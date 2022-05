1. Cabinet Meeting: একই সপ্তাহে দ্বিতীয়বার আজ ফের মমতার ডাকে মন্ত্রিসভার বৈঠক, কী সিদ্ধান্ত হবে ?

একই সপ্তাহে দ্বিতীয়বার আজ ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে বসছে মন্ত্রিসভার বৈঠক (Cabinet Meeting)৷ কী সিদ্ধান্ত হবে(Bengal govt cabinet meeting)?

2. Lizard in McDonalds Cold Drinks : ম্যাকডোনাল্ডসের সফট ড্রিঙ্কসে টিকটিকি ! হেসেই উড়িয়ে দিলেন ম্যানেজার

আহমেদাবাদের বাসিন্দা ম্যাকডোনাল্ডসে সফট ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়েছিলেন ৷ দু'চুমুক খেয়েও ফেলেছেন ৷ এরপর স্ট্র দিয়ে গোলাতেই চক্ষু চড়কগাছ ৷ তাতে উপরে উঠে এল টিকটিকির দেহ ! আর ম্যানেজার সব শুনে সেই যে গেলেন, আর আসেননি (Lizard in McDonalds Cold Drinks) ৷

3. J-K Kupwara Encounter : কুপওয়ারায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা, এনকাউন্টারে মৃত 3 লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি

পুলিশের কাছে আগে থাকতেই খবর ছিল জঙ্গিরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকতে পারে ৷ তার আগেই জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারায় এনকাউন্টার চালায় নিরাপত্তাবাহিনী (J-K Kupwara Encounter) ৷

4. West Bengal Weather Update : মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গেই দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে গরম

কয়েকদিন ঝড়-বৃষ্টিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত করা গরম থেকে রেহাই মিলেছিল ৷ তবে কিছুদিনের তাতে ইতি টেনে দক্ষিণবঙ্গের পারদ চড়ার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস (IMD Kolkata Weather Forecast) ৷

5. Firhad Hakim : রাজ্যপাল ফাইল ছাড়লেই আসানসোল পুর বোর্ড গঠন হবে, মন্তব্য ফিরহাদের

শ্রীরামপুরে লজিস্টিক হাব ও ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim on Asansol Municipal Corporation formation)। আসানসোল পৌরনিগমে বোর্ড গঠন নিয়েও বললেন কথা ৷

6. Amreen Bhat Shot Dead : বদগামে টেলি-তারকার বাড়িতে ঢুকে গুলি, লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি হানায় মৃত আমরিন ভাট

একের পর এক জঙ্গিহামলা চলছে ৷ প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ নাগরিকের ৷ বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের টেলি তারকা আমরিন ভাট মারা গেলেন লস্কর-ই-তইবার গুলিতে ৷ জখম হয়েছে তাঁর 10 বছরের আত্মীয় (Amreen Bhat Shot Dead in Budgam) ৷

7. Expired Drinking Water : হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ পানীয় জল বিক্রির অভিযোগ, আটক 1

ডাক্তার জীবন রতন ধর হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ পানীয় জলের বোতল বিক্রির ঘটনায় চাঞ্চল্য় ছড়াল (Allegations of Selling Expired Water at Fair Price Shops) ৷ খবর পেয়ে পুলিশ নিয়ে হাসপাতালে হানা বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যানের ৷ প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ জলের বোতল বাজেয়াপ্ত ৷ এক কর্মচারী আটক ৷ সিল করা হয়েছে দোকানটি ।

8. Yasin Malik : জঙ্গিদের অর্থসাহায্য মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ইয়াসিন মালিকের

দিল্লির এনআইএ কোর্ট কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল ৷ ইয়াসিনকে নিয়ে এনআইএ আদালত কী রায় দেয় সেদিকেই নজর ছিল সকলের (NIA Court in Delhi awards life imprisonment to Yasin Malik) ৷

9. Arun Lal-Bulbul enjoy Eden match: নবদম্পতি অরুণলাল-বুলবুলের ক্রিকেট প্রেমের দ্বৈরথ ইডেনে

নবদম্পতি অরুণলাল ও বুলবুল চুটিয়ে উপভোগ করলেন আইপিএল এলিমিনেটর ম্যাচ (Arun Lal-Bulbul enjoy Eden match)৷ ইডেনের দর্শকাসনে বসে দ্বৈরথ চলল যেন তাঁদের মধ্যে (IPL Eliminator at Eden)৷

10. Aamir Kiran at Karan Johar Party: প্রাক্তনের হাত ধরেই করণের পার্টিতে আমির

বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে ঠিকই তবু কিরণের হাত ধরেই করণের পার্টিতে আমির খান ৷ বলিউডের এই তারকা জুটি ফের একসঙ্গে দেখা গেল রেড কার্পেটে (Kiran Aamir Appear Together at the 50th Birthday Party of Karan Johar ) ৷