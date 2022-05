1. CBI summons Partha: এসএসসি কাণ্ডে ফের তলব, আজ নিজাম প্যালেসে কি যাচ্ছেন পার্থ ?

এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে (SSC Recruitment scam) আজ ফের পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তলব করেছে সিবিআই ৷ তবে পার্থ সেই হাজিরা এড়াবেন কি না তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে (CBI summons Partha)৷

2. Texas School Mass Killing : কিছু বোঝবার আগেই টেক্সাসের স্কুলে গুলিবর্ষণ, মারা গেল 18 জন পড়ুয়া

নৃশংস হত্যালীলা চলল টেক্সাসের একটি স্কুলে ৷ 18 বছরের এক যুবকের এলোপাথাড়ি গুলিতে প্রাণ হারাল 18 জন বাচ্চা, 3 জন প্রাপ্তবয়স্ক ৷ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, দুনিয়ায় এমন মর্মান্তিক ঘটনা কমই হয় (Texas School Mass Killing) ৷

3. BAMCEF Bharat Bandh : জাতি-ভিত্তিক জনগণনার দাবিতে আজ ভারত বনধ, ডাক দিয়েছে বিএএমসিইএফ

জনগণনা হলেও তা জাতি-ভিত্তিক হোক, এই দাবিতে আজ দেশজুড়ে বনধ ডেকেছে বিএএমসিইএফ ৷ এই ইস্যু ছাড়াও সিএএ, এনপিআর, এনআরসি, ইভিএম মেশিন ব্যবহার, এরকম আরও বেশকিছু ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এই বনধ (BAMCEF Bharat Bandh) ৷

4. West Bengal Weather Update : দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস, কলকাতায় মেঘলা আকাশ

উত্তর ও দক্ষিণ, দুই বঙ্গেই ঝড়-বৃষ্টির কথা জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ তবে কলকাতায় সেই সম্ভাবনা নেই ৷ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আন্দামান ছাড়িয়ে মধ্য-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে চলে এসেছে ৷ তাই বাংলায় বর্ষা আসতে খুব দেরি নেই (West Bengal Weather Update) ৷

5. Sugar Exports Restriction : 1 জুন থেকে চিনি রফতানিতে নয়া নির্দেশিকা কেন্দ্রের

দেশের বাজারে যেন চিনির কোনও অভাব না হয় এবং দামও জনসাধারণের আওতার মধ্যে থাকে ৷ এই ভেবে বাইরে চিনি পাঠানোয় নতুন নির্দেশ জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ যা 1 জুন থেকে 31 অক্টোবর পর্যন্ত জারি থাকবে (Sugar Exports Restriction) ৷

6. Minor Girl Sexually Abused : যৌন নির্যাতনের শিকার নাবালিকা, গ্রেফতার প্রতিবেশী যুবক

বারাসতে মামাবাড়িতে ঘুরতে এসে যৌন নির্যাতনের শিকার এক নাবালিকা (Minor Girl Sexually Abused in Barasat)। অভিযুক্ত প্রতিবেশী সাদ্দাম আলি মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধৃতের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে ওই নাবালিকার পরিবার ।

7. IPL 2022 : নিউ নর্ম্যালে রাতের ইডেনের মায়াবী প্রত্যাবর্তন

মঙ্গলবার চেনা ছন্দে ফিরল ইডেন গার্ডেন্স ৷ দু’বছর পর আইপিএল এর ম্যাচ ফিরেছে ইডেনে ৷ কলকাতার মাঠে কলকাতার দল না থাকলেও, ক্রিকেটই যথেষ্ঠ ছিল ইডেনর গ্যালারি ভরিয়ে তুলতে (Housefull Eden Gardens is Back in Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Match) ৷ গুজরাত টাইটান্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস (Gujarat Titans vs Rajasthan Royals) ম্যাচে তাই ক্রিকেটকে উপভোগ করতে মাঠ ভরিয়েছিলেন দর্শকরা ৷

8. Tsonga Farewell : প্রথম রাউন্ডে হেরে টেনিসকে আলবিদা সঙ্গা'র, এগোলেন বোপান্না-মিডলকুপ জুটি

ফরাসি ওপেন থেকেই চিরতরে ব়্যাকেট তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন জো উইলফ্রেড সঙ্গা (Jo-Wilfried Tsonga Says Tearful Farewell) ৷

9. IPL First Qualifier : ফাইনালে গুজরাত, শামি-ঋদ্ধির মঞ্চে ‘কিলার’ সেই মিলারই

হার্দিকের সঙ্গে 106 রানের জুটিতে মরুশহরের বোলারদের কার্যত মাটি ধরিয়ে দিলেন ডেভিড মিলার ৷ ফাইনালে পৌঁছে ‘হার্দিক পান্ডিয়া অ্যান্ড কোং’ ৷ 29 মে মোতেরায় ঘরের মাঠে ফাইনালে নামবেন শামি, ঋদ্ধিরা (Gujarat Titans vs Rajasthan Royals) ৷

10. AFC Cup 2022 : 6 বছর আগের রি-ক্যাপ, বিধ্বংসী বাগানে বিধ্বস্ত মাজিয়া

5-2 গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে মাজিয়া । জোড়া গোল জনি কাউকোর । একটি করে গোল রয় কৃষ্ণা, শুভাশিস বসু এবং কার্ল ম্যাকহিউয়ের । এই জয়ের ফলে এএফসি কাপের ইন্টার-জোনাল সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল সবুজ-মেরুন (ATK Mohun Bagan beat Maziya Sports) ।