1. Corruption on Corona dead bodies' cremation: ক্ষতিপূরণ পেতে সাধারণ মৃত্যুতেও করোনার তকমা ! বিরাট দুর্নীতি কলকাতা পৌরনিগমে ?

কলকাতা পৌরনিগমে করোনার দেহ সৎকারে ব্যাপক আর্থিক অসঙ্গতি নজরে এসেছে (Corruption on Corona dead bodies' cremation)। বড় ধরনের দুর্নীতি হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে (Corruption suspected in KMC)৷

2. Amit Shah's Bengal Visit : শেষ মুহূর্তে শাহী সফরসূচিতে পরিবর্তন, বুধবারের বদলে বৃহস্পতিবার বঙ্গে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আগামী বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বঙ্গ সফর শুরু হওয়ার কথা ছিল (Changes in Amit Shah's Schedule of Bengal Visit) ৷ কিন্তু তার বদলে তিনি আসবেন আগামী বৃহস্পতিবার ৷ পরপর দু’দিনে ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে অমিত শাহের ৷

3. BJP Leaders At Ananta Roy's House : গ্রেটার মহারাজ অনন্ত রায়ের বাড়িতে বিজেপি নেতৃত্ব, শাহী-সভায় আমন্ত্রণ ?

বৃহস্পতিবার রাজ্য আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ ওইদিন শিলিগুড়িতে সভা রয়েছে তাঁর ৷ শাহের এই সফরের আগে গ্রেটার কোচবিহারের মহারাজ অনন্ত রায়ের বাড়িতে দেখা গেল জেলা বিজেপি নেতৃত্বকে (BJP Leaders Meet With Ananta Roy Ahead of Amit Shah's State Visit) ৷ অনন্ত রায়কে কি আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন ? এই প্রশ্নে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বিজেপি নেতারা ৷

4. Misuse of DJ Boxes : পুলিশে ভরসা নেই, ডিজের তাণ্ডব থেকে বাঁচতে সোজা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ বিজ্ঞান সমিতি

বহুদিন ধরেই পুরুলিয়া শহরে ডিজে বক্সের বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে (Dj Box) । ডিজে বক্সের এই যথেচ্ছ ব্যবহার রুখতে এবছরেই স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা । এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেন তাঁরা (BBJS Purulia Committee sends letter to Mamata Banerjee) ৷

5. Baharampur College Student Murder : ছাত্রী খুনের ঘটনায় মোমবাতি হাতে পথে নামলেন অধীর

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বহরমপুরে প্রকাশ্যে ছাত্রী খুনের ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামলেন (Baharampur College Student Murder) ৷ মঙ্গলবার পথে নেমে মোমবাতি মিছিল করেন তিনি ৷

6. Bankura Couple Arrested : পুলিশের চোখে লঙ্কাগুঁড়ো-ছেঁড়া হল উর্দি, গ্রেফতার ব্যবসায়ী দম্পতি

ইলেকট্রিক পরিষেবার কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক দম্পতিকে (Bankura couple Arrested) ৷ ঘটনাটি বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের খড়বনা গ্রামে । ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী ।

7. Sujan Chakraborty on CM : ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা, রিজওয়ানুরের বাড়িতে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ সুজনের

রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠান থেকে সোজা নিহত রিজওয়ানুর রহমানের বাড়িতে তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান মুখ্যমন্ত্রী ৷ যা নিয়ে এ বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (Damage Control, says Sujan Chakraborty on Mamata Banerjee's Visit to Rizwanur Rahman's House) ৷ বললেন, ‘‘ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে গিয়েছিলেন ৷’’

8. Suvendu slams Mamata : স্যান্ডো গেঞ্জির যেদিন বুক পকেট হবে, সেদিন মমতা প্রধানমন্ত্রী হবেন, কটাক্ষ শুভেন্দুর

স্যান্ডো গেঞ্জির যেদিন বুক পকেট হবে, সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হবেন ৷ নন্দীগ্রামে হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীপুর গ্রামে বজ্রাঘাতে মৃত মা-ছেলের প্রতিকৃতিতে মাল্য়দান করে এমনই কথা বললেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari slams Mamata Banerjee) ।

9. West Bengal Weather Update : বৃষ্টি চলবে আরও দুদিন, ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ

রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণে স্বস্তি এনেছে বৃষ্টি ৷ আজ ও আগামিকাল, দু'দিন এই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণ আন্দামান সাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরির কথাও জানিয়েছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

10. GT vs PBKS in IPL 2022 : ব্যর্থ সাই'য়ের লড়াই, রাবাদা-শিখরে ‘গুজরাত বধ’ করে কলকাতাকে টপকাল পঞ্জাব

লিভিংস্টোন ঝড়ে 4 ওভার বাকি থাকতেই 8 উইকেটে ম্যাচ জিতল পঞ্জাব ৷ কলকাতাকে টপকে পয়েন্ট টেবিলের 5 নম্বরে উঠে এল ‘ময়াঙ্ক অ্যান্ড কোং’ (Punjab Kings beat Gujarat Titans) ৷