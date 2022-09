1. Jan Shatabdi Express Derails: ভদ্রকে লাইচ্যুত হাওড়া-ভুবনেশ্বর জন শতাব্দী এক্সপ্রেস

হাওড়া থেকে ভুবনেশ্বরগামী জন শতাব্দী এক্সপ্রেসের চাকা লাইন থেকে সরে গিয়ে বিপত্তি ঘটে ৷ শনিবার ভদ্রকের কাছে লেভেল ক্রসিংয়ে এই দুর্ঘটনায় ইঞ্জিনের পরের বগিটি লাইনচ্যুত হয়েছে (Jan Shatabdi Express Derails) ৷

2. River Erosion: গঙ্গা-পদ্মা ভাঙন, কেন্দ্রের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মমতা

বান্নের একাধিক শীর্কষর্তা মনে করেন, ভাঙনের ফলে একটা বড় অংশের মানুষের জীবন যখন বিপর্যস্ত তখন কেন্দ্র কার্যত 'উদাসীন' (State govt unhappy over river erosion)।

3. Prez Murmu in London: রানির শেষকৃত্য, লন্ডনে পৌঁছলেন দেশের রাষ্ট্রপতি

তিনদিনের সফরে লন্ডনে গেলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ সম্প্রতি দেশের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি হয়েছেন তিনি ৷ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাকিংহ্যাম প্যালেস (President Murmu to offer condolence on behalf of the Indian government) ৷

4. RSS Dussehra Event: 92 বছরে প্রথমবার, আরএসএস আয়োজিত দশের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এক মহিলা

সঙ্ঘ পরিবারের সদর দফতর নাগপুরে হওয়া বিজয়া দশমীর উৎসবে (RSS Dussehra event in Nagpur) মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থতি থাকছেন দু’বার এভারেস্টজয়ী মহিলা পর্বতারোহী সন্তোষ যাদব (Mountaineer Santosh Yadav) । আরএসএস-এর দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মহিলা বিজয়া দশমীর অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ।

5. Mexican Couple Got Married in Agra: শাহজাহান-মমতাজের গল্পে মুগ্ধ, ভারতে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন মেক্সিকোর যুগল

তাজমহল তৈরির গল্প (love story behind Taj Mahal ) শুনে প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলেন মেক্সিকোর প্রেমিক-প্রেমিকা ৷ তাই ভারতে এসে হিন্দু রীতি মেনে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা ৷ সেই বিরল ঘটনার সাক্ষী রইল আগ্রা (Mexican Couple got married) ৷

6. Chandigarh University Controversy: শৌচালয়ে মেয়েদের স্নানের ভিডিয়ো ভাইরাল, আত্মহত্যার চেষ্টা 8 ছাত্রীর

তিনিও ছাত্রী ৷ তবে মেয়েদের বাথরুমে ঢুকে সহজেই একের পর এক স্নানের দৃশ্য ভিডিয়ো বন্দি করে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ আর এই কাণ্ড ঘিরেই তুলকালাম চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে (Chandigarh University) ৷ ঘটনার জেরে 8 ছাত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে খবর ।

7. Tension in Bharatpur: তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে রাস্তা অবরোধ, থানা ঘেরাও, উত্তপ্ত ভরতপুর

পুলিশের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে শনিবার সন্ধ্যায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের ভারতপুর (Tension in Bharatpur) ৷ ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে হয় থানা ঘেরাও (MLA Bharatpur Humayun Kabir) ৷

8. Sujan Slams Mamata: রাজ্য বারুদের স্তূপে দাড়িয়ে আছে, মমতাকে তোপ সুজনের

শনিবার টিটাগরের একটি স্কুলে বিস্ফোরণ হয় (Titagarh School Blast) ৷ যা নিয়ে সিপিএম (CPIM) নেতা সুজন চক্রবর্তী সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) ৷

9. Chandan Sen: বিদেশে সম্মানিত চন্দন সেন, রাশিয়ার ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মিলল শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার

রাশিয়ার 'প্যাসিফিক মেরিডিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব'-এ শ্রেষ্ঠ পুরুষ অভিনেতার পুরস্কার পেলেন চন্দন সেন (Chandan Sen gets Best Actor Award) ৷

10. Hami 2: ঘুড়ি উৎসবের মাঝেই জানা গেল 'হামি 2'-এর তিন খুদে স্টারের নাম

16 ডিসেম্বর বড় পর্দায় আসছে হামি 2(Hami 2 is Coming on 16 December)। এই ছবির জন্য সত্যিই দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষায় ছিলেন বাংলার সিনেপ্রেমীরা ৷ হামি ছবিতে এক জটিল সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছিলেন পরিচালকদ্বয় ৷