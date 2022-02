দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা (Covid Active Cases) 14 লক্ষ 35 হাজার 569 জন ৷

2. IS Leader Killed in Syria : মার্কিন বাহিনীর হানা, ধরা পড়ার আগেই সপরিবারে আত্মঘাতী আইএস প্রধান

সিরিয়ায় খতম হয়েছে আইএস নেতা ৷ মার্কিন বাহিনী হানা দিতেই সপরিবারে আত্মঘাতী হয়েছে ওই আইএস নেতা ৷ এই ঘটনাকে মার্কিন বাহিনীর সাফল্য হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (US President Joe Biden on IS Leader Killed in Syria) ৷

3. Attack on Asaduddin Owaisi : মিরাটে ওয়াইসির গাড়িতে গুলিচালনার ঘটনায় গ্রেফতার 2

উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচার শেষে মিরাট থেকে দিল্লি ফিরছিলেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি । পথে তাঁর গাড়ি আক্রমণ করে দুষ্কৃতীরা, অভিযোগ করলেন ওয়াইসি (Attack on Asaduddin Owaisi) ।

4. Bengal Civil Poll 2022: 108 পৌর নির্বাচন নিয়ে জেলাশাসক ও এসপিদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্য নির্বাচন কমিশন

ফেব্রুয়ারির শেষে রাজ্যে শতাধিক পৌরনির্বাচন । বৃহস্পতিবার ঘোষণার পরেই জেলাশাসক ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন (SEC holds meeting over Civil Poll 2022) ।

5. Dorina Crossing Accident : সামনে এল ডোরিনা ক্রসিংয়ে বাস দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ

গত রবিবার দুপুরে ডোরিনা ক্রসিংয়ে উল্টে গিয়েছিল যাত্রী বোঝাই একটি মিনি বাস ৷ পার্ক সার্কাস-হাওড়া বাঁকড়া রুটের ওই মিনিবাস উল্টে গুরুতর আহত হয়েছিলেন 12 জন ৷

6. KMC Building Rule : বিপজ্জনক বাড়ি সংস্কার আইন ফের সংশোধনের পথে কলকাতা পৌরনিগম

শহরের পুরানো বিপজ্জনক বাড়িগুলি অন্যতম মাথা ব্যাথার কারণ কলকাতা পৌরনিগমের (Old Buildings in KMC Area) ৷

7. West Bengal Weather Update : হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস, মাঘের শেষে শীত বিদায়

ফেব্রুয়ারির শুরু আর মাঘের শেষ । আবার শীত বিদায়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে বাড়তে থাকা তাপমাত্রা (West Bengal Weather Update) ।

8. TET exam 2014: প্রাইমারি টেট উত্তীর্ণদের সার্টিফিকেট দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

2014 সালের প্রাইমারি টেট উত্তীর্ণদের সার্টিফিকেট দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ( certificate for 2014 TET clear candidates) ।

9. Pune Building Collapse : পুণেতে নির্মীয়মাণ বহুতলে লোহার কাঠামো ভেঙে 5 শ্রমিকের মৃত্যু

পুণেতে নির্মীয়মাণ বহুতলে লোহার কাঠামো ভেঙে 5 শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে (Under Construction Building Collapses in Pune) ৷ আরও 5 জন আহত হয়েছে বলে খবর ৷

10. Marriage ceremony of orphan Lady : ডিজে বাজিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার বিয়ে দিল পুলিশ

প্রায় ৬ মাস ধরে সোনাদেবী সিং আর শংকরের সম্পর্ক (police arrange marriage ceremony)। বিয়ের কথা বললেও এড়িয়ে যাচ্ছিলেন শংকর । অবশেষে পুলিশি তৎপরতায় সম্পন্ন হল বিয়ে (marriage ceremony) ।