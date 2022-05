1. Tokyo Quad Summit : খুব কম সময়ে দুনিয়ায় কোয়াড গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, জানালেন মোদি

আজ কোয়াড গোষ্ঠীর নেতাদের মধ্যে বৈঠক চলছে ৷ জাপানের টোকিওতে এই সম্মেলনে নতুন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানেজ (Tokyo Quad Summit) ৷

2. Amrut 2.0: কেন্দ্রীয় প্রকল্প অম্রুতের দ্বিতীয় ধাপে বিপুল টাকা পাচ্ছে কলকাতা পৌরনিগম

কেন্দ্রীয় প্রকল্প অম্রুতের দ্বিতীয় ধাপে (Amrut 2.0) প্রচুর টাকা পেতে চলেছে কলকাতা পৌরনিগম ৷ বরাদ্দ হয়েছে প্রায় 450 কোটি টাকা (KMC to get huge amount of money)।

3. Durga Pituri Lane: দুর্গা পিথুড়ি লেনে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাঙা হতে পারে 18 বাড়ি

9টি বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ ৷ সেগুলি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হতে পারে ৷ আরও 9টি বাড়ি আংশিক ভাঙা হতে পারে (Durga Pituri Lane)৷ যাদবপুরের প্রাথমিক রিপোর্টে এমনই উল্লেখ করা হয়েছে (Jadavpur University experts)৷

4. Ankita Adhikary : স্কুলে পৌঁছাল অঙ্কিতা অধিকারীর বেতন বন্ধের নির্দেশিকা

ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এল অঙ্কিতা অধিকারীর বেতন বন্ধের নির্দেশিকা ৷ কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমবার এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন (Guideline to Stop the Salary of Ankita Adhikary) ৷

5. West Bengal Weather Update : আইপিএলে ঝড় বৃষ্টির ভ্রূকুটি

তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা নেই ৷ তবে ঝড়-বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণ, দুই বঙ্গেই ৷ দোসর ঝোড়ো বাতাস (West Bengal Weather Update) ৷

6. SSC Recruitment Scam : এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে আগামী বুধবার কি বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেবে সিবিআই ?

এসএসসি দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) আগামী বুধবার জেরার জন্য ফের রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Bengal Minister Partha Chatterjee) তলব করেছে সিবিআই ৷ আবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ব্যুরো (CBI) সূত্রের খবর, এই ঘটনার তদন্তে শিগগিরই বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে সিবিআই ৷ সেই সিদ্ধান্ত কি বুধবার নেওয়া হবে, উঠছে প্রশ্ন (Is CBI planning to take significant step in SSC Recruitment Scam on Wednesday) ৷

7. Modi in Japan : এদেশে 'জাপান উইক' পালনের প্রস্তাব, সূর্যোদয়ের দেশকে বড় আহ্বান মোদির

ভরা হাটে ভারতের বাজারে আগামিদিনে আরও বেশি করে লগ্নির ডাক দেন নরেন্দ্র মোদি ৷ ভারতের প্রগতিতে জাপানের সহযোগিতা উদযাপন করতে এদেশে 'জাপান উইক' পালন করার প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi invites Japanese companies for better participation in India) ৷

8. UNHCR Report : সংঘর্ষে বাস্তুচ্যুত বিশ্বের 10 কোটি মানুষ, মানব ইতিহাসে সর্বোচ্চ

রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী শাখার রিপোর্টে বলা হয়েছে বিশ্বজুড়ে বর্তমানে গৃহহীন বা বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা 10 কোটিরও বেশি (conflicts displace over 100 million people)

9. India in Asia Cup 2022 : এশিয়া কাপে পাকিস্তান গাঁটে আটকে গেল ভারত

জিবেকে স্পোর্টস কমপ্লেক্স হকি স্টেডিয়ামে এদিন ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টারেই এগিয়ে গিয়েছিল ‘মেন ইন ব্লু’ ৷ শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ড্র করলেন সুরজ কারকেরা, পবন রাজবররা (India Pakistan match results in draw) ।

10. AFC Cup 2022 : এএফসি কাপে আজ মোহনবাগানের সামনে মাজিয়া, জয় ছাড়া গতি নেই ফেরান্দোর

এএফসি কাপ (AFC Cup 2022) এর গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে এটিকে মোহনবাগান ৷ আজ তাদের প্রতিপক্ষ মলদ্বীপের মাজিয়া স্পোর্টস (ATK Mohun Bagan vs Maziya Sports) যে ম্যাচে জয় ছাড়া গতি নেই সবুজ-মেরুন শিবিরের ৷ গোকুলামের বিরুদ্ধে হতশ্রী পারফর্মেন্সের জেরে কিছুটা হলেো পিছিয়ে রয়েছেন রয় কৃষ্ণারা ৷