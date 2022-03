1. Massive fire in Gokulpuri : দিল্লির গোকুলপুরীর বস্তিতে ভয়াবহ আগুন, মৃত 7

গতকাল গভীর রাতে দিকে গোকুলপুরীর পিএস এলাকায় আগুন লাগে । ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের 13টি ইঞ্জিন । দিল্লি ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 7 জনের (Several died in a massive fire in shanties of Gokulpuri) ।

2. Sujan Chakraborty Criticizes Budget : বাজেট অসত্য রাজনৈতিক ভাষণ, মন্তব্য সুজন চক্রবর্তীর

শুক্রবার রাজ্য বাজেট পেশ করে মমতা সরকার ৷ তাঁকে রাজনৈতিক ভাষণ বলে আখ্যা দিলেন বাম নেতা (Sujan Chakraborty criticizes West Bengal Budget as political address) ৷

3. Mamata Attacks Modi Govt : রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব মুখ্যমন্ত্রী

শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ হল 2022-23 আর্থিক বছরের বাজেট (West Bengal Budget 2022-23) ৷ তার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন (Bengal CM Mamata Banerjee Attacks Modi Government) ৷ তিনি রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন ৷

4. WB Budget 22-23 : চন্দ্রিমার প্রথম বাজেটে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে জোর

রাজ্যের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রী হিসেবে বিধানসভায় বাজেট পেশ চন্দ্রিমার ৷ বাজেটকে জনমুখী বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

5. TMC Councillor Keeping Promise : প্রতিশ্রুতি ভোলেননি, ভোটে জিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ছেন ডা. বিবর্তন সাহা

স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার বারাসত পৌরসভার 21 ওয়ার্ড দখল করেছে তৃণমূল । ভোটের সময় এলাকাবাসীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন শাসকদলের কাউন্সিলর ডাঃ বিবর্তন সাহা । কাউন্সিলর হওয়ার 10 দিনের মাথাতেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন (TMC Councillor Dr Bibartan Saha has taken initiative to build a Health Centre in 21 no Ward) ।

6. Encounters in J&K : কাশ্মীর উপত্যকায় যৌথ অভিযানে খতম জইশ ও লস্করের 4 জঙ্গি

কাশ্মীর উপত্যকার পাঁচ জায়গায় আধাসেনা এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে জইশ ও লস্করের 4 জঙ্গিকে মারা হয়েছে (Four Militants Killed in Joint Operation of Security Force and Police in Kashmir) ৷ শুক্রবার রাতে শুরু হওয়া এই অভিযানে আরও বেশ কিছু জঙ্গির লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷

7. Housewife Murder at Ghatal : গৃহবধূ খুনে স্বামী-সহ মামা শ্বশুরের যাবজ্জীবন সাজার রায় দিল আদালত

টাকা চুরি করার অভিযোগে গৃহবধূকে মারধর করে খুনের ঘটনায় স্বামী-সহ মামা শ্বশুরকে যাবজ্জীবন সাজা দিল ঘাটাল মহকুমা আদালত (Housewife Murder at Ghatal) । অভিযোগ ওঠে তাঁর ছোট বাচ্চাকে মারধর করে হত্যা করারও ৷

8. Mamata Banerjee on BJP Win : চার রাজ্যের ভোটের ফলে মানুষের রায় প্রতিফলিত হয়নি, দাবি মমতার

প্রধানমন্ত্রীর দাবি পত্রপাঠ খারিজ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর সাফ বক্তব্য, মানুষের রায় নয়, উত্তরপ্রদেশ-সহ চার রাজ্যে কারচুপি করে জিতেছে বিজেপি (Mamata Banerjee says assembly election result in UP is not the verdict of the people) ৷

9. Milestone for Magnificent Mithali : মহিলা বিশ্বকাপের মঞ্চে রেকর্ড গড়লেন 'ক্যাপ্টেন' মিতালি

আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপের ইতিহাসে অধিনায়ক হিসাবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচের রেকর্ড গড়ে ফেললেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মিতালি রাজ (Mithali Raj sets record for most matches as Captain in Womens World Cup) ।

10. বাঘমুণ্ডিতে কৃষককে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ, হাসপাতালে ভর্তি আহত কৃষক

'হিরোপান্তি' ছবি দিয়ে কৃতি স্যানন বলিউডে অভিষেক করার পর আজ অবধি বহুকিছু বদলে গিয়েছে ৷ বদলে গিয়েছে তাঁর ফ্যান ফলোয়িং ৷ একের পর এক হিট ছবির পর আপাতত তিনি সিনেমার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রদের অন্য়তম ৷ তবে একটা জিনিস বদলায়নি তা হল উজ্জ্বল রংয়ের পোশাকের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ৷