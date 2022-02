দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা (Covid Active Cases) 13 লক্ষ 31 হাজার 648 জন ৷

2. সরস্বতী পুজোয় ঝলমলে আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে, বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গ

সরস্বতী পুজোয় ঝলমলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস ৷ মূলত কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আকাশ দিনভর পরিষ্কার থাকবে (No Rain Forecast for South Bengal) ৷

3. TMC Candidate List : দলের প্রার্থী তালিকা দেখে মর্মাহত, নির্বাচনী কমিটির আহ্বায়ক পদ ছাড়ার ঘোষণা অখিলের

দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে ইতিমধ্যেই নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন অখিল গিরি (Akhil Giri is unhappy with the party candidate list) ৷

4. TMC Candidate List : নাম নেই প্রার্থী তালিকায়, কেঁদে ভাসালেন ক্ষীরপাইয়ের তৃণমূল নেতা

টাকা নিয়ে দলের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন ক্ষীরপাই শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তাপস ঘোষ (TMC leader of khirpai) ৷

5. Municipal Election 2022 : পৌরসভা নির্বাচনে বঙ্গ বিজেপির কাজে নাক গলাবে না কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

রাজ্যে পৌরসভা নির্বাচনে বঙ্গ বিজেপির কাজে নাক গলাবে না কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব (Municipal Election 2022) । ইতিমধ্যেই রাজ্য নেতৃত্বকে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । সুতরাং পৌরসভা নির্বাচনে নিজের শক্তিতেই লড়াই করবে বঙ্গ বিজেপি ।

6. District Bar Election : বাম-কং জোটের কাছে পরাজিত তৃণমূল, বিজেপি

পৌর নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস গাটছঁড়া বাঁধবে কি না, তা নিয়ে টানাপোড়েন চললেও এই জোটই হারাল শাসকদল আর পদ্মফুলকে ।

7. Bye Election Notification : আসানসোল এবং বালিগঞ্জ উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে আজ

আসানসোল লোকসভা এবং বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে পারে আজ (Asansol and Ballygunge bye election notification) । জাতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে । উপনির্বাচন হতে পারে আগামী 7 মার্চ ।

8. TMC Candidate List : প্রার্থী পছন্দ নয়, নদিয়ার একাধিক জায়গায় রাতভর বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের

দলের প্রার্থী তালিকা পছন্দ নয় ৷ তাই রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে, পথ অবরোধ করে রাতভর বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের (TMC workers protest against party candidate list)।

9. TMC candidate list : তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিভ্রাট ! দল বলছে, পার্থ-সুব্রতর প্রকাশিত তালিকাই চূড়ান্ত

দলের তরফে বলা হয়েছে, যে তালিকা সংবাদমাধ্যমের কাছে পাঠানো হয়েছে বা ওয়েবসাইটে তোলা হয়েছে তা চূড়ান্ত নয় । পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং সুব্রত বক্সী প্রকাশ করা তালিকাতেই অনুমোদন দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC candidate list for civic body polls) ।

10. Jay prakash criticizes Dhankar : রাজ্যপালের সমালোচনায় জয়প্রকাশ, বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতাকে সমর্থন ফিরহাদের

টুইটারে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের কড়া সমালোচনা করেছিলেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার ৷ সেই প্রসঙ্গে তৃণমূলের ফিরহাদ হাকিমের সমর্থন পেলেন বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতা (Jay prakash criticizes Dhankar) ৷