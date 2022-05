1. Actress death: ফের অভিনেত্রীর রহস্যমৃত্যু, বিদিশার পর পাটুলিতে উদ্ধার তাঁর বান্ধবীর ঝুলন্ত দেহ

ফের অভিনেত্রীর রহস্যমৃত্যু শহরে (Actress death)৷ বিদিশা দে মজুমদারের (Bidisha De Majumdar) পর এ বার পাটুলিতে উদ্ধার হল তাঁর অভিনেত্রী বান্ধবী মঞ্জুষা নিয়োগীর ঝুলন্ত দেহ (Manjusha Neogis dead body recovered)৷

2. Saokat Molla avoids CBI attendance: সিবিআইয়ের সমন এড়ালেন শওকত মোল্লা, চাইলেন আরও 15 দিন সময়

কয়লা পাচার কাণ্ডে (coal scam case) আজ শওকত মোল্লাকে তলব করা হলেও, তিনি নিজাম প্যালেসে যাচ্ছেন না (Saokat Molla avoids CBI attendance)৷ তাঁর বদলে সিবিআইয়ের কাছে যাচ্ছেন তাঁর আইনজীবীরা ৷

3. NJP-DHAKA Mitali Express : 1 জুন থেকে এনজেপি-ঢাকা রুটে চালু মিতালি এক্সপ্রেস, মিলছে টিকিটও

জুনের 1 তারিখ থেকে চালু হচ্ছে এনজেপি-ঢাকা রুটে যাত্রীবাহী তৃতীয় ট্রেন মিতালি এক্সপ্রেস ৷ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে টিকিট বিক্রিও (Mitali Express to start its journy from NJP to Dhaka from 1st June) ।

4. Misuse of Thyagraj Stadium : স্টেডিয়াম খালি করে কুকুর নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণ, আইএএস দম্পতির বদলি লাদাখ-অরুণাচলে

দিল্লির ত্যাগরাজ স্টেডিয়ামে সন্ধেবেলা কুকুর নিয়ে হাঁটতেন আইএএস দম্পতি ৷ বেশ চলছিল ৷ সে সময় কোচ, খেলোয়াড়রা স্টেডিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হতেন ৷ খবর, ফোটো আর ভিডিয়ো দেখে টনক নড়ল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের (IAS Couple Dog Walk in Thyagraj Stadium) ৷

5. Educationists on CM as Chancellor: বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী ! কী মনে করছেন শিক্ষাবিদরা ?

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য রাজ্যপাল ৷ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) মন্ত্রিসভা বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এবার থেকে রাজ্যপালের বদলে মুখ্যমন্ত্রীই হবেন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য ৷ এ বিষয়ে কী বলছেন শিক্ষাবিদরা ?(Educationists about CM being chancellor of universities)

6. West Bengal Weather Update : বৃষ্টির সঙ্গে গরমের যুগলবন্দি, বাড়বে অস্বস্তি

মৌসুমী বায়ু আসছে ৷ তাই বর্ষার খুব একটা দেরি নেই, জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ তবে এখন কখনও বৃষ্টি, কখনও গরম থাকবে (West Bengal Weather Update) ৷

7. 200 Years of Urdu Journalism : ভাষাকে ধর্মের পরিসরে বাঁধা উচিত নয়, উর্দু সাংবাদিকতার 200 বছরে বার্তা সাংবাদিক মহলের

গত মাসের 27 তারিখ ভারতে উর্দু সাংবাদিকতার 200 বছর পূর্ণ হয়েছে (200th Years of Urdu Journalism in India) ৷ কলকাতা থেকে জাম-ই-জাহান-নুমা (Jam-e-Jahan Numa) নামে ওই সংবাদপত্রের সূচনা করেছিলেন হরিহর দত্ত ৷ পশ্চিমবঙ্গ উর্দু আকাদেমিতে সেই উপলক্ষে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল ৷

8. Suvendu Slams Mamata : মমতা বন্দ্য়ােপাধ্য়ায়ের সব ইচ্ছে আমরা পূরণ হতে দেব না : শুভেন্দু

আচার্যের পদ পরিবর্তন ঘটানো এত সহজ নয় । রাজ্য সরকার চাইলেই তা করতে পারে না । বেশকিছু নিয়ম রয়েছে । বিজেপির বিধায়করা সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করবে । আর মমতার সব ইচ্ছে, সব সাধ আমরা পূরণ হতে দেব না । বাজকুলের সভায় এমনই মন্তব্য়ে মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দুর (Suvendu Commented on State Government) ৷

9. Geetanjali Shree : ইতিহাস গড়ল 'টুম্ব অফ স্যান্ড', হিন্দি ভাষায় প্রথম ইন্টারন্যাশনাল বুকার প্রাইজ

এই প্রথম কোনও ভারতীয় ভাষায় লেখা উপন্যাস ইন্টারন্যাশনাল বুকার প্রাইজ ছিনিয়ে নিল (Geetanjali Shree wins International Booker Prize) ৷ দিল্লির লেখক গীতাঞ্জলি শ্রী এবং তাঁর উপন্যাসের অনুবাদক ডেইজি রকওয়েলকে এই পুরস্কার দিল বুকার প্রাইজ ৷ দেশভাগ এবং উত্তর ভারতে এক বৃদ্ধাকে নিয়ে লেখা এই উপন্যাস ৷

10. Genelia DSouza New Film : নতুন ছবি 'ট্রায়াল পিরিয়ড'-এর শ্য়ুটিংয়ের কাজ শুরু করলেন জিনেলিয়া

নতুন ছবি 'ট্রায়াল পিরিয়ড'-এর শ্য়ুটিংয়ের কাজ শুরু করলেন জিনেলিয়া দেশমুখ (Genelia Deshmukh Starrer Trial Period Goes on The Floors) ৷ ছবির পরিচালনা করতে চলেছেন আলিয়া সেন ৷