1. Union Budget 2022 : করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যেই আজ বাজেট পেশ করবেন নির্মলা

আজ বাজেট পেশ করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন । দু-বছর ধরে কোভিড আক্রমণে নিম্নমুখী দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি । বেকারত্বের কোনও সমাধান থাকবে কি তাঁর বাজেট ট্যাবলেটে (Union Budget 2022) ?

2. MoS Finance Bhagwat Karad on Budget: সমাজের সব স্তরের মানুষের অনুকূলেই থাকবে বাজেট: অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী

বাজেট পেশের আগে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন নির্মলা সীতারমন ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ও আধিকারিকরা ৷ বাজেট (Union Budget 2022) সব স্তরের মানুষের অনুকূলে থাকবে বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভাগওয়াত কিষানরাও কারাড ৷

3. Economic Survey 2022 : অর্থনীতি সম্পর্কে বিরোধীদের কোনও মতামত নেই, বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই তোপ চিদম্বরমের

আজ বাজেট পেশ করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন । দু'বছর ধরে কোভিড আক্রমণে নিম্নমুখী দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি । তা নিয়েই কেন্দ্রকে ঠুঁকলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম ৷ একইসঙ্গে তাঁর তোপের মুখে পড়লেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলিও (P Chidambaram slammed Opposition parties) ৷

4. Controversial Statement by Madan Mitra : ফের বিতর্কে মদন মিত্র, এবার মহিলাদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ

বলাগড়ে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে মহিলাদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ মদন মিত্রের বিরুদ্ধে (Controversial Statement by Madan Mitra on Woman) ৷ যা নিয়ে ফের অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল ৷ বিজেপি কর্মীদের ঘরে ফিরতে না পারার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মহিলাদের নিয়ে মদন বিতর্কিত মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ ৷

5. Congress Arrange Virtual Rallies : প্রচারের বিধিনিষেধ বাড়তেই পুরোদমে ভার্চুয়াল জনসভার আয়োজন কংগ্রেসের

ভারতের নির্বাচন কমিশন জমায়েতের মাধ্যমে ভোটের প্রচার বন্ধ রাখার সময়সীমা 11 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়েছে (ECI extends ban on physical rallies) ৷ আর তার পরেই সম্পূর্ণভাবে ভার্চুয়াল প্রচারে মন দিল কংগ্রেস (Congress gears up for virtual campaigning) ৷ 10 তারিখ থেকে শুরু হতে চলা পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে ভার্চুয়ালি প্রচার করবেন রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-সহ কংগ্রেসের অন্যান্য শীর্ষ নেতারা ৷

6. Sanjeev Sanyal on recovery of job losses: অতিমারির সময়ে চাকরি হারানোর সমস্যা মিটবে 6-9 মাসের মধ্যে !

কেন্দ্রীয় বাজেটের (union budget 2022) আগে আশার কথা শোনালেন সঞ্জীব সান্যাল (Principal Economic Advisor to Government of India)৷ তাঁর দাবি, অতিমারির সময়ে যাঁরা চাকরি হারিয়েছিলেন (India will recover job losses in 6 months), তাঁরা 6 থেকে 9 মাসের মধ্যে চাকরি পাবেন (Sanjeev Sanyal on recovery of job losses)৷

7. Union Budget 2022 : কৃষি বিল প্রত্যাহার, পঞ্জাব-উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনে বাজেট কি ভোটমুখী ?

আজ সংসদে 2022-23 অর্থবর্ষের জন্য বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ গতবছরের 29 নভেম্বর কৃষি বিল প্রত্যাহার করেছে কেন্দ্র ৷ সামনেই দুই কৃষিপ্রধান রাজ্য পঞ্জাব-উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনও রয়েছে ৷ ফলে আজ বাজেটে কৃষিক্ষেত্রের জন্য কী বরাদ্দ থাকে, সেদিকেই তাকিয়ে দেশবাসী (Union Budget 2022) ৷

8. Corona Update in India : 2 লক্ষের নিচে দৈনিক সংক্রমণ, তবে মৃত্যু 1192

দেশে দৈনিক সংক্রমণ নামল 2 লক্ষের নিচে ৷ গত 24 ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 1 লক্ষ 67 হাজার 59 জন (New COVID cases in India) ৷ এদিন মৃত্যু বেড়ে দাঁড়াল 1 হাজার 192 ৷

9. Union Budget 2022 : দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় বরাদ্দ বাড়ুক বাজেটে, দাবি সমীক্ষায়

আগামিকাল সংসদে 2022-23 অর্থবর্ষের জন্য বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ সেখানে বরাদ্দের (Union Budget 2022) ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নজর থাকুক স্বাস্থ্যে ৷ এমনটাই চাইছে দেশবাসীর একটা বড় অংশ ৷

10. West Bengal Weather Update : ঠান্ডার ইনিংসে থাবা বসাচ্ছে বৃষ্টি, বাণীবন্দনায় ভাসবে বাংলা

ইতিমধ্যেই রাজ্যে ঠান্ডার দাপট কমতে শুরু করেছে । এবার বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর (West Bengal Weather Update) ।