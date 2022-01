1. Rome Amritsar flight : রোম থেকে অমৃতসরে আসা বিমানে 173 জন কোভিড পজিটিভ !

বিমানটি রোম থেকে অমৃতসর বিমানবন্দরে নামার পর শিশুদের বাদ দিয়ে বাকি 285 জনের করোনা পরীক্ষা করা হয় ৷ এর মধ্যে 173 জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে (173 passengers of Rome Amritsar flight test Covid positive) !

2. Sujit Basu tests Covid Positive : দ্বিতীয়বার করোনায় আক্রান্ত মন্ত্রী সুজিত বসু

গত কয়েক দিন ধরে রাজ্যে করোনার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী ৷ দিনকয়েক আগেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন রাজ্য়ের আরও এক মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ এবার করোনা আক্রান্ত হলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু (Sujit Basu tests Covid Positive) ৷

3. Corona Update in India : তিন হাজার ছাড়াল ওমিক্রন, দেশে 21 শতাংশ বাড়ল দৈনিক আক্রান্তের হার

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় 1 লক্ষ 41 হাজার 986 জন নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন (Corona Update in India ) ৷

4. জীবনের মূল্য অনেক, করোনাবিধি মেনে হোক গঙ্গাসাগর মেলা, মত দিলীপ ঘোষের

গঙ্গাসাগর মেলার পক্ষে সায় দিয়ে হাইকোর্ট ৷ এ নিয়ে গেরুয়া শিবিরের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কোনও দ্বিমত পোষণ করেননি ৷ কিন্তু তাঁর আর্জি মানুষকে বোঝানো হোক ৷ সরকার নিজেই বলছে করোনা পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর ৷ একবছর মেলা বন্ধ রাখা যেত, ভোটও পিছিয়ে দেওয়া উচিত (BJP MP Dilip Ghosh urges strict Covid Protocol in Gangasagar Mela 2022) ৷

5. ঢিল ছোড়া দূরত্বে থানা, দোকানের শাটার ভেঙে চোর নিয়ে গেল 2 লাখ টাকা

রাতের অন্ধকারে দোকানের শাটার ভেঙে চুরি হল প্রায় 2 লক্ষ টাকা । নদিয়ার শান্তিপুর থানার পঞ্চাননতলা এলাকার ঘটনা ৷ প্রতিদিনের মতো রাত দশটা নাগাদ দোকানে তালা দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন দোকানের মালিক ।

6. শর্ত দিয়ে সাগর-স্নানের অনুমতি হাইকোর্টের, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

চিকিৎসক কুনাল সরকার হাইকোর্টের রায়দানে স্তম্ভিত (High Court verdict on Gangasagar Mela makes Dr Kunal Sarkar stunned)। তিনি বলেন, আমার অবাক লাগছে ভেবে কী করে এই পরিস্থিতিতে গঙ্গাসাগর মেলা হচ্ছে।

7. কাশ্মীরি যুবকের রেইকি, নাগপুরে জারি উচ্চ সতর্কতা

নাগপুরে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের এক সদস্যের রেইকি চালানোর তথ্য পাওয়ার পরে নাগপুরে জারি হল উচ্চ সতর্কতা (Kashmiri youth arrested for conducting recce in Nagpur) ৷ রেইকি চালানো কাশ্মীরি ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

8. করোনায় আক্রান্ত কর্মীরা, তিনদিন বন্ধ কলকাতা পৌরনিগমের জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র বিভাগ

করোনায় আক্রান্ত কলকাতা পৌরনিগমের জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র বিভাগের একাধিক কর্মী ৷ তার জেরে তিনদিন বন্ধ রয়েছে সংশ্লিষ্ট পৌরনিগমের জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র বিভাগ (Several KMC workers are infected with Coronavirus) ৷

9. Mahua Moitra tweet : গোয়ায় বিজেপিকে হারানোর টুইট বার্তায় কংগ্রেসকে ট্যাগ মহুয়ার !

গোয়ায় বিজেপিকে হারাতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এ কথা জানিয়ে টুইট করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের গোয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ কিন্তু এই টুইটে ট্যাগ করা হয়েছে গোয়ার কংগ্রেসকে ৷ তাহলে কি ভোটের আগে বদলেছে ঘাসফুলের মন ? (tmc goa in charge mahua moitra tags congress in her tweet)

10. কোভিড রুখতে নয়া নিয়ম বর্ধমানে, দেখে নিন কবে কোন দোকান বন্ধ

কোভিড মোকাবিলায় রাজ্যের গাইডলাইনের পাশাপাশি একগুচ্ছ নয়া নিয়ম জারি করেছে বর্ধমান উত্তর মহকুমা শাসকের দফতর (Burdwan Sub-division has issued a set of new Covid Rules)।