1.Solapur Accident Death : মহারাষ্ট্রের দিন্দিতে পুণ্যার্থীবাহী ট্রাক্টরে ধাক্কা ট্রাকের, মৃত 7 ও জখম 40

মহারাষ্ট্রের দিন্দিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 7 পুণ্যার্থীর (7 died in an accident in Dindi of Maharashtra) ৷ জখম হয়েছেন আরও 40 জন ৷

2. Indian Students Died in Toronto : কানাডার টরন্টোয় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু 5 ভারতীয় পড়ুয়ার

টরন্টোয় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 5 জন ভারতীয় পড়ুয়ার (5 Indian Students died in an Accident in Toronto) ৷ জখম হয়েছেন আরও দু'জন ৷ দুর্ঘটনাটি ঘটে স্থানীয় শনিবার ৷

3. Wife is not Female: স্ত্রী'র শরীরে পুরুষাঙ্গ ! 420 মামলায় বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে স্বামী

স্ত্রী'র শরীরে পুরুষাঙ্গ রয়েছে (wife is not female)৷ তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এই অভিযোগে বিবাহবিচ্ছেদের (husband seeking divorce) মামলা করেছেন স্বামী ৷ স্ত্রী'কে নোটিস পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court issues notice to spouse on husband's plea)৷

4. Political Murder in Purulia : ঝালদায় কাউন্সিলরকে খুনের প্রতিবাদে বনধের ডাক

রবিবার ঝালদায় খুন হয়েছেন সদ্য নির্বাচিত কংগ্রেস কাউল্সিলর তপন কান্দু ৷ এর প্রতিবাদে আগামিকাল বনধের ডাক দিয়েছে জেলা কংগ্রেস (Congress calls for strike in Purulia) ৷ তবে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কোথাও আটকানো হবে না বলে জানানো হয়েছে ৷

5. German Open final : ফাইনালে 'লক্ষ্যভ্রষ্ট' লক্ষ্য সেন, রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতীয় শাটলারকে

স্ট্রেট গেমে (15-21, 18-21) হেরে জার্মান ওপেন সুপার 300 টুর্নামেন্টে রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল বিশ্বের 12 নম্বর শাটলার লক্ষ্য সেনকে (Lakshya Sen loses in Final of German Open Super 300) ৷

6. Heroin Recovered In Kolkata: পাঁচ লক্ষ টাকার হেরোইন-সহ গ্রেফতার 5

পাঁচ লক্ষ টাকার হেরোইন-সহ 4 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Heroin Recovered In Kolkata) ৷ ধৃতদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন ৷ এই ঘটনার সঙ্গে আরও কারা যুক্ত রয়েছে তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দারা ৷

7. TMC councillor shot dead : পানিহাটির নবনির্বাচিত তৃণমূল কাউন্সিলরকে গুলি করে খুন

পানিহাটি পৌরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনুপম দত্তকে রবিবার সন্ধেয় খুব কাছ থেকে গুলি করে পালায় একদল দুষ্কৃতী ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় তাঁর (Panihati TMC councillor shot dead at Agarpara) ৷

8. Congress Councillor Shot Dead : ঝালদায় গুলিবিদ্ধ কংগ্রেস কাউন্সিলরের মৃত্যু, এলাকায় উত্তেজনা

কংগ্রেস কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে চলল গুলি ৷ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হল না ৷ মারা গেলেন কংগ্রেস কাউন্সিলর ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার ঝালদায় ৷ ঘটনার তদন্তে পুলিশ ৷

9. TMC Review Meeting : রিভিউ কমিটি গড়লেন অভিষেক, চলতি মাসেই গোয়ার ফলাফলের পর্যালোচনা বৈঠক

বাংলার বাইরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গোয়াই প্রথম অ্যাসিড টেস্ট ছিল অভিষেকের ৷ তাই রিভিউ কমিটিও গড়লেন তিনি ৷ যার মাথায় হরিয়ানার তৃণমূল নেতা অশোক তানওয়ার (The committee will be headed by Haryana TMC leader Ashok Tanwar) ৷

10. Panihati Councillor Murder : পানিহাটিতে কাউন্সিলর খুনে গ্রেফতার সুপারি কিলার

পানিহাটিতে সদ্য নির্বাচিত তৃণমূল কাউন্সিলর খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হল হরিণঘাটার সুপারি কিলার (Contract killer arrested in Panihati Councillor Murder case) ৷