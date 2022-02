1. Corona Update in India : তৃতীয় ঢেউয়ে দৈনিক সংক্রমণ 19 হাজারে, বেড়েছে মৃত্যু

গত ক'দিন ধরে করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী ৷ এবার 20 হাজারের নিচে নামল (Corona Update in India) ৷

2. Shootout at Bishnupur : দুষ্কৃতী তাণ্ডবের প্রতিবাদ করায় হামলা, বিষ্ণুপুরে গুলিবিদ্ধ 1

এলাকাকে অসামাজিক কাজকর্ম ও দুষ্কৃতীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য প্রতিবাদ জানিয়েছিল প্রদীপ নস্কর । তারপরেই তাঁর ওপর হামলা করল দুষ্কৃতীরা ৷ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি (Protestor Shot at Bishnupur) ৷

3. Punjab Election 2022 : নজরে পঞ্জাব, অমরিন্দরের সঙ্গে বিজেপি, চান্নির বিরুদ্ধে আপের লভ সিং

পঞ্জাবের 117টি বিধানসভা কেন্দ্রে আজ ভোট ৷ কংগ্রেস বনাম আপ, বিজেপি-অমরিন্দর, এসএডি-বিএসপি জোট (Punjab Assembly Election 2022) ৷

4. West Bengal Weather Update : দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায়

দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷ ফলে আজকের ম্যাচে বৃষ্টির যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তা নেই বললেই চলে ৷ বাড়বে তাপমাত্রার পারদও ৷

5. Wriddhiman On His Future : অবসরের ভাবনা নেই, সাদা বলের ক্রিকেটে মনোসংযোগ বাড়াব : ঋদ্ধিমান

জাতীয় টেস্ট দলে তাঁর নাম আর বিবেচিত হবে না, আভাস পেতেই রঞ্জি থেকেও ঋদ্ধি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ব্যক্তিগত কারণে (Wriddhiman made himself unavailable for Ranji Trophy selection) ৷

6. Biden to hold meeting on Ukraine : ইউক্রেন নিয়ে আজ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে বাইডেন

ইউক্রেন (Russia Ukraine tension) নিয়ে আজ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের (Biden to hold meeting of National Security Council) বৈঠক করতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (Biden to hold meeting on Ukraine)৷

7. Bengal Civic Polls 2022 : পৌরভোটের প্রচারে এসে একযোগে তৃণমূল-বিজেপিকে বিঁধলেন বাম নেতা সুজন

27 ফেব্রুয়ারি রাজ্যে 108টি পৌরসভার নির্বাচন ৷ তার আগে জোরকদমে প্রচার সারছে শাসক-বিরোধী সমস্ত পক্ষই ৷ খড়দা বিটি রোডে নির্বাচনী জনসভায় প্রচার সারলেন বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী । মুকুল রায় থেকে শুরু করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সাম্প্রতিক ওষুধ সংক্রান্ত নির্দেশিকা, সমস্ত প্রসঙ্গতেই রাজ্যের শাসক এবং প্রধান বিরোধী দলকে বিঁধলেন প্রবীণ নেতা (Sujan Chakraborty criticizes TMC and BJP) ৷

8. Moubani Sorcar in choti : অ্যান্টি ভ্যালেনটাইন্স সপ্তাহে মৌবনিকে জুতোপেটা স্বামীর, গোপন ভিডিয়ো ফাঁস !

অ্যান্টি ভ্যালেনটাইনস উইকে (Anti valentine week 2022) মৌবনি সরকারকে জুতোপেটা করল তাঁর স্বামী ! এই ঘটনার গোপন ভিডিয়ো সামনে এসেছে (Moubani Sorcar in Choti) ৷

9. Escalator At Esplanade Metro : এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে বসল অত্যাধুনিক মানের চলমান সিঁড়ি

এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে বসানো হল অত্যাধুনিক মানের এস্কেলেটর বা চলমান সিঁড়ি (Escalator At Esplanade Metro)। যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই চলমান সিঁড়িগুলি বসানো হয়েছে ৷

10. UP Election 2022 : হোলি, দিওয়ালিতে বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার ! উত্তরপ্রদেশবাসীকে কথা দিলেন রাজনাথ

মূল্যবৃদ্ধি, রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধিকে হাতিয়ার করছে বিরোধীরা ৷ তার মাঝেই রাজনাথের এই ঘোষণা (Defence Minister Rajnath Singh) ৷