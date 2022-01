1. ICC Women's World Cup 2022 : নেতৃত্ব দেবেন মিতালি, বাইশের বিশ্বযুদ্ধের জন্য ভারতের দল ঘোষণা

আজ সকালেই বিশ্বকাপ ও আগামী নিউজ়িল্যান্ড সফরের জন্য 15 সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই ৷

2. Tihar prisoners attempt suicide : তিহার জেলে আত্মহত্যার চেষ্টা 5 বন্দির

একসঙ্গে 5 জন বন্দি নিজেদের জীবন শেষ করার চেষ্টা করল ৷ ঘটনাটি নয়াদিল্লির তিহার জেলের ৷ আপাতত তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন (Prisoners attempt suicide in Tihar Jail) ৷

3. Corona Update in India : একলাফে দৈনিক সংক্রমণ 90 হাজারে, আতঙ্ক বাড়াচ্ছে ওমিক্রন

করোনা সংক্রমণ লাখের কাছাকাছি পৌঁছাল (India reports 90,928 fresh COVID cases in the last 24 hours) ৷ ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 2 হাজার 630 ৷

4. PM Modi Convoy Stuck: মানা হয়নি এসপিজি গাইডলাইন, পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর সফরে নিরাপত্তায় গলদ দেখছে কেন্দ্র

বুধবার প্রধানমন্ত্রীর পঞ্জাব সফর চলাকালীন তাঁর নিরাপত্তায় ফাঁক ছিল মনে করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ পঞ্জাব পুলিশ এসপিজি গাইডলাইনও মানেনি (Punjab Police ignored spg guidelines during visit of PM) মনে করছে কেন্দ্র ৷

5. Fire Breaks Out at Delhi: দিল্লিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে খাক বহু দোকান

বৃহস্পতিবার ভোরে বিধ্বংসী আগুন লাগে দিল্লির চাঁদনি চকে (Fire breaks out at Chandni Chowk in delhi) ৷

6. Kolkata Police : করোনা আক্রান্ত কলকাতা পুলিশের একাধিক আধিকারিক

গতকাল রাত পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী 126 জন পুলিশকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৷ ক্রমশ বাড়ছে সংক্রমণ (several police officers test Covid positive) ৷

7. Food Delivery for Covid Patients : এক ফোনেই মিলবে খাবার, করোনা সংক্রামিতদের পাশে বিভিন্ন রেস্তরাঁ ও হোম ডেলিভারি সংস্থা

পরিবার করোনা আক্রান্ত ? রান্না করা যখন সম্ভব নয়, তখন একবার যোগাযোগ করুন এই খাবার ডেলিভারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে ৷ রাজ্যে ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতিতে নতুন কোভিড যোদ্ধা এখন এরাই (Food Delivery for Covid Patients in West Bengal) ৷

8. Surat Gas leakage : সুরাতে ট্যাঙ্কার থেকে বিষাক্ত গ্যাস লিক, মৃত কমপক্ষে 6

বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে মারা গেলেন কমপক্ষে 6 জন ৷ আহত 20 জন (gas leakage in Surat) ৷

9. Mamata banerjee's Birthday : মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন, এক হাজার প্যাকেট চপ মুড়ি বিলি জঙ্গিপুরে

গতকাল ছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 67তম জন্মদিন (Mamata banerjee's Birthday) ৷ সেই উপলক্ষে 200 পাউন্ড ওজনের কেক কেটে দলনেত্রীর জন্মদিন পালন করল মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সহ তৃণমূল নেতৃত্ব ।

10. Australia cancels Djokovics Visa : মেলবোর্ন বিমানবন্দরে আটকানো হল জকোভিচকে, বাতিল টেনিস-তারকার ভিসা

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নামার আগেই ছন্দপতন ৷ মেলবোর্ন এয়ারপোর্টে আটকানো হল জকোভিচকে ৷ বাতিল করে দেওয়া হল ভিসা (Australia cancels Djokovics entry Visa) ৷