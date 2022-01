1. New Parliament building cost increases : নয়া সংসদ ভবন নির্মাণের খরচ বাড়ল আরও 200 কোটি টাকা !

নয়া সংসদ ভবন নির্মাণে 971 কোটি টাকা খরচ (New Parliament building cost increases) হওয়ার কথা ছিল ৷ তবে সেই বাজেট আরও 200 কোটি টাকারও বেশি বেড়ে গিয়েছে (New Parliament building cost shoots up by over Rs 200 crore)৷



2. Corona Update In India : করোনার দৌড় অব্যাহত, একদিনে সংক্রামিত 3 লক্ষ 47 হাজার

এক ধাক্কায় 9 শতাংশ বাড়ল দৈনিক সংক্রণ (Corona Update In India) ৷ বেড়েছে পজিটিভি রেট, কমেছে সুস্থতার হার ৷



3. Jalpaiguri TMC Joining Agitation : ঘাসফুলে যোগদান সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলরের, তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভ জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন সিপিআইএম নেতা (Agitation at TMC joining in Jalpaiguri) ।



4. BJP Inner Conflict : উপরতলার অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে নিচু স্তরে, চিন্তায় বিজেপি নেতৃত্ব

বাংলায় বিজেপির উপরতলার অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে নিচু স্তরের কর্মীদের মধ্যেও (Bengal BJP Inner Conflict) । তা নিয়েই চিন্তায় পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব ।



5. Burdwan Medical College : ঝুঁকি নিয়ে করোনা আক্রান্তের বুকে পেসমেকার বসালেন চিকিৎসকরা

করোনায় আক্রান্ত মহিলাকর বুকে পেসমেকার বসিয়ে জীবন বাঁচালেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরা (Burdwan Medical College) ৷ ঘটনায় খুশি রোগীর আত্মীয়-পরিজনরা।



6. Adhir Attacks Abhishek : 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল', গোয়ায় অভিষেকের মন্তব্যে খোঁচা অধীরের

"কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে ভোট দেওয়া।" গোয়ায় সাংবাদিক বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের পর তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Attacks Abhishek)। এদিন অভিষেকের নাম না করে অধীর চৌধুরী বলেন, "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল ।

7. ICC Men's T20 WC 2022 : প্রকাশ্যে টি-20 বিশ্বকাপের সূচি, 23 অক্টোবর মেলবোর্নে ভারত-পাক লড়াই

আগামী 23 অক্টোবর টি-20 বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত (ICC Men's T20 WC 2022) ৷



8. Gehraiyaan trailer released : গেহরাইয়াঁয় দীপিকা-সিদ্ধান্ত-অনন্যার ত্রিকোণ প্রেমের রসায়ন, মুক্তি পেল ট্রেলার

প্রকাশ করা হল দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone upcoming movie), অনন্যা পাণ্ডে ও সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীর (Siddhant Chaturvedi in Gehraiyaan) ছবি গেহরাইয়াঁর ট্রেলার (Gehraiyaan trailer released) ৷



9. SA vs IND 2nd ODI : পরীক্ষার মুখে মিডল অর্ডার ও বোলিং বিভাগ, আজ হারলেই সিরিজ হাতছাড়া

প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে (SA vs IND 2nd ODI Preview) বড় পরীক্ষা ভারতীয় বোলিং বিভাগের ৷ একটি রান আউট সহ প্রথম ম্যাচে মাত্র 4টি উইকেট নিয়েছিলেন বুমরা, অশ্বিনরা (Bowling Department is Concern for India) ৷ পাশাপাশি ভারতীয় মিডল অর্ডারের ব্যর্থতায় ফের একবার দলকে হারের মুখ দেখতে হয়েছে (Challenge for Indian Middle Order Batters) ৷ ফলে ম্যাচ শেষ করে আসার চ্যালেঞ্জ থাকবে ঋষভ এবং শ্রেয়সদের কাঁধে ৷



10. Hrithik Roshan praises mother Pinkie: ফিট থাকতে 68-তেও কঠিন ওয়ার্কআউট, মাকে কুর্নিশ হৃত্বিকের

ফিট থাকতে 68-তেও কঠিন ওয়ার্কআউট করেন হৃত্বিক রোশনের মা পিঙ্কি রোশন (Hrithik Roshan praises mother Pinkie)৷ তাঁর ভিডিয়ো পোস্ট করলেন ছেলে ৷