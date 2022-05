1. PM Modi in Quad summit : বাইডেন-সহ তিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক মোদির, উঠতে পারে চিনের প্রসঙ্গও

চতুর্দেশীয় কোয়াড-এর বৈঠকই শুধু নয়, তিন দেশের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন নরেন্দ্র মোদি । তাতে শুধু রাশিয়া-ইউক্রেন নয়, উঠতে পারে চিনের প্রসঙ্গও (PM Narendra Modi arrives in Japan) ৷

2. Arjun Singh : আসা-যাওয়ার মাঝেও জয়ের অনবদ্য ট্র্যাক রেকর্ড অর্জুনের

2019 লোকসভা ভোটের সময় তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন অর্জুন সিং (BJP MP Arjun Singh) ৷ ব্যারাকপুর থেকে সেই নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয় পান তিনি ৷

3. IPL Playoffs at Eden : প্রকৃতি পরীক্ষা না-নিলে উপভোগ্য ক্রিকেটের অপেক্ষায় নন্দনকানন

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, আগামী কয়েকদিনেও বৃষ্টির ভ্রুকুটি জারি থাকবে বঙ্গে ৷ আইপিএল মহারণের দিনেও ভাসতে পারে তিলোত্তমা ৷ তার মধ্যেও ক্রমশ বাড়ছে টিকিটের চাহিদা (Eden Gardens all set to host Playoffs) ।

4. Sukanta Majumdar : আমাদের কিছু বলার নেই, যিনি দলবদল করেছেন তিনি বলবেন; অর্জুন প্রসঙ্গে মন্তব্য় সুকান্তর

"যাঁর যা পছন্দ সেই অনুসারে দল করবেন ৷ উনি কেন দল পরিবর্তন করেছেন, তার উত্তর দেওয়ার জন্য উনিই যোগ্য ব্যক্তি। আমি আমার দলে আছি ৷ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত থাকব । " অর্জুন সিংয়ের দলবদল নিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে এমনটাই বললেন সুকান্ত মজুমদার (BJP MP Arjun Singh joins TMC) ৷

5. EPL 2021-22 : ইতিহাদে পাঁচ মিনিটের ঝড়, প্রিমিয়র লিগ ফের সিটির ক্যাবিনেটেই

দু'গোলে পিছিয়ে পড়েও ঘরের মাঠে অ্যাস্টন ভিলাকে পালটা তিন গোল দিয়ে অষ্টমবারের জন্য প্রিমিয়র লিগ খেতাব ঘরের তুলল 'স্কাই ব্লুজ' (Manchester City beat Aston villa to retain the Premier League title) ৷ ইতিহাদে প্রিমিয়র লিগের নির্ণায়ক ম্যাচে প্রতিপক্ষকে 3-2 গোলে হারাল ম্যান সিটি ৷

7. Dinesh Karthik : ‘‘কঠোর পরিশ্রম জারি...’’, জাতীয় দলে কামব্যাকের পর টুইট ডিকে’র

জুনের 1 তারিখে 37 বছর পূরণ করবেন দীনেশ কার্তিক ৷ ক্রিকেট কেরিয়ারের শেষ লগ্নে এসে, ফের একবার ভারতের জার্সি পরে মাঠে নামার সুযোগ পেয়েছেন তিনি ৷ জাতীয় দলে কামব্যাকের সুযোগ পেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের অনুভূতি শেয়ার করলেন দীনেশ কার্তিক (Focused Dinesh Karthik Believe in Hard Work Tweet After India Recall) ৷

8. ETV Bharat Horoscope for 23th May : ব্যবসায়ী দক্ষতার ক্ষেত্রে কারা পথিকৃৎ হয়ে উঠবেন ? জানুন রাশিফলে

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবে কারও তার সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ আর কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 23th May) ৷

9. Teenager Died By Suicide : চোর সন্দেহে মাথার চুল কেটে মারধর, অপমানে আত্মঘাতী কিশোর

দত্তপুকুরে সাইকেল চোর সন্দেহে কিশোরের চুল কেটে নেওয়ার অভিযোগ ৷ অপমানে আত্মঘাতী কিশোর ৷ ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই পলাতক অভিযুক্তরা ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু পুলিশের (Teenagers Died By Suicide)৷

10. Sanvika : রিঙ্কির প্রেমে চিত্ত চঞ্চল নেটাগরিকদের, চিনে নিন 'পঞ্চায়েত' প্রধানের মেয়েকে

দর্শকদের মোহিত করেছে জনপ্রিয় এই ওয়েব সিরিজ ৷ পাওনার খাতায় যোগ হয়েছে অতিরিক্ত আরেকটি চরিত্র 'রিঙ্কি' ৷ আর পঞ্চায়েত প্রধানের মেয়ের 'রিঙ্কি'-র চরিত্রে অভিনয় করে সোশ্যাল মিডিয়ায় রাতারাতি সেনসেশন বনে গিয়েছেন সানভিকা ৷ কে এই অভিনেত্রী, আসুন চিনে নেওয়া যাক ৷