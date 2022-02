1. LIVE : রাজ্যসভায় বাজেট অধিবেশন, দেখুন সরাসরি

শুরু হয়েছে রাজ্য সভার বাজেট অধিবেশন ৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়...

2. Corona Update in India : সামান্য বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, একদিনে মৃত্যু হাজার পার

গত দু'দিন ধরে দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী ছিল ৷ কিন্তু গত 24 ঘণ্টায় ফের বাড়ল (Corona Update in India) সেই সংখ্যা ৷



3. Facebook, Instagram handles of Chinar Corps blocked : 10 দিন ধরে ব্লক রয়েছে চিনার কর্পসের ফেবু-ইনস্টা হ্যান্ডেল, পাকিস্তানের হাত ?

ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিনার কর্পসের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল (Facebook, Instagram handles of Chinar Corps blocked) গত 10 দিন ধরে ব্লক হয়ে পড়ে রয়েছে (Facebook handles blocked)৷ বিষয়টি জানানো হয়েছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষকে ৷



4. Bengal Civic Polls 2022 : পৌরনির্বাচনে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী চেয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি বিজেপির

রাজ্যের পৌরনির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখল বঙ্গ বিজেপি (BJP writes to State EC) ৷



5. Bengal civic polls 2022 : দল মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিলে বাড়িতে আগুন, ভোটারদের হুমকি বিজেপি নেত্রীর

খড়গপুরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে (BJP workers threatening voters) জেরবার বিজেপি ! দলের মনোনীত প্রার্থীকে (Bengal civic polls 2022) ভোট দিলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে হুমকি দিচ্ছেন বিজেপি নেত্রী (Unhappy with candidate list) ৷



6. Pakistan hijacking Indian fishermen : মাছ ধরতে গিয়ে 24 ঘণ্টায় পাকিস্তানের হাতে অপহৃত 78 মৎস্যজীবী

ভারতীয় মৎস্যজীবীদের তুলে নিয়ে গেল পাকিস্তানের মেরিটাইম সিকিউরিটি এজেন্সি (Pakistan hijacking Indian fishermen) ৷



7. SMC Election 2022 : "অশোক ভট্টাচার্য কুয়োর ব্যাঙ", শিলিগুড়িতে তৃণমূলকে সুযোগ দেওয়ার আর্জি ফিরহাদের

শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যকে নিয়ে তিনি বলেন, "উনি আমার চেয়েও নগরোন্নয়ন সম্পর্কে অনেক বেশি জানেন ৷ অনেক পড়াশোনাও করছেন এই বিষয়ে ৷ কিন্তু কাজে লাগান না ৷ আমার সঙ্গে দেখা করে এক কথা বলেন আর পরের দিন সংবাদপত্রে আরেক কথা বলেন ৷ শুধু রাজনীতি করে গিয়েছেন এতদিন ৷ যার ফল ভুগেছে শিলিগুড়ির মানুষ ৷" তাই একবার তৃণমূলের প্রতি বিশ্বাস রেখে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানান ফিরহাদ হাকিম ৷

8. IND vs WI 2nd ODI Preview : কার জায়গায় প্রথম একাদশে রাহুল ? দ্বিতীয় একদিনের আগে বড় চিন্তা ভারতের

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচ জিতে দ্বিতীয় ম্যাচে নামবে ভারত ৷ কিন্তু, সেখানেও চাপে টিম ম্যানেজমেন্ট ৷ কারণ দলে ফিরছেন কে এল রাহুল (KL Rahul Return in Indian Team) ৷ কাকে বসিয়ে সহ-অধিনায়ককে খেলানো হবে (Who will be Out to Create Place for KL Rahul ?) ? সেই নিয়ে চিন্তায় কোচ রাহুল এবং অধিনায়ক রোহিত ৷



9. Wriddhiman Saha : টেস্ট দলে আর প্রয়োজন নেই, জেনে রণজি থেকে সরে দাঁড়ালেন ঋদ্ধিমান

বাংলার রণজি দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন ঋদ্ধিমান সাহা (Wriddhiman Saha has Withdraw His Name from Bengal Ranji Trophy Campaign) ৷ জানিয়েছেন এ বছর তিনি ব্যক্তিগত কারণে রণজি ট্রফি খেলবেন না ৷ সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া এবং সচিব স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন পাপালি ৷



10. Oscar nominations : অস্কারের দৌড়ে বাঙালি পরিচালকের তথ্যচিত্র 'রাইটিং উইথ ফায়ার'

স্বপ্ন ভাঙল দক্ষিণী পরিচালক জ্ঞানভেলের ছবি 'জয় ভীম'-এর ৷ তবে সেরা তথ্যচিত্র বিভাগে অস্কার পুরস্কারের লড়াইয়ে মনোনয়ন পেল ভারতীয় ডকু ছবি 'রাইটিং উইথ ফায়ার' (Writing With Fire Got the nomination for the Oscars) ৷