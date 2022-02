1. Anish Khan Death Case : সিবিআই তদন্ত চাওয়ায় আনিশের দাদাকে প্রাণে মারার হুমকি

আনিশ খানের রহস্যমৃত্যুতে নয়া বিতর্ক (Anish Khan Death Case) ৷ তাঁর দাদাকে খুনের হুমকি দিয়ে ফোন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে (Anish Khans brother receives death threat) ৷ আনিশের দাদা সাবির খান এমনটাই জানিয়েছেন ৷ তাঁদের সিবিআই তদন্তের দাবি থেকে সরে আসতে বলা হয়েছে ৷

2. Anish Khan Murder Case : "পুলিশের যেতে ছ'ঘণ্টা সময় লেগেছে", আনিশ খুনে মমতাকে তোপ সেলিমের

আনিশ খান হত্যাকাণ্ডে শাসকদলের জড়িত থাকার ইঙ্গিত দিলেন প্রবীণ বামনেতা মহম্মদ সেলিম ৷ পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি (Anish Khan Murder Case) ৷

3. Belur Math reopens : দেড় মাস পর ভক্তদের জন্য খুলল বেলুড় মঠ, মানতে হবে কোভিড বিধি

দীর্ঘ দেড় মাস পর ভক্ত ও দর্শনার্থীদের জন্য খুলে গেল বেলুড় মঠের দরজা (Belur Math reopens) ৷ তবে ভক্তদের মেনে চলতে হবে কোভিড বিধি (Belur Math reopens for visitors) ৷

4. Anish Khan Murder Case : সিটের নোটিস প্রত্যাখান, আনিশের মোবাইল দিলেন না বাবা সালেম খান

সিট ও সালেম খান সংঘাত চলছে ৷ কিন্তু কিছুতেই রাজ্য সরকার গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলের কাছে মাথা নোয়াবেন না আনিশের বাবা (Anish Khan Murder Case) ৷

5. UP Assembly Election 2022 : উত্তরপ্রদেশের চতুর্থ দফার ভোটে নজরে উন্নাও

59টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে জাতীয় রাজনীতির নজরে উন্নাও বিধানসভা (Unnao is Main Attraction in Fourth Phase Election of UP) ৷ যেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন উন্নাও গণধর্ষণে নির্যাতিতার মা আশা সিং ৷ সেই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের আইনমন্ত্রী সহ একাধিক হেভিওয়েট প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে চতুর্থ দফার ভোটে (UP Assembly Election 2022) ৷

6. Naxalbari Forest Shoot Out : নকশালবাড়ির জঙ্গলে বনকর্মীদের সঙ্গে কাঠ পাচারকারীদের গুলির লড়াই, মৃত 1 দুষ্কৃতী

নকশালবাড়ির জঙ্গলে কাঠ চোরাশিকারি ও বনকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে চলল গুলি ৷ বনকর্মীদের ছোড়া গুলিতে নিহত এক কাঠ পাচারকারী (Naxalbari Forest Shoot Out) । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

7. Anish Khan Murder Case : আনিশের মৃত্যুর তদন্তে একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না সিট

আনিশ খানের রহস্যজনক মৃত্যুর (Anish Khan Murder Case) তদন্তে একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না সিটের তদন্তকারী অফিসাররা (SIT Interrogating Police Officers) ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে আমতা থানার বড়বাবু ও মেজবাবুকে ৷

8. Corona Update in India : বাড়ল করোনার দৈনিক সংক্রমণ, করোনা সংক্রমণের হার

ফের বাড়ল করোনার দৈনিক সংক্রমণ (Corona Update in India) ৷ বুধবার দেশে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 15 হাজার 102 জন ৷

9. West Bengal Weather Update : আংশিক মেঘলা আকাশ, বসন্তে বৃষ্টির আবাহন

শীত আর বসন্তের সন্ধিক্ষণ ৷ কিন্তু বৃষ্টি পিছু ছাড়ছে না (West Bengal Weather Update) ৷ আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা ৷ পাশাপাশি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে ৷

10. Salem Khan on CM Statement : 'তৃণমূল করলে ওকে এভাবে খুন হতে হত না', মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে নস্যাৎ করে জানালেন আনিশের বাবা

মৃত ছাত্রনেতা আনিশ খান নাকি তৃণমূলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিল ৷ নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে কাজও করেছিল ৷ তাই আনিশকে 'আমাদেরই ছেলে' পরিচয় দিয়ে সোমবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সদর্পে জানিয়েছিলেন, আনিশের মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এমন দাবিতে ভ্রু কুঁচকেছিলেন অনেকেই ৷ কারণ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী আনিশ বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের মুখ হিসেবেই পরিচিত ছিল ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিকে সমর্থন করলেন না আনিশের বাবা সালেম খানও (Salem Khan rejects what CM stated on Anish Khan) ৷ কেবল সমর্থন না-করা নয়, সালেম খান বললেন, "মুখ্যমন্ত্রী যে প্রচার করলেন ওটা আবেগে ভাসানো কথা ৷ ও কথায় আমি নেই ৷ আনিশ বামপন্থী নেতার ছেলে ৷ আনিশ আইএসএফের ৷ তৃণমূল করলে ওকে এভাবে মরতে হত না ৷"