1. Anubrata Mandal Cattle Smuggling Case : সিবিআইয়ের মুখোমুখি হতে হবে, অনুব্রতকে দেওয়া হল না রক্ষাকবচ

অনুব্রত মণ্ডলের রক্ষাকবজ খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট (No protection from arrest to Anubrata Mandal) ৷ মঙ্গলবার তাঁর আবেদন খারিজ করল প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষী ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ ।

2. BBC ISWOTY : ‘বিবিসি ইন্ডিয়ান স্পোর্টসওম্যান অফ দ্য ইয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত রুপোর মেয়ে চানু

‘বিবিসি ইন্ডিয়ান স্পোর্টসওম্যান অফ দ্য ইয়ার’ পুরস্কার পেলেন মীরাবাঈ চানু ৷ অলিম্পিকসে পদকজয়ী আরেক ভারোত্তোলক কর্ণম মালেশ্বরী পেলেন ‘বিবিসি লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট’ পুরস্কার । ‘বিবিসি ইমার্জিং প্লেয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার শেফালি বর্মা (BBC Indian Sportswoman of the Year) ।

3. Asansol By Election 2022: পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়কের হুমকি ভিডিয়ো ভাইরাল, পালটা হুমকি জিতেন্দ্রর

কট্টর বিজেপি সমর্থকদের ভয় দেখাতে নির্দেশ পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়কের ৷ সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে (Threat Video of Pandaveshwar MLA Goes Viral), যা নিয়ে পালটা তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি ৷

4. Bagtui Massacre : বগটুইয়ের হপ্তা পার, হত্যালীলার পর কীভাবে কাটল 7 দিন ?

রামপুরহাটের বগটুইয়ে হত্যাকাণ্ডের (Bagtui Massacre) পর কেটে গেল 7 দিন ৷ এই কয়েকদিনে উথাল পাথাল হয়েছে রাজ্য রাজনীতি ৷ চলছে সিবিআই তদন্ত (Rampurhat incident)

5. Bengal BJP : রাজ্যের চাপে আহত মনোজ টিগ্গাকে ভর্তি নিচ্ছে না হাসপাতাল, অভিযোগ শুভেন্দু-সুকান্তর

রাজ্য সরকার ও তৃণমূলের চাপে হাসপাতালে আহত বিধায়ককে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari's allegation against state government) ৷

6. Bengal BJP to Meet PM : একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে বুধে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বঙ্গ বিজেপির 17 সাংসদ

বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক সারবেন বঙ্গ বিজেপির প্রতিনিধিরা (Bengal BJP MPs to meet PM at his residence on Wednesday) ৷ সকাল সাড়ে আটটায় তাঁর বাসভবনে বঙ্গ বিজেপি সাংসদদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ৷

7.BJP Nabanna Abhijan : এপ্রিলে বিজেপির নবান্ন অভিযান, ঘোষণা শুভেন্দুর

সোমবার কলকাতায় মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপি (BJPs Rally to Protest on Rampurhat Massacre) ৷ রামপুরহাটের বগটুই-কাণ্ডের প্রতিবাদে এই মিছিলের ডাক দেওয়া হয় ৷ মিছিল শেষে গেরুয়া শিবিরের সমাবেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা, এপ্রিলে বিজেপির নবান্ন অভিযান হবে (Suvendu Adhikari Announces BJPs Nabanna Abhijan in next April) ৷

8. Fuel Price Hike : অষ্টমদিনেও ঊর্ধ্বমুখী জ্বালানির দামের সূচক, কলকাতায় পেট্রল 109.68 ও ডিজেল 94.62 টাকা

গত 8 দিনে 7 বার বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম (Petrol Diesel Price Increased 7 times in 8 days) ৷ কলকাতায় পেট্রলের দাম 83 পয়সা এবং ডিজেলের দাম 70 পয়সা বেড়েছে ৷ ফলে এক সপ্তাহে জ্বালানির দাম প্রায় 5 টাকা বেড়েছে দেশ জুড়ে (Fuel Price Hike) ৷

9. RRR in 500 cr Club : মাত্র তিনদিনেই 500 কোটির ক্লাবে 'আরআরআর'

মাত্র তিনদিনের বিশ্বব্যাপী সফরেই 500 কোটির ক্লাবে ঢুকে পড়ল এসএস রাজামৌলির নতুন ছবি 'আরআরআর' (RRR Crosses 500 crore in Box Office) ৷

10. Canada qualify for World Cup : সাড়ে তিন দশক পর স্বপ্নপূরণ ! কাতারের টিকিট নিশ্চিত করল কানাডা

পরপর ছ'ম্যাচে অপরাজিত থেকে কাতারের পথে পা বাড়িয়ে রেখেছিল জন হার্ডম্যানের ছেলেরা ৷ এদিন 4-0 গোলে জামাইকাকে হারিয়ে 1986 সালের পর ফের একবার বিশ্বকাপের মঞ্চে আলফান্সো দাভিয়েসের দেশ (Canada qualify for Qatar World Cup) ৷