কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় দুঃস্থ স্নাতক পড়ুয়াদের জন্য বিদেশের ধাঁচে আর্নিং উইথ লার্নিং ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার । ব্লক ও পঞ্চায়েতস্তরে ইন্টার্নশিপ করা যাবে এই ব্যবস্থায় ৷ তা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলল শিক্ষামহল থেকে (education experts says employment generation is more important than internship) ৷

2. Earthquake in Afghanistan: আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্প, মৃত 155

আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে 155 জনের মৃত্যু হল (Earthquake in Paktika province Afghanistan kills Many) ৷ জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তানের পূর্ব প্রান্তের পাকতিকা প্রদেশ ৷

3. Interrogation of Pavlov Super: পাভলভ সুপারকে স্বাস্থ্য ভবনে জিজ্ঞাসাবাদ

পাভলভ হাসপাতালের সুপারকে স্বাস্থ্য ভবনে জিজ্ঞাসাবাদ (Interrogation of Pavlov Hospital Super in Swasthya Bhawan) ৷ হাসপাতালের আবাসিকদের অব্যবস্থার মধ্যে রাখা এবং একাধিক অভিযোগে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷

4. Tarun Majumdar : ক্রমশ অবনতি হচ্ছে শারীরিক অবস্থার, সঙ্কটজনক তরুণ মজুমদার

কিডনিজনিত সমস্যা নিয়ে কয়েকদিন আগে বর্ষীয়ান পরিচালক তরুণ মজুমদারকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে (Veteran Director Tarun Majumdar admitted to SSKM hospital) ৷ সঙ্গে যোগ হয়েছে ডায়াবেটিস, ফুসফুসের সমস্যাও ৷

5. Coronavirus in India: দৈনিক সংক্রমণ ফের 12 হাজারের উপরে, মিলে যাবে চতুর্থ ঢেউয়ের পূর্বাভাস ?

দেশে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের 12 হাজারের উপরে উঠে গেল (Coronavirus in India)৷ চতুর্থ ঢেউয়ের পূর্বাভাস কি তবে মিলে যেতে চলেছে ? এই নিয়ে চিন্তায় বিশেষজ্ঞরা (New Covid Cases In India in 24 Hours)৷

6. Corona Update in Bengal : চারশোর গণ্ডি ছাড়াল আক্রান্তের সংখ্যা, বাড়ল সংক্রমণের হার

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 210 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 22 হাজার 547 ৷

7. Maharashtra Political Crisis : গুজরাত থেকে অসম, বিজেপি-শাসিত রাজ্যে ঘুরে শিবসেনা না-ছাড়ার কথাই শিন্ডের মুখে

বালাসাহেব ঠাকরেকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েই সক্রিয় রাজনীতিতে পা রেখেছিলেন একনাথ । তাঁরই হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা গিয়েছে শিন্ডের মুখে । মহারাষ্ট্রের বিক্ষুব্ধ নেতা হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি পদ্ম-শিবিবের সঙ্গে সমঝোতার পথই প্রশস্ত করছেন (Eknath Shinde denies to quit Shiv Sena) ।

8. Fault in Division Counting in Assembly: বিধানসভার ভোটাভুটিতে গলদ, ডিজিটাল ও কুপনের ফলাফলে ফারাক

বিধানসভায় পাশ হল পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিল (Fault in Division Counting of University of Health Sciences Amendment Bill in Assembly) ৷

9. Congress Agitation : দেশের মূল সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতেই রাহুলকে হেনস্তা, দাবি বঙ্গ-কংগ্রেসের

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় প্রায় রোজই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে (Congress Leader Rahul Gandhi) জেরা করছে ইডি ৷ মঙ্গলবারও তাঁকে জেরা করা হয় ৷