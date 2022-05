বিমানের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে যাত্রীদের দেহাংশও এদিক ওদিক পড়ে রয়েছে ৷ তা দেখে আর দেহাংশগুলিকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই ৷ (Nepal Army physically locates missing Aircraft)।

2. Unnatural Death of Model : শহরে ফের উদ্ধার উঠতি মডেলের ঝুলন্ত দেহ, উঠছে অবসাদের তত্ত্ব

গড়ফার পল্লবী দে, নাগেরবাজারের বিদিশা দে মজুমদার, পাটুলির মঞ্জুষা নিয়োগীর পর এবার ফের এক উঠতি মডেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার । কসবায় নিজের বাড়ি থেকে এই সরস্বতী দাস নামে বছর 19-এর এই উঠতি মডেলের দেহ উদ্ধার করে কসবা থানার পুলিশ (Unnatural Death of Model)৷

3. Abhishek to Governor : ‘সীমারেখা লঙ্ঘন’ প্রসঙ্গে তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি, রাজ্যপালকে পালটা জবাব অভিষেকের

কলকাতা হাইকোর্টের কয়েকজন বিচারপতির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যা নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে অভিষেককে সীমালঙ্ঘন না-করার পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজ্যপাল ৷ এ বার পালটা রাজ্যপালকে তাঁর সাংবিধানিক সীমালঙ্ঘন না-করার পরামর্শ অভিষেকের (Abhishek Banerjee Retaliated Governor on Crossing The Red Line Issue) ৷ যা নিয়ে তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি ৷

4. Mamata Attacks Centre : একশো দিনের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের ডাক মমতার

রবিবার দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বিভিন্ন প্রকল্প বাবদ কেন্দ্রের থেকে প্রায় 96 হাজার কোটি টাকা পাওনা বকেয়া রয়েছে রাজ্যের ৷ একশো দিনের কাজ প্রকল্পে বাকি 6 হাজার কোটি টাকা (Mamata Banerjee Attacks centre for non payment of dues ) ৷

5. Punjabi Singer Killed : নিরাপত্তা প্রত্যাহার করতেই খুন পঞ্জাবের গায়ক-কংগ্রেস নেতা

গুলিতে খুন হলেন পঞ্জাবের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী তথা কংগ্রেস নেতা সিধু মুসওয়ালাকে ৷ মাত্র একদিন আগেই তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেয় পঞ্জাবের আপ সরকার (Famous Punjabi singer and Congress Leader Sidhu Musewale killed in firing) ৷

6. Suvendu Adhikari : অধিকারী পরিবার ছিল বলেই পিসিমণি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, মন্তব্য় শুভেন্দুর

অধিকারী পরিবারের জন্য়ই পিসিমণি আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ৷ নন্দীগ্রামে সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মন্তব্য় করলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Commented on Chief Minister at a Meeting) ৷

7. Sreemoyee Sen Ram on Aparajito : এবার দুর্গাকে নিয়েই বিতর্কের মুখে অনীক, অসঙ্গতির অভিযোগ সত্যজিতের 'দুর্গা' কন্যার

ফের বিতর্কের মুখে অনীক দত্তের 'অপরাজিত' ৷ রিসার্চের ভুল নিয়েই ফের উঠল প্রশ্ন ৷ 'পথের পাঁচালী'র জন্য দুর্গা চরিত্রটিকে যেভাবে নির্বাচন করা হয় সেই ঘটনা ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে ৷ এমনটাই অভিযোগ উঠল পরিচালকের বিরুদ্ধে (Controversy Over The Selection Process of Durga)৷

8. Tragic Death of Sidhu Moose Wala : সিধুর অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বলিউড, শোকজ্ঞাপন রণবীর, ভূমি, মিকাদের

কংগ্রেস নেতা তথা গায়ক সিধু মুসওয়ালার এই অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বি টাউন সেলেবরাও ৷ শোক ব্যক্ত করেছেন রণবীর সিং, ভূমি পেডনেকর, সারা আলি খান, বরুণ ধাওয়ান সকলেই (Ranveer Varun Bhumi Sara on The Tragic Death of Sidhu )৷

9. IPL 2022 Final : কাপ্তানের কামাল ! আত্মপ্রকাশেই আইপিএল চ্যাম্পিয়ন গুজরাত

আত্মপ্রকাশেই খেতাব ঘরে তুলল গুজরাত ৷ ফাইনালে কার্যত একপেশে খেলে রাজস্থানকে উড়িয়ে দিল নবাগতরা (Gujarat Titans complete dream debut with IPL title) ৷

10. Hardik in IPL : অন্ধকার কাটিয়ে আইপিএল জন্ম দিল দৃঢ়চেতা ও সংযমী হার্দিকের

উশৃঙ্খল, আগ্রাসী হার্দিকের বদলে দৃঢ়চেতা, সংযমী হার্দিকের জন্ম দিয়েছে পঞ্চদশ আইপিএল ৷ রবিবার তারই ক্লাইম্যাক্স দেখল মোতেরার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ৷ পান্ডিয়ার অধিনায়কোচিত পারফরম্যান্সে ভর করে আত্মপ্রকাশেই খেতাব ঘরে তুলল গুজরাত (Hardik Pandya emergence like Phoenix) ৷