1. Civic Poll Voter Amartya Sen : বোলপুরে 2 নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার অমর্ত্য সেন, ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়ে ইমেল

বোলপুর পৌরসভায় নতুন ওয়ার্ড গঠন হয়েছে ৷ তার ভোটার অমর্ত্য সেন (Civic Poll Voter Amartya Sen) ৷



2. Anish Khan Murder Case : আমতা থানার তিন পুলিশকর্মী সাসপেন্ড, আনিশ খান খুনের তদন্তে নয়া মোড়

আনিশ খান হত্যাকাণ্ড তদন্তে নয়া মোড় (Anish Khan Murder) ৷ যুবনেতা হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে আমতা থানার তিন পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হল । জানা গিয়েছে, এদের মধ্যে একজন এএসআই, একজন কনস্টেবল ও অন্যজন হোমগার্ড পদমর্যাদার পুলিশ কর্মী ।



3. Yogi Adityanath Interview : নৈরাজ্য ছড়াতে দেব না, বিজেপির পাশেই উত্তরপ্রদেশের মানুষ : মুখোমুখি যোগী

বিজেপির পাশেই রয়েছে উত্তরপ্রদেশের মানুষ (UP Assembly Elections 2022) ৷ ইটিভি ভারত উত্তরপ্রদেশের ব্যুরো চিফ অলোক ত্রিপাঠিকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এমনই দাবি যোগী আদিত্যনাথের (Yogi Adityanath Interview) ৷



4. Raidighi Tiger : শেষ বাঘবন্দি খেলা ! খাঁচাবন্দি রায়দিঘির দক্ষিণরায়

সপ্তাহখানেক ধরে আতঙ্কে দিনযাপনের পর ধরা পড়ল রায়দিঘির বাঘ । বাঘকে খাঁচাবন্দি করেছে বনদফতর (Forest Department Captured Tiger at Raidighi) ৷



5. Blast At Rampurhat : আবর্জনায় প্লাস্টিকের বোতল কুড়োতে গিয়ে বোমা ফেটে আহত এক বালক

মঙ্গলবার সকালে রামপুরহাট শহরের মহাজনপট্টিতে আবর্জনার স্তূপে পড়ে থাকা বোমা ফেটে আহত হল এক বালক (Blast At Rampurhat) । আহত বালক রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৷



6. Sameer Wankhede Forgery Case : প্রতারণার অভিযোগ, সমীর ওয়াংখেড়েকে তলব পুলিশের

তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনেছে মহারাষ্ট্রের শুল্ক দফতর (Sameer Wankhede forgery case) ৷ তারই ভিত্তিতে সমীর ওয়াংখেড়েকে (Sameer Wankhede summoned) তলব করল থানে পুলিশ ৷



7. Anish Khan Murder Case : ‘তৃণমূলী গুন্ডা আর পুলিশ খুন করেছে’, আনিশ খান হত্যাকাণ্ডে মমতাকে নিশানা শুভেন্দুর

যত সময় যাচ্ছে আনিশ খান হত্যাকাণ্ডে তত সুর চড়াচ্ছে সিপিএম, কংগ্রেস-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো । এবার তাতে যোগ দিল বিজেপিও ৷ শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, ‘‘তৃণমূলের গুন্ডা আর পুলিশ, দুইয়ে মিলে আনিশকে খুন করেছে (Suvendu Adhikari slams Mamata Banerjee over Anish Khan Murder Case) ।’’



8. Partha on State Budget : 7 মার্চ থেকে রাজ্যের বাজেট অধিবেশন শুরু হতে পারে, জানালেন পার্থ

আগামী 7 মার্চ রাজ্যের বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা (State Budget 2022-23) ৷ ওইদিন বিধানসভায় রাজ্যপালের বাজেট ভাষণ দিয়ে শুরু হবে অধিবেশন (State Budget Session Starts from March 7) ৷ আর 11 মার্চ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় 2022-23 এর রাজ্য বাজেট পেশ করতে পারেন (Chief Minister will Present Budget on March 11) ৷

9. Alia Bhatt in Kolkata : তিলোত্তমায় 'গাঙ্গুবাই', জলভরা সন্দেশ খেয়ে সারলেন ছবির প্রচার

দিনকয়েক আগে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে আইভরি শিফন সিল্কের শাড়িতে ধরা দিয়েছিলেন তিনি ৷ যা তৈরি করতে সময় খরচ হয়েছে 3 হাজার ঘণ্টারও বেশি ৷ জার্মানিতে নয়া ছবির প্রিমিয়র সেরে গতকালই ফিরেছেন মুম্বই ৷ আর পরদিন সকালেই ঝটিকা সফরে কলকাতায় হাজির 'গাঙ্গুবাই' আলিয়া ভাট ৷ উপলক্ষ্য অবশ্যই 'গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি'র প্রোমোশন ৷

10. Bear Grylls Ranveer Singh Collaboration : খেলার মাঠের পর এবার কি বেয়ারের সঙ্গে জলে জঙ্গলে রণবীর ?

এবার কি বেয়ার গ্রিলসের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন পর্দার কপিল দেব রণবীর সিং ? বেয়ারের টুইট ঘিরে শুরু জল্পনা (Bear Grylls tweets to congratulate Ranveer Singh) ৷