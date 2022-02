1. West Bengal Weather Update : বৃষ্টিতে বিঘ্ন হতে পারে রবিবারের ভারত ওয়েষ্টইন্ডিজ টি টোয়েন্টি ম্যাচ

শীতজুড়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ৷ বিদায়বেলাতেও উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা, জানাল আলিপুর হাওয়া অফিস (Regional Meteorological Centre Kolkata) ৷

2. Corona Update in India : সামান্য বাড়ল করোনার দৈনিক সংক্রমণ

বাড়ছে করোনা সংক্রমণ (Corona Update in India) ৷ বৃহস্পতিবার ভারতে দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 30 হাজার 757 জন ৷

3. Rohit on Shreyas : কলকাতায় কেন ব্রাত্য কেকেআর ক্যাপ্টেন, ম্যাচ জিতে জানালেন রোহিত

কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ সেই দিনেই কলকাতার মাঠে ব্রাত্য কেকেআর ক্যাপ্টেন (Shreyas Iyer was not in playing eleven) ৷ ম্যাচ শেষে রোহিত বলেন, ‘‘শ্রেয়াসের মত ক্রিকেটারকে দলের বাইরে রাখা সবসময় কঠিন ।’’

4. UP Wedding Tragedy : বিয়েবাড়িতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, কুয়োয় পড়ে মৃত 13

উত্তরপ্রদেশের একটি বিয়েবাড়িতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা (Women killed as they accidentally fall into well) ৷ কুয়োয় পড়ে প্রাণ গেল 13 জনের (several die after drowning in well UP) ৷ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন যোগী আদিত্যনাথ (Yogi Adityanath on UP Accident) ৷

5. TMC Expels Dissidents : 15 জন নির্দল-সহ 20 জনকে বহিষ্কার করল তৃণমূল

আগামী 27 ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভা ভোট (Bengal Civic Polls 2022) ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ওই 108টি পৌরসভার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছে ৷ এর জেরে যাঁরা বিদ্রোহে সামিল হয়েছিলেন, তাঁদের বহিষ্কার করল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল ৷

6. IND vs WI First T20 : অভিষেক বিষ্ণোইয়ের, প্রথম টি-20তে টস জিতে ফিল্ডিং ভারতের

ইডেনে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম টি-20 ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত ভারতের (India win the toss and elect to field first) ৷

7. NB Industry Meet : উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্মেলনে 10 কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব

বুধবার শিলিগুড়ির বিশ্ববাংলা শিল্পী হাটে রাজ্য সরকার শিল্প সম্মেলনের আয়োজন করেছিল (North Bengal Industry Meet at Siliguri) । সেখানেই শিল্পপতিরা 10 হাজার কোটি টাকার লগ্নির প্রস্তাব দিয়েছেন (Industrialist of North Bengal give investment proposal to Mamata Govt) ৷

8. Mamata Ananta Maharaj : জিসিপিএ'র অনুষ্ঠানে কাছাকাছি মমতা-অনন্ত মহারাজ

কোচবিহারের সিদ্ধেশ্বরীতে বীর চিলা রায়ের 512তম জন্মদিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন বীর চিলা রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন তিনি । সঙ্গে ছিলেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের (জিসিপিএ) সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজ (Mamata Banerjee and Ananta Maharaj in the same stage) । দেখুন সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও...

9. IND vs WI First T20 : সহজ জয়ে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজে অভিযান শুরু টিম ইন্ডিয়ার

সাত বল বাকি থাকতেই কায়রন পোলার্ডের দলের ছুঁড়ে দেওয়া 158 রানের লক্ষ্যমাত্রা হাসিল করল ভারত ৷ সৌজন্যে রোহিত শর্মার অধিনায়কোচিত 40 রানের ইনিংস (Rohit Sharma scores 40 runs) ৷

10. KKR New Captain : নাইটদের নতুন সেনাপতি শ্রেয়স আইয়ার

জল্পনায় সিলমোহর ৷ নতুন নেতা হিসেবে শ্রেয়স আইয়ারকেই বেছে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যানেজমেন্ট (Shreyas Iyer becomes the new captain of KKR) ৷