1. Bagtui Murder : বগটুইয়ে ভাদু শেখ খুনে গ্রেফতার আরও তিন

21 মার্চ বগটুই গ্রামে বোমা ছুঁড়ে খুন করা হয় উপপ্রধান ভাদু শেখ-কে ৷ তাঁর মৃত্যু ঘিরে তাণ্ডব চলে বগটুই গ্রামে ৷ সেই ভাদু শেখ খুনে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ (Rampurhat Bagtui Massacre) ৷

2. Chanditala Girl Death : ভাঙা কলার বোনের অস্ত্রোপচারের সময় হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু কিশোরীর ! ভুল চিকিৎসার অভিযোগ

বয়স মাত্র 10 ৷ কলার বোন ভেঙে যাওয়ায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়েছিল ৷ কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফিরল না ঈশা সরকার (Chanditala Girl Death) ৷

3. West Bengal Weather Update : দক্ষিণে তাপপ্রবাহের সতর্কতা, উত্তরে বৃষ্টির পূর্বাভাস

দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা (West Bengal Weather Update) ৷

4. Suvendu on Dhankhar-Mamata : ‘মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে মানেন না’, ধনকড়-মমতা বৈঠকে আশা দেখছেন না শুভেন্দু

বগটুই গণহত্যা থেকে বিধানসভায় হাতাহাতি ৷ রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল তলব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Jagdeep Dhankhar has invited Mamata Bannerjee for an interaction) ৷

5. Narendra Modi Addresses Matua Programme : রাজনৈতিক হিংসা সমর্থনযোগ্য নয়, মতুয়া ধর্ম মহামেলাতেও পরোক্ষে রাজ্যকে কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন ঠাকুরনগরে মতুয়াদের ধর্ম মহামেলায় ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন (PM modi addresses matua dharma maha mela) ৷

6. Rituparna-Indigo Clash : কান্নাকাটি করেও মিলল না ফ্লাইটে ওঠার অনুমতি, ঋতুপর্ণার অভিযোগে কী বলল এয়ারলাইন্স সংস্থা

বোর্ডিংয়ের সময় পেরিয়ে যাওয়ায় অভিনেত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও নিয়ম বহির্ভূতভাবে কোনওভাবেই তাঁকে বিমানে চড়ার অনুমতি দেয়নি কর্তব্যরত আধিকারিকেরা (Rituparna Sengupta not allowed to board flight in Kolkata Airport) ৷

7. Russia-Ukraine Conflict : তাহলে কি যুদ্ধের ইতি ? কিভ থেকে বড় সংখ্যায় সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত রাশিয়ার

রাজধানী কিভ-সহ উত্তর ইউক্রেন থেকে বড় সংখ্যায় সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ভ্লাদিমির পুতিন ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে সেনার কার্যকলাপও (Moscow decides to reduce military activity near Kyiv) ৷

8. EC Seeks Report on Viral Video : তৃণমূল বিধায়কের হুমকি ভিডিয়ো নিয়ে জেলাশাসকের রিপোর্ট তলব কমিশনের

আগামী 12 এপ্রিল আসানসোল লোকসভা আসনে উপনির্বাচন রয়েছে (Bengal Bye Elections 2022) ৷ অভিযোগ, তার প্রচারে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তৃণমূলের নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (TMC MLA Narendranath Chakraborty) ৷ এই নিয়ে জেলাশাসকের রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India) ৷

9. 2022 FIFA WC Qualifiers : ব্রুনোর গোলে পঞ্চম বিশ্বকাপে রোনাল্ডো, কাতারে নেই সালাহ-ইব্রারা

ফুটবলের ‘গ্রেটেস্ট শো’ শুরু হতে এখনও 6 মাস বাকি থাকলেও চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে ৷ স্বপ্নপূরণের উচ্ছ্বাস থেকে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, আসন্ন কাতার বিশ্বকাপের কোলাজে যুক্ত হচ্ছে সমস্ত ছবিই ৷ পর্তুগালের জয়ের দিনেই বিশ্বকাপের দরজা বন্ধ হয়ে গেল সালাহ, ইব্রাহিমোভিচদের (Portugal qualify for Qatar World Cup) ৷

10. Kangana Ranaut on Will Smith : আমিও একই কাজ করতাম, স্মিথের চড় মারার সমর্থনে মুখ খুললেন কঙ্গনা

"যদি কোন ইডিয়ট আমার মা বা বোনের অসুস্থতাকে আরও কিছু বোকাদের হাসাতে ব্যবহার করত, আমিও তাকে উইল স্মিথের মতই চড় মারতাম..." স্মিথের চড় মারার ঘটনায় মুখ খুললেন কঙ্গনা রানাওয়াত (Kangana Ranaut on Will Smith slapping) ৷