1. Weather Update in Bengal : বৃষ্টিতে ভিজবে না সরস্বতীপুজো, বাড়বে রাতের তাপমাত্রা

বৃষ্টির আভাস রয়েই যাচ্ছে । এবার তাপমাত্রা বাড়ার কথা জানাল আলিপুর হাওয়া অফিস । তবে সরস্বতী পুজোর দিন সকালে হালকা বৃষ্টি হলেও দিনভর আবহাওয়া শুকনো থাকবে (Saraswati Puja Weather) ।

2. UP Election 2022 : উত্তরপ্রদেশে বিজেপির দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকায় বাদ মন্ত্রিসভার অনেকেই

উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয় দফায় 17 জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি (BJP announced 17 more candidates name in Uttar Pradesh) ৷ যে প্রার্থী তালিকাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ যোগী মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য প্রকাশিত কেন্দ্রগুলি থেকে গত নির্বাচনে লড়েছিলেন ৷ কিন্তু এবার তাঁদের টিকিটই দেওয়া হয়নি, যা নিয়ে উত্তরপ্রদেশ (UP Election 2022) বিজেপিতে শুরু চাপানউতর ৷

3. Corona Update In India : টানা দু'দিন 2 লক্ষের নিচে দৈনিক সংক্রমণ, মৃত 1 হাজার 733

করোনার দৈনিক সংক্রমণ আগের দিনের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়েছে (Corona Update In India) ৷ গত 24 ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 1 লক্ষ 61 হাজার 386 জন (New COVID cases in India) ৷

4. I-League 2021-22 : মার্চ থেকে ফের শুরু হচ্ছে আই লিগ

করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন আই লিগে অংশ নেওয়া বেশ কয়েকজন ফুটবলার-আধিকারিক ৷ তার জেরে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল টুর্নামেন্ট ৷ পরিস্থিতি খানিক স্বাভাবিক হওয়ায় এবার এআইএফএফ জানিয়ে দিল, 3 মার্চ থেকে ফের শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্ট (I League will start from March) ৷

5. Union Budget 2022 : আফগানিস্তানের জন্য বাজেটে 200 কোটি বরাদ্দ সীতারমনের

আফগানিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে 200 কোটি টাকা (India allocates Rs 200 crore to Afghanistan) বরাদ্দ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ৷

6. Mason Greenwood : ধর্ষণে অভিযুক্ত ম্যান ইউ তারকা, সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা নাইকির

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত অনুশীলন বা ম্যাচে নামতে পারবেন না ম্যাসন গ্রিনউড । এবার তাঁর সঙ্গে আপাতত যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানাল ‘নাইকি’ও (Nike suspends relationship with Mason Greenwood) ৷

7. Bengal Civic Poll 2022 : কংগ্রেসকে ছাড়াই উত্তর 24 পরগনা পৌরভোটের আসন বণ্টন বামেদের

কংগ্রেসকে ছাড়াই উত্তর 24 পরগনার 25টি পৌরসভার (North 24 Parganas Municipality Election) ভোটের আসন বণ্টন করে নিল বামেরা (Left front finalises seat sharing without congress)। প্রার্থী তালিকায় তরুণ প্রজন্ম এবং মহিলাদের গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে ৷

8. Bongaon Municipality Schemes : ভোটের আগে কল্পতরু বনগাঁ পৌরনিগম, একদিনে 327টি প্রকল্পের উদ্বোধন

পৌরভোটের আগে 327টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছে বনগাঁ পৌরনিগম । এমনকি পৌর এলাকার বাসিন্দাদের দেওয়া হয়েছে ইন্ডাকশন ওভেন (Bongaon Municipality Schemes) ।

9. Police e Bike in Burdwan: পূর্ব বর্ধমানের পৌর এলাকায় ই-বাইকে পুলিশি নজরদারি

পুলিশের হাতে ই-বাইক । আপাতত পূর্ব বর্ধমানের কয়েকটি পৌর এলাকায় পুলিশ এই পরিবেশবান্ধব বাইক নিয়ে টহল দেবে (Police E Bike in Burdwan)।

10. TMC Inner Clash in Bhangar : তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত ভাঙড়

শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফের উত্তপ্ত ভাঙড় (TMC Inner Clash) ৷ খবর করতে গিয়ে আক্রান্ত সংবাদমাধ্যমও ৷