1. Mamata Banerjee North Bengal Tour : উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, হামরো পার্টির সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা

শিলিগুড়ি পৌরনিগমে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তাই পাহাড়ে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রয়েছে আরও কিছু (Mamata Banerjee North Bengal Tour) ?

2. Asansol-Ballygunge Bye Poll : দুই উপনির্বাচনে রাজ্যে 133 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, রবিবার থেকে শুরু রুট মার্চ

উপনির্বাচনে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে ৷ কিন্তু সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আপস করতে রাজি নয় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। তাই রাজ্য পুলিশে কেবল আস্থা না-রেখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দ্বারস্থ হচ্ছে তারা (133 central force to be deployed for Asansol-Ballygunge Bye Poll) ৷

3. Petrol-Diesel Prices Hike : বৃদ্ধি অব্যাহত, আজ পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ল লিটার পিছু 80 পয়সা

দেশে ফিরে এসেছে নভেম্বর পূর্ববর্তী অবস্থা ৷ 22 মার্চ থেকে শুরু করে প্রতিদিন সকালে জ্বালানির বর্ধিত দাম ঘোষণা করছে তেল কোম্পানিগুলি (Petrol-Diesel Prices Hike) ৷

4. Sealdah Phoolbagan Metro : সিআরএস রিপোর্টে সংশোধনের পরামর্শ, চালু হবে শিয়ালদা-ফুলবাগান মেট্রো ?

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর একটি অংশ শিয়ালদা থেকে ফুলবাগান মেট্রোপথ ৷ এর নানাদিক খুঁটিয়ে দেখে রিপোর্ট পাঠাল কমিশন অফ রেলওয়ে সেফটি ৷ তাহলে চলবে কি মেট্রো রেল (Sealdah Phoolbagan Metro) ?

5. Nitin Gadkari on Fuel Price Hike : যুদ্ধের আবহে জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার নিরুপায় : নীতিন গড়করি

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলা যুদ্ধের কারণেই জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি (Oil Prices Increased Due to Russia-Ukraine War Says Nitin Gadkari) ৷ এই মূল্যবৃদ্ধিতে ভারত সরকারের কিছুই করার নেই বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

6. CBI Probe in Rampurhat Massacre : 21জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 10টি ধারায় এফআইআর, বগটুই-তদন্তে চূড়ান্ত তৎপর সিবিআই

বগটুই-কাণ্ডের তদন্তে নেমে তৎপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI actively started investigation in Rampurhat Massacre incident)। শুক্রবার রাতে বগটুইয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন সিবিআই আধিকারিকরা ।

7. Militant Hideout in South Kashmir : ত্রালে জঙ্গিদের গোপন ডেরার হদিশ পেল নিরাপত্তা বাহিনী

শুক্রবার রাতে হানা দিয়ে পুলওয়ামার ত্রাল সেক্টর জঙ্গিদের গোপন ঠিকানার হদিশ পেয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী (Security Forces Unearth Militant Hideout in Tral of South Kashmir) ৷ সেখানে জঙ্গিদের উপস্থিতি না থাকলেও, তাদের ব্যবহার করা বেশ কিছু সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে ৷

8. সিবিআই আনিশ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করলে সরকারের পক্ষাঘাত ঘটবে, তোপ আব্বাসের

আনিশ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত সিবিআই করলে রাজ্য সরকারের পক্ষাঘাত ঘটবে। সে কারণেই সালাম খান বারংবার দাবি জানিয়ে এলেও আনিশ-কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা জানিয়ে আসছে রাজ্য ৷

9. Chiranjeevi and Jr NTR on RRR : ছবির সাফল্যে অনুরাগীদের ভালবাসা জানালেন এনটিআর, আরআরআর-এ মুগ্ধ চিরঞ্জিবীও

'আরআরআর' মুক্তির পর ফ্যানেদের ভালবাসার জন্য তাঁদের শুভেচ্ছা জানালেন জুনিয়র এনটিআর ৷ একইসঙ্গে রাজামৌলির নতুন এই ছবি কুড়লো চিরঞ্জিবীর প্রশংসাও (Chiranjeevi Reaction on RRR) ৷

10. বগটুই কাণ্ডে ধৃত আনারুলকে 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ

বগটুই কাণ্ডে ধৃত আনারল শেখকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷