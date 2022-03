1. Modi to speak with Zelenskyy : আজ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন মোদি

ইউক্রেনের (Russia Ukraine war) পরিস্থিতি নিয়ে আজ ফোনে সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

2. Russia-Ukraine Conflict : নির্বিচারে হত্যালীলা চলছে, ক্ষমা করব না ; হুঙ্কার জেলেনস্কির

লাগাতার 12 দিন ধরে রুশ আক্রমণে বিধ্বস্ত ইউক্রেন (Russia-Ukraine Conflict) ৷

3. 45th Kolkata Book Fair : ‘কাতুকুতু বুড়ো’, ‘রামগড়ূরের ছানা’রা বইমেলায় এবার কমিকস আকারে

কমিকসের আকারে সুকুমার রায়ের ‘আবোল তাবোল’ (Abol Tabol of Sukumar Ray in form of Comics) ৷

4. indian ambassador dies in palestine: প্যালেস্তাইনে ভারতীয় দূত মুকুল আর্যর রহস্যমৃত্যু

রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল প্যালেস্তাইনে ভারতীয় প্রতিনিধি মুকুল আর্যর ৷

5. Corona Update in India : দেশে করোনা সংক্রমণ নামল 4 হাজারে, মৃত্যু কমে 66

ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতার দিকে এগোচ্ছে দেশ ৷

6. UP Election 2022 : উত্তরপ্রদেশে আজ শেষ দফার ভোট, লড়াই মোদির বারাণসী-সহ 54 কেন্দ্রে

উত্তরপ্রদেশে (UP Elections 2022) শেষ দফার নির্বাচনে 9টি জেলায় আজ ভাগ্য নির্ধারণ হবে 613 জন প্রার্থীর ৷

7. Indian Students in Ukraine : সুমিতে আটকে 700-র বেশি ভারতীয় পড়ুয়া, উদ্ধারের জন্য রওনা দিল বাস

লাগাতার গোলাবর্ষণের মাঝে সুমি শহরে আটকে থাকা ভারতীয় পড়ুয়াদের উদ্ধার করাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ কেন্দ্র সরকারের ৷

8. West Bengal Weather Update : বঙ্গে নিম্নচাপের ইঙ্গিত থাকলেও সইতে হবে অস্বস্তিকর গরম

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা থাকলেও এখনই বৃষ্টির দেখা নেই ৷

9. TMC State Committee : তৃণমূলের নয়া রাজ্য কমিটিতে এক ঝাঁক নতুন মুখের সম্ভাবনা

রাজ্য কমিটিতে একাধিক নতুন মুখ দেখতে পাওয়ারও ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷

10. Anupam Kher Focuses on Fitness : বুঢঢা হোগা তেরা বাপ ! 67 তম জন্মদিনে চমকে দিলেন অনুপম

67 তম জন্মদিনে নিজের সুঠাম দেহের ছবি শেয়ার করে সকলকে চমকে দিলেন অভিনেতা অনুপম খের ৷