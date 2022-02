1. Businessman Dead Body Found : শম্ভুনাথ পণ্ডিত রোডের গেস্টহাউস থেকে উদ্ধার স্বর্ণ ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত দেহ

গেস্টহাউস থেকে উদ্ধার স্বর্ণ ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত দেহ । বেশ কিছুদিন ধরেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি । পুলিশের অনুমান, ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে ওই গেস্টহাউসে আনা হয় ৷ এরপর তাঁকে পরিকল্পনামাফিক খুন করে গেস্টহাউস ছাড়ে আততায়ীরা (Businessman found dead in Guest House) ।

2.School Reopening in KMC : রাজ্যের নির্দেশের পরই পৌর প্রাথমিকে স্কুল খোলার তৎপরতা, রিপোর্ট তলব মেয়রের

রাজ্য সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী 16 ফেব্রুয়ারি থেকে খুলে যাচ্ছে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুল ৷ নির্দেশের পরই স্কুল খোলার তৎপরতা কলকাতা পৌরনিগম এলাকার স্কুলগুলিতে (School Reopening in KMC) ৷ কীভাবে ক্লাস হবে, স্কুলগুলির বর্তমান পরিকাঠামো কী এই সব বিষয় উল্লেখ করে দু'দিনের মধ্যে মেয়রের কাছে রিপোর্ট জমার নির্দেশ ৷

3. Sujan Chakraborty on Election Result : তৃণমুলের অপশাসন হঠাতে পারে একমাত্র বামপন্থীরাই : সুজন চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের চার পৌরনিগমের ভোটে সবুজ ঝড় (left congress bjp defeated by tmc in four municipal corporation election) ৷ সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট, রাজ্যে তৃণমূলের একমাত্র বিকল্প বামপন্থীরাই ৷

4.Bengal School Reopening : 16 ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যে খুলছে প্রাথমিক স্কুল

প্রাথমিক স্কুলের পঠন পাঠন শুরু হচ্ছে (Primary schools to reopen in West Bengal) ৷ প্রাইমারি এবং আপার প্রাইমারি স্কুল খুলে দেওয়া হচ্ছে আগামী 16 ফেব্রুয়ারি থেকে ৷

5.Municipal Corporation Election Result 2022 : সবুজ ঝড়ে চার পৌরনিগমে পরাস্ত বাম-কংগ্রেস-বিজেপি

পশ্চিমবঙ্গের চার পৌরনিগমের ভোটে সবুজ ঝড় (left congress bjp defeated by tmc in four municipal corporation election) ৷ আসানসোল, শিলিগুড়ি, চন্দননগর ও বিধাননগর, চার পৌরনিগমেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের কাছে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত বাম, কংগ্রেস ও বিজেপি ৷

6.Crocodile Release in Sunderbans : সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় নদী, খালে কুমির ছাড়ল বন দফতর

প্রত্যেক বছর কুমিরের সংখ্যা কমে যাচ্ছে সুন্দরবনের নদী, খাঁড়ি, জলাশয়ে ৷ তাই সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় কুমির ছাড়ল বন দফতর (Crocodile Release in Sunderbans) ৷

7.Jharkhand and WB Police Meet : রাজ্যের পৌরভোট নিয়ে ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বৈঠক দুমকায়

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড ৷ ভোটের দিন যাতে কোনও গোলমাল না হয়, তাই আগেভাগে দুই রাজ্যের পুলিশের মধ্যে আলোচনা হল (Jharkhand and WB Police Meet) ৷

9.Sukanta Slams Abhishek : ওর থেকে বড় চোর আর নেই, নাম না করে অভিষেককে আক্রমণ সুকান্তর

আশুতোষ কলেজের সামনে শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Slams Abhishek) ৷

10. Karnataka CM on Hijab Row: হিজাব নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশ প্রত্যেককে মানতে বললেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী

হিজাব (Karnataka Hijab Row) নিয়ে যতদিন না হাইকোর্ট চূড়ান্ত রায় (Karnataka High Court order on hijab row) দিচ্ছে, ততদিন সবাইকে সংযত (Karnataka CM on Hijab Row) থাকার বার্তা দিলেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই (CM Basavaraj Bommai) ৷