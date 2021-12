1. Rajdeo Goala Dies : প্রয়াত প্রবীণ সিপিআইএম নেতা রাজদেও গোয়ালা

প্রয়াত প্রবীণ সিপিআইএম নেতা রাজদেও গোয়ালা (Rajdeo Goala Dies) ৷ গতকাল রাত 2 টো নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ।



2. AFSPA extended in Nagaland : নাগাল্যান্ডে আরও ছয়মাস বাড়ল আফস্পার মেয়াদ

নাগাল্যান্ডের পরিস্থিতি স্থিতিশীল নয় ৷ তাই আরও 6 মাস এখানে কার্যকর থাকবে আফস্পা ৷ (Union Ministry of Home Affairs extends AFSPA in Nagaland for 6 months)

3. Congress to get new president by Sep 2022 : সেপ্টেম্বরের মধ্যেই নয়া সভাপতি পাচ্ছে কংগ্রেস

আগামী বছর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে নয়া সভাপতি পাচ্ছে কংগ্রেস (Congress to get new president by Sep 2022) ৷ জানালেন দলের সেন্ট্রাল ইলেকশন অথরিটির (Central Election Authority) সভাপতি মধুসূদন মিস্ত্রি (Madhusudan Mistry new statement) ৷



4. Army rescue tourists stranded in Sikkim: প্রবল তুষারপাতে সিকিমে আটকে পড়া 300 পর্যটককে উদ্ধার করল সেনা

উত্তর সিকিমের লাচুঙে (heavy snowfall in Lachung) তীব্র তুষারপাতে আটকে পড়া প্রায় 300 জন পর্যটককে (Army rescue tourists stranded in Sikkim) উদ্ধার করেছে ভারতীয় সেনা ৷



5. CM to send greeting cards : পড়ুয়া ও শিক্ষকদের গ্রিটিংস কার্ড পাঠাবেন মুখ্যমন্ত্রী, পালিত হবে স্টুডেন্টস উইক

রাজ্যের সমস্ত পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে গ্রিটিংস কার্ড পাঠাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM to send greeting cards) ৷



6. SMC Election 2022 : শংকর ঘোষকে সামনে রেখে শিলিগুড়ি দখলের স্বপ্ন বিজেপির

গতকাল শিলিগুড়ি পৌরনির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল বিজেপি ৷ গেরুয়া শিবির শিলিগুড়ি পৌরনিগম দখল করলে কে হবেন মেয়র ? উঠে আসছে একদা অশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গী তথা বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের নাম (BJP MLA Shankar Ghosh may be mayor if BJP wins SMC Election 2022) ৷



7. JeM terrorists killed : উপত্যকায় জারি গুলির লড়াই, দুই পাক নাগরিক সহ খতম 6 জইশ জঙ্গি

চলছে এনকাউন্টার ৷ বুধবার নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের 6 জন জঙ্গিকে শেষ করল নিরাপত্তা বাহিনী ৷ (Six Jaish-e-Mohammed terrorists died in Anantnag and Kulgam encounter)



8. Ross Taylor to Retire soon : ঘরোয়া মরসুম শেষেই অবসর, ঘোষণা রস টেলরের

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করলেন নিউজিল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার রস টেলর (Ross Taylor Retirement) ৷ নিজেই টুইট করে সেকথা জানিয়েছেন তিনি ৷



9. Hema Malini Dance performance : কাশীতে নৃত্যানুষ্ঠানে হেমা, মন জয় করলেন বিজেপি সাংসদ

তিনি অভিনেত্রী ৷ আবার একইসঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির মথুরার সাংসদও ৷ বয়স পেরিয়ে গিয়েছে 73 ৷ তবে এই বয়সেও ফের একবার নৃত্যের ঝড় তুলতে দেখা গেল হেমা মালিনীকে ৷

10. SC East Bengal Performance : "আমাদের দল অতটাও খারাপ নয়", মন্তব্য ইস্টবেঙ্গলের অন্তর্বর্তী কোচ রেনেডি সিংয়ের

ইস্টবেঙ্গল দলের (East Bengal Performance) ভাল খেলার ক্ষমতা রয়েছে বলে আশা প্রকাশ করলেন দলের অন্তর্বর্তী কোচ রেনেডি সিং। পাশাপাশি সমর্থকদের পাশে থাকার বার্তাও দেন তিনি ৷