1. West Bengal Weather Update : বর্ষা প্রবেশে বিলম্ব, অস্বস্তিকর গরমে নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গবাসী

আর্দ্রতা ভরা গরমে অস্বস্তিতে দক্ষিণবঙ্গবাসী (West Bengal Weather Update) । আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগামী পাঁচ দিনের যে পূর্বাভাস দিয়েছে, তাতে হালকা বৃষ্টিপাতের উল্লেখ যেমন আছে, তেমনই আছে দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনাও ।

2. Rujira Banerjee : কয়লা পাচার মামলায় কবে হাজিরা দিতে পারবেন ? জবাব চেয়ে অভিষেক-জায়াকে নোটিশ ইডি'র

কয়লা পাচার মামলায় রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা । সেই প্রেক্ষিতেই এবার তাঁকে নোটিশ পাঠাল ইডি (Enforcement Directorate sent notice to Rujira Banerjee ) ।

3. Shashi Tharoor: এবার অন্তত নীরবতা ভাঙুন! প্রধানমন্ত্রীকে বার্তা শশী থারুরের

পয়গম্বর বিতর্কে (Prophet Remarks Row) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর (Prime Minister Narendra Modi) হস্তক্ষেপ দাবি করলেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা শশী থারুর (Shashi Tharoor) ৷ তাঁর মতে, অবিলম্বে এই বিষয়ে মুখ খোলা উচিত দেশের প্রশাসনিক প্রধানের ৷

4. Panihati Fair Chaos : পানিহাটিতে বয়স্কদের জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা করা হয়নি, অভিযোগ মৃতদের পরিবারের

পানিহাটির দই-চিঁড়ের মেলায় যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের মধ্যে তিনজন পূর্বস্থলীর যজ্ঞেশ্বরপুর এলাকার বাসিন্দা । পরিবারের অভিযোগ, বয়স্কদের জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা করা হয়নি । প্রশাসন সজাগ থাকলে এমন হত না (No Separate Line for elders in Panihati) ৷

5. Shraddha Kapoor brother arrested: মাদক সেবনের অভিযোগে গ্রেফতার শ্রদ্ধা কাপুরের ভাই

মাদক সেবনের অভিযোগে (anti drugs case) বেঙ্গালুরুর পার্টি থেকে গ্রেফতার করা হল অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরের ভাই সিদ্ধান্ত কাপুরকে (Shraddha Kapoor brother arrested)৷

6. Prophet Remarks Row : বেথুয়াডহরী স্টেশনে ট্রেনে ভাঙচুর, চার ঘণ্টা পরেও আতঙ্কে যাত্রীরা

বেথুয়াডহরী রেলস্টেশনে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা । নূপুর শর্মার মন্তব্যের প্রতিবাদে বেথুয়াডহরীতে ভাঙচুর করা আপ রানাঘাট-লালগোলা প্যাসেঞ্জার বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে আনা হয়েছে (Mob vandalized train in Bethuadahari Station) ।

7. Panihati Fair Chaos : পানিহাটিতে দই-চিঁড়ে মেলায় দুর্ঘটনায় কাঠগড়ায় প্রশাসনের ভূমিকা

506 বছরের পানিহাটিতে দই-চিঁড়ের মেলা দু'বছর বন্ধ থাকায় এবার মানুষের ঢল বেশি ছিল । আর সেই মেলায় ভিড়ের চাপে মারা গিয়েছেন চারজন । আহত হন 15 জন । তবে মেলা সামাল দিতে পারেনি প্রশাসন এমনটাই অভিযোগ করা হয়েছে (Administration Could Not Handle)।

8. Prophet Remarks Row : স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে হাওড়া, শেষ চব্বিশ ঘণ্টায় নেই অশান্তির খবর

ধীরে ধীরে পরিস্থিতি শান্ত হচ্ছে হাওড়ায় (Prophet Remarks Row) ৷ নতুন করে আর কোনও অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি শেষ 24 ঘণ্টায় ৷ জায়গায় জায়গায় রয়েছে পুলিশ পিকেটিং ৷

9. Dilip Ghosh : হাওড়ার অশান্তির ঘটনায় জঙ্গিযোগের দাবি দিলীপ ঘোষের

খড়গপুর শহরে বসে রাজ্য সরকারের একাধিক ইস্যু নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ । হাওড়ার ঘটনা প্রসঙ্গে বললেন, জঙ্গি সংগঠনের যোগ রয়েছে (Dilip Ghosh suspect foreign militant group involvement in Howrah incident) ৷ তবে কেন্দ্রীয় সরকার তা কঠোর হাতে দমন করবে ৷

