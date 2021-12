1. Improvement of Girl Child Sex Ratio : ভারতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অনুপাত বেশি, রিপোর্টে উঠে এল তথ্য

ভারতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অনুপাত বেশি (Improvement of Girl Child Sex Ratio) ৷ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয়ের একটি সমীক্ষায় (National Family Health Survey) সেই রিপোর্ট উঠে এসেছে ৷ যা নিয়ে লোকসভায় গতকাল মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ নারী শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্রের প্রকল্প এবং সচেতনতার বার্তা দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে ৷

2. KMC Election 2021: বিজেপি ঝামেলা করতে পারে, তৃণমূল কংগ্রেসকে রুখে দাঁড়াতে হবে, দলকে বার্তা অভিষেকের

আগামিকাল কলকাতায় পৌরভোট ৷

3. Sputnik Light Booster : ওমিক্রন রুখতে অন্য ভ্য়াকসিনের কার্যকরী ক্ষমতা বাড়ায় স্পুটনিক লাইট বুস্টার

ওমিক্রনের মোকাবিলায় শক্তিশালী অ্যান্টিবডি তৈরির ক্ষমতা রয়েছে স্পুটনিক লাইট বুস্টার ডোজের, জানাল আরডিআইএফ (Sputnik V vaccine and the one-shot Sputnik Light booster effective against the Omicron variant, says RDIF) ৷

4. KMC Election 2021 : পুরভোটে পুলিশকর্মীদের আইন মেনে কাজ করার পরামর্শ নগরপালের

সুষ্ঠভাবে কলকাতা পৌরনিগমের ভোট (KMC Election 2021) সম্পন্ন করতে চাইছে কলকাতা পুলিশ ৷ তাই ভোটের দিন পুলিশকর্মীদের মাথা ঠাণ্ডা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা পুলিশের নগরপাল সৌমেন মিত্র (Police Commissioner of Kolkata Soumen Mitra) ৷

5. Tamralipta Jatiya Sarkar : স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের অবদান তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য : সৌমেন মহাপাত্র

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও মেদিনীপুরের অবদান ছাত্র-যুবদের কাছে তুলে রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য ।

6. KMC Election 2021 : পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি

পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে বিজেপি ৷

7. Mamata Banerjee Campaign Policy : দলের নেতাদের সমালোচনা কি মমতার ভোট প্রচারের কৌশল ?

রবিবার কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচন ৷

8. Lakshya vs Srikanth : বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া পদক নিশ্চিত, আজ সেমিতে মুখোমুখি লক্ষ্য-শ্রীকান্ত

আজ অল ইন্ডিয়ান সেমিফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত এবং লক্ষ্য সেন ৷

9. Suvendu Adhikari Rally : তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবসে খোল নিয়ে শুভেন্দুর পদযাত্রা

80তম তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের (Tamralipta Jatiya Sarkar) প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে খোল কীর্তন করে পদযাত্রা করলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী ৷

10. KMC Election 2021 : কলকাতা পুরভোটে 1139টি সংবেদনশীল বুথ

নিরাপত্তা সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে কমিশনের কর্তারা দফায়-দফায় বৈঠক করছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে।