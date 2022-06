1. KK Demise : গানের হাত ধরেই সুরের আকাশে পাড়ি কে কে'র

দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে এদিন যেন আলোর প্রদর্শনী ৷ লাল, নীল, হলুদ, সবুজের ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড় । কিন্তু কে জানত গান গাইতে গাইতেই এদিন না ফেরার দেশে পাড়ি দেবেন তিনি !

2. KK Demise : মুখ, ঠোঁটে ক্ষত ; কে কে-র মৃত্যুতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু

গাই গাইলেন ৷ একের পর এক গানে নজরুল মঞ্চে সবাইকে মাতিয়ে দিলেন ৷ মঞ্চেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন ৷ তারপর...এখনও মেনে নিতে পারছে না অনেকেই ৷ তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের হল (KK Unnatural Death) ৷

3. Srijato on KK : "অসহ্য় লাগে কে কে'র গান, 16 বছর ধরে পালিয়ে বাঁচি", লিখলেন শ্রীজাত

কৃষ্ণকুমার কুন্নাথের গানকে ভালবাসতে পারেননি কবি শ্রীজাতও ৷ গায়কের মৃত্যুর পর জানালেন তাঁর এই অনুভূতির আসল কারণ (Srijato Bandyopadhyay After The Death of KK )৷

4. KK Demise : 'সারাজীবন এর বোঝা বইতে হবে', রূপঙ্করের বক্তব্যে প্রতিবাদের ঝড়, বিঁধলেন রূপাঞ্জনা

গুরুসদয় মহাবিদ্যালয়ের কলেজ ফেস্টের মঞ্চে গান গাইতে গাইতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন গায়ক কে কে । হাসপাতালে ভর্তির পর ঘোষণা করা হয় তিনি আর নেই ৷ নজরুল মঞ্চে কে কে-এর কনসার্টের আগেই বিতর্কে জড়ালেন রূপঙ্কর বাগচী (Protest against Rupankar Bagchis comment) ৷ রূপঙ্করের মন্তব্য ঘিরে নিন্দার ঝড় উঠেছে শিল্পী থেকে শুরু করে আমজনতার মধ্যে ৷

5. KK Demise : জীবন কত ক্ষণস্থায়ী ; মোদি থেকে সেহওয়াগ, কে কে'র মৃত্যু কাঁদিয়ে দিল সকলকে

মঙ্গলবার কলকাতার নজরুল মঞ্চের একটি অনুষ্ঠান শেষে অসুস্থ হয়ে পড়েন জনপ্রিয় প্লেব্যাক গায়ক কৃষ্ণকুমার কুন্নাথ ওরফে কে কে ৷ গানই ছিল তাঁর জীবন ৷ মঞ্চের আলোর ঝলকানি, দর্শকদের একরাশ ভালবাসা নিয়েই না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন তিনি ৷

6. LPG Cylinder Price : মাসের প্রথম দিনে কমল রান্নার গ্য়াসের দাম

কিছুটা হলেও স্বস্তির খবর ৷ 19 কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারপিছু দাম কমল 135 টাকা ৷ জেনে নিন দেশের চারটি মেট্রো শহরে নতুন দাম (Commercial LPG Cylinder Price) ৷

7. West Bengal Weather Update : স্বাভাবিক বর্ষার পূর্বাভাস নিয়ে দুয়ারে মৌসুমী বায়ু

সময়ের আগে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে বর্ষা ৷ বৃষ্টি দুয়ারে কড়া নাড়লেও গরম থাকবে । বুধবার আকাশ আংশিক মেঘলা (Monsoon is Entering West Bengal Ahead of Time) । বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।

8. Calcutta University : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোমানিয়ায় পড়ার সুযোগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং রোমানিয়ার জনপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় বেবস-বোলয়াই ইউনিভার্সিটির সঙ্গে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মউ স্বাক্ষর (Opportunity for Calcutta University)। ফলে এই দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ঘটবে ৷

9. TMCP-DSO Clash : মেখলিগঞ্জ কলেজে টিএমসিপি-ডিএসও সংঘর্ষ, আহত দু’পক্ষের 6 জন

মেখলিগঞ্জ কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং ডিএসও’র মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা (Clash Between TMCP and DSO Workers in Mekhliganj College) ৷ ঘটনায় দু’পক্ষের 3 জন করে মোট 6 জন আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে 2 জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷

10. French Open 2022 : নোভাককে হারিয়ে রোঁলা গারোর সেমিতে ক্লে কোর্টের সম্রাট

কেরিয়ারের 14তম রোঁলা গারো জেতার লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোলেন রাফায়েল নাদাল ৷ ফ্রেঞ্চ ওপেন (French Open 2022) এর কোয়ার্টার ফাইনালে টুর্নামেন্টের সেরা বাছাই নোভাক জকোভিচকে হারালেন তিনি (Rafael Nadal Beats Novak Djokovic to Advance Semi-Final of French Open 2022) ৷ 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (7-4) গেমে চার সেটের ম্যাচে নোভাককে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে পৌঁছলেন নাদাল ৷