়ারি ও নিষেধাজ্ঞাকে গুরুত্ব না দিয়ে ফের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ উত্তর কোরিয়ার (North Korea Tests Missiles), চলতি মাসে তৃতীয় বার ৷