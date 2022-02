1. Birbhum Shootout : বীরভূমে শুট আউট, গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্য়ু পেট্রল পাম্প মালিকের

সোমবার রাত 12টা নাগাদ বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন বীরভূমের পেট্রল পাম্প মালিক কমলকান্তি দে ৷ সেসময়েই তাঁর পথ আটকায় একদল দুষ্কৃতী ৷ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয় । পিঠে মোট চারটি গুলি লাগে তাঁর (Petrol Pump owner shot dead at Mayureswar)।

2. Raidighi Tiger : শেষ বাঘবন্দি খেলা ! খাঁচাবন্দি রায়দিঘির দক্ষিণরায়

সপ্তাহখানেক ধরে আতঙ্কে দিনযাপনের পর ধরা পড়ল রায়দিঘির বাঘ । বাঘকে খাঁচাবন্দি করেছে বনদফতর (Forest Department Captured Tiger at Raidighi) ৷

3. Anish Khan Murder Case : 15 দিনের মধ্যে ধরা হবে আনিশ হত্যায় অভিযুক্তদের, জানালেন ডিজি

হাওড়ার আমতায় আনিশ খান হত্যাকাণ্ডে 15 দিনের মধ্যে আসল অভিযুক্তদের সামনে আনা হবে । সোমবার সন্ধ্যায় ভবানী ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথাই জানালেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য (WB Police DG Monoj Malaviya on Anis Khan Murder Case) ৷ তিনি জানান, রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ টিম গঠন করা হয়েছে (WB Police Formed a SIT to investigate Anis Khan Murder Case) ।

4. Board Official On Wriddhi Controversy : ঋদ্ধির ঘটনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আশ্বাস বোর্ডের

বঙ্গ ক্রিকেটারের যে টুইট নিয়ে এত জলঘোলা, তার খুঁটিনাটি সবকিছু বের করে ছাড়বে বোর্ড (BCCI Official said board will find out every single detail in Wriddhiman Saha matter) ৷ দেশের সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানালেন বোর্ডের এক উচ্চ পদাধিকারিক ৷

5. Poor condition of Anganwadi school : অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল যেন ধ্বংসস্তূপ, 7 বছর ধরে ত্রিপল টাঙিয়ে চলছে পড়াশোনা

পশ্চিম মেদিনীপুরের (West Midnapore news) অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল (Bengal schools reopen) যেন ধ্বংসস্তূপ (Poor condition of Anganwadi school)৷ 7 বছর ধরে সেখানেই ত্রিপল টাঙিয়ে চলছে পড়াশোনা (students facing problem)৷

6. UP Assembly Election 2022 : আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা অখিলেশের বিরুদ্ধে

উত্তরপ্রদেশে তৃতীয় দফার ভোটে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের অখিলেশের বিরুদ্ধে (Case Against Akhilesh Yadav for Violation of Model Code of Conduct) ৷ ইটাওয়াহ জেলার কারহাল কেন্দ্র থেকে তিনি প্রথমবার নির্বাচনে লড়ছেন ৷ এই ঘটনায় সাব-ডিভিশন ম্যাজিস্ট্রেট এবং সার্কেল অফিসারকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক ৷

7. Mamata Remembers Bappi lahiri : বাপ্পিদা গান লিখে দেওয়ার অনুরোধ করতেন, স্মৃতিচারণায় মুখ্যমন্ত্রী

সোমবার আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী (CM Mamata Banerjee) ৷

8. Alia in Kolkata : সাদা জামদানিতে মোহময়ী আলিয়া, কলকাতায় এসে ভুললেন ডায়েট

নতুন ছবি গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি-র প্রচারের জন্য কলকাতায় এলেন আলিয়া ভাট ৷ আগামি 25 ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে সঞ্জয় লীলা বনশালি পরিচালিত হিন্দি ছবি 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি' (Alia visits Kolkata For Gangubai Kathiawadi Promotion )। আলিয়ার উপস্থিতিতে কলকাতার প্রিয়া সিনেমা হলে মুক্তি পেল ছবির নতুন গান 'মেরি জান' । ইতিমধ্যেই বার্লিনে প্রিমিয়ার হয়ে গিয়েছে এই ছবির ৷ এই ছবি তাঁর হৃদয়ের কতটা স্থান জুড়ে রয়েছে তা খোলসা করলেন মহেশ-কন্যা ৷

9. International Mother Language Day 2022 : অন্য ভাষার সঙ্গে লড়াইয়ে মাতৃভাষা বাংলা কি পিছনের সারিতে চলে যাচ্ছে ?

বাঙালির মননে একুশে ফেব্রুয়ারির গুরুত্বই আলাদা । কারণ, আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ৷ বছরভর ইংরেজির পেছনে ছুটলেও এই একটা দিনে বাঙালি তার নিজের মাতৃভাষাকে কত ভালবাসে, তা দেখানোর জন্য উঠেপড়ে লাগে (is bengali language falling behind other languages in the battle for survival ?) ।

10. Kanyashree Cup 2022 : তিন প্রধানকে ছাড়াই শুরু কন্যাশ্রী কাপ, লড়াই রাজ্যের দুই মন্ত্রীর

সোমবার কন‍্যাশ্রী কাপের উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (Arup Biswas inaugrates Kanyashree Cup at Rabindra Sarobar stadium) । উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত ব‍ন্দ্যোপাধ্যায়, আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল অলিম্পিক অ‍্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন ব‍ন্দ্যোপাধ্যায় ৷