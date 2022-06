1. LeT miltants killed : শ্রীনগরে এনকাউন্টারে মৃত 2 লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগরে এনকাউন্টারে মৃত্যু হল 2 লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গির (LeT miltants killed)৷ একজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন (Srinagar encounter)৷

2. New Chancellor Bill : বিধানসভায় পাস মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য পদে বসানোর বিল

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য রাজ্যপাল ৷ কিন্তু এবার আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীকে বসাতে বিল পাস হল বিধানসভায় (New Chancellor Bill Passed In Bengal Assembly) ৷ এই বিল আইনে পরিণত হলে আচার্য হবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

3. Ranji Trophy Semifinal : মধ্যপ্রদেশ চ্যালেঞ্জ সামলে তিনদশক পর রঞ্জি ঘরে ফেরাতে মরিয়া বাংলা

মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলেছে রঞ্জি ট্রফি সেমিফাইনাল (Bengal to face Madhya Pradesh) । কোয়ার্টার ফাইনালে ঝাড়খণ্ডকে কার্যত উড়িয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে বাংলা । রান পেয়েছেন প্রায় প্রত্যেক ব্যাটার ।

4. Fraud Promoter Arrested : 'মদন আমার মিত্র', তৃণমূল নেতার নাম করে প্রতারণায় গ্রেফতার উত্তরপাড়ার প্রোমোটার

ফ্ল্যাট বুক করেছিলেন স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ী গণেশ কর্মকার । আগাম কয়েক লক্ষ টাকাও দিয়েছিলেন এলাকার প্রোমোটার কেদার ঘোষালকে । কিন্তু ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়ে জানতে পারেন, সেই ফ্ল্যাট আরেকজনকে বেচে দিয়েছে প্রতারক প্রোমোটার (Fraud Promoter Arrested in Hooghly) ।

5. Market price in Kolkata : বাজারে সবজি থেকে মাছ মাংসর দাম কত ? জেনে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Kolkata Market)৷

6. TMC Slams Suvendu : রাজ্যপাল আসলে বিজেপির কণ্ঠ, বিরোধী দলনেতার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সরব তৃণমূল

বিধানসভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বদলের বিল পাস হলেও রাজ্যপাল সই করবেন না ৷ জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal Opposition Leader Suvendu Adhikari) ৷ তার প্রেক্ষিতে তৃণমূলের বক্তব্য, রাজ্যপাল আসলে বিজেপির কণ্ঠ ৷

7. 2014 Primary Teacher Recruitment Case: মানিক ভট্টাচার্যের বয়ান রেকর্ড, খুশি নয় সিবিআই

2014 প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় মানিক ভট্টাচার্যের (Manik Bhattacharya) বয়ান রেকর্ড করল সিবিআই (2014 Primary teacher Recruitment Case)৷ তবে জেরার পর সন্তুষ্ট হতে পারেননি সিবিআই আধিকারিকরা ৷

8. P Chidambaram : দিল্লিতে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি, পাঁজরে চোট চিদম্বরমের

কংগ্রেসের অভিযোগ, দিল্লি পুলিশ কেসি ভেনুগোপালের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় ৷ দিল্লির কংগ্রেস নেতা শক্তি সিং গোভিলকে লাঠি দিয়ে মারা হয়েছে (Congress slams Delhi police) ৷

9. Lalbazar Research and Development Cell: পুলিশ কর্মীদের সমস্যা শুনতে লালবাজারে খুলল গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা

কলকাতা পুলিশের নিচুতলার কর্মীদের সমস্যা শুনতে এবং তার সমাধানের জন্য লালবাজারে খোলা হল গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা (Research and Development Cell for Police Personnel in Lalbazar) ৷ পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের দফতরে কলকাতা পুলিশের সশস্ত্রবাহিনীর কনস্টেবলের গুলি চালানোর ঘটনার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর ৷

10. Heart transplant : হাওড়ার নারায়ণাতে পঞ্চম বারের জন্য হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন

নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পঞ্চম বারের জন্য হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন করা হল ৷ এই অপারেশনটি গত 4 জুন হাওড়া নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে করা হয়েছে (Heart transplant for fifth time at Narayana hospital Howrah)৷ এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে পনেরো কিলোমিটার রাস্তা গ্রিন করিডোর করে হৃদযন্ত্রটি আনা হয়েছে ৷